Il ritorno del talent show di Maria De Filippi, Amici, è ormai imminente. La prima puntata di Amici 26 andrà in onda domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5 e, come già avvenuto negli scorsi anni, sarà registrata di giovedì, con anticipazioni annesse.

A poco più di 24 ore dalla registrazione è tempo di fare il punto della situazione con gli ultimi rumors arrivati alla nostra redazione: sei commissari tecnici, tre per il canto e tre per il ballo, e con ogni probabilità il ritorno delle tre squadre. Ma cosa cambia rispetto allo scorso anno?

Con il nuovo ruolo dei commissari tecnici al posto dei professori, un po’ come nelle nazionali di calcio, si parte dalle tre certezze a cui la De Filippi non intende rinunciare: Rudy Zerbi per il canto, Alessandra Celentano per il ballo e Lorella Cuccarini, che cambia di nuovo categoria e torna al ballo.

La Cuccarini aveva iniziato nel 2020 proprio nel ballo, per passare al canto l’anno dopo. Escono invece di scena Veronica Peparini ed Emanuel Lo (ballo) e Anna Pettinelli (canto).

Anticipazioni Amici 11 ottobre: tre commissari tecnici per il canto e tre per il ballo

Per il canto i tre commissari tecnici sarebbero Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay. Amadeus ha già confermato nelle scorse settimane. Nel ballo troveremo infine la Cuccarini e la showgirl, oggi attrice di successo, Ambra Angiolini.

Quest’ultima, negli scorsi mesi spesso sui giornali per la sua storia d’amore con il presidente e CEO di Warner Music Italy, Pico Cibelli, torna ad Amici dopo essere stata giudice nel 2017 e dopo le esperienze alla conduzione del Primo Maggio e, per due anni, nella giuria di X Factor.

Anticipazioni Amici 11 ottobre: Ambra ci sarà?

Ambra era stata indicata come possibile insegnante da Santo Pirrotta, ad agosto, nella sua rubrica su Vanity Fair. L’artista aveva poi smentito sui social, ma con ironia.

Ricordiamo però che nella storia di Amici c’è un altro caso di smentita, molto seria nei modi: nel 2017 Paola Turci aveva respinto con decisione la voce che la voleva fra i nuovi professori. Il 18 novembre era in cattedra ad Amici 17, come insegnante di canto.

Insomma, non ci resta che attendere ancora un giorno per scoprire tutto sulla nuova edizione di Amici, annata 2026/2027.