Ambra pronta al debutto a X Factor: “È una delle cose più entusiasmanti e terrorizzanti che abbia mai fatto. Mi sono sentita in crisi per dover dire un no”

Il debutto di Ambra come giudice di X Factor è sicuramente uno dei più attesi di sempre. Per l’occasione l’attrice, presentatrice e cantante da centinaia di migliaia di copie vendute, ne ha parlato in una bellissima intervista rilasciata a Silvia Nucini per Vanity Fair (il numero è in edicola ora, vi consigliamo l’acquisto perché Ambra parla e tocca argomenti molto importanti).

Ambra per molto tempo ha rappresentato nell’immaginario collettivo la Lolita della tv, la ragazzina prodigio che, scoperta da Boncompagni, era capace di attirare l’attenzione in maniera totalizzante su di sé.

Ma dietro quella ragazza c’erano anche delle ombre, alcune delle quali appartengono a tante ragazze, ieri come oggi. E così Ambra, come una novella Laura Palmer di Twin Peaks con il suo diario, ha raccontato, ha voluto raccontare, delle sue paura e della sua battaglia con la bulimia in maniera viscerale e senza filtri nel libro Infame, edito da Rizzoli…

“La mia ribellione più importante è avvenuta quando ho cominciato a sceglierlo io, il mio mestiere. Volevo dire no a tutto quello che gli altri davano per scontato che fosse sì. I no hanno messo dei confini tra me e tutto quello che era entrato senza che io potessi scegliere. Ero l’immagine dell’adolescenza, l’immagine, appunto. Che me ne faccio dell’immagine? Quella che ho vissuto io l’ho raccontata nel libro che ho scritto sulla bulimia, InFame. La superficie era perfetta, io ero un soldato. Ma in ogni soldato c’è un tradimento da qualche parte del suo cervello o del suo corpo.“

Ambra a X factor

I no, ha affermato Ambra, sono state la sua rivoluzione. E ne ha detti tanti, anche quando tutti davano per scontato un “sì”. Non ha detto no invece al tavolo dei giudici di X Factor. Un ruolo per lei, ragazzina prodigio abituata alle critiche e a sali e scendi del successo, difficile in quanto richiede anche dei no…

“Mi sa che è una cosa che mi sta cambiando. Lo so che è una frase un po’ abusata, ma ho la forte sensazione che sia proprio così. È una delle cose più entusiasmanti e terrorizzanti che abbia mai fatto. Mi sono sentita idiota, intelligentissima, in crisi per dover dire un “no” Io sono il Cubo di Rubik delle emozioni; magari non ce la fai a rimettermi a posto, ma vedi tutte le facce. Credo che che dire un ‘sì’ o un ‘no’ davanti a un ragazzo che ci ha messo tutto per arrivare lì, ci ha fregati un po’ tutti e quattro.“

Qualche giorno fa la Angiolini ha scritto sui suoi social: “X Ambra… chi poteva pensare di avere ancora così tanto da imparare…“. Insomma non resta che aspettare settembre, per la precisione il 15 settembre su Sky uno, per vedere Ambra al suo debutto, insieme a Rkomi, Dargen D’Amico e al veterano di ritorno, Fedez, al tavolo di X Factor.