Andrea Heros, cantautore napoletano classe 2006, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. La notte di Capodanno del 2026 cantava in piazza del Plebiscito, a Napoli, fresco della vittoria ad Area Sanremo.

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Chi è Andrea Heros: Andrea Buono, dall’urban di Plug al cantautorato

Il suo nome è Andrea Buono, nato e cresciuto a Napoli. Ha cominciato nell’urban con un altro nome d’arte, Plug, e come Andrea Heros lo abbiamo trovato nel novembre 2025 fra gli oltre cinquecento iscritti ad Area Sanremo.

Il 21 novembre 2025 esce bisturi, per Atlantic Records/Warner Music Italy. Il 12 dicembre, a Sanremo, Andrea Heros è fra i dieci vincitori di Area Sanremo 2025, ma non fra i due che la commissione manda al Festival.

Andrea Heros, da piazza del Plebiscito all’EP devi averne cura

A Capodanno porta in anteprima una donna sul palco di piazza del Plebiscito, la stessa sera di LDA, Gigi Finizio e Franco Ricciardi. Il singolo, che vi abbiamo raccontato a gennaio, esce il 9 gennaio 2026 per Atlantic Records/Warner Music Italy.

In primavera esce con RC Music: il 27 marzo niente di quest’epoca e il 17 aprile l’EP devi averne cura, sei brani, ciascuno legato a un luogo della città, da Marechiaro al Vomero, da piazza Dante a Fuorigrotta.

A Inside Music, nell’aprile 2026, lo ha detto così: “Napoli è la radice del progetto”. E della sua città ha raccontato che in quel periodo l’ha vissuta soprattutto di notte, perché di giorno era quasi sempre in studio.

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Andrea Heros ad Amici 26: Samurai Jay lo seguiva già sui social

Nella registrazione dell’8 ottobre Andrea Heros si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Nell’ambiente il suo nome gira da tempo: lo stimano diversi artisti, anche usciti da Amici, e lo stesso Samurai Jay, uno dei tre responsabili artistici del canto, che già in passato ha spesso messo like ai suoi post.

Andrea Heros ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Andrea Heros.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 967 Brano più ascoltato su Spotify una donna (16.585 stream) Follower TikTok (@andrea.heros) 23.000 Follower Instagram (@andrea.heros) 22 mila

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