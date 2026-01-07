Andrea Heros: da Area Sanremo al Capodanno di Piazza del Plebiscito con “una donna”

Dopo averlo presentato in anteprima durante lo show di Capodanno in Piazza del Plebiscito, venerdì 9 gennaio Andrea Heros pubblica finalmente una donna (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il brano con cui ha convinto la giuria di Area Sanremo, aggiudicandosi un posto tra i dieci artisti vincitori.

ANDREA HEROS PRESENTA “UNA DONNA”

In un’epoca in cui il maschilismo è ancora profondamente radicato, Andrea Heros ribalta ogni prospettiva con una donna, descrivendo la figura femminile come il motore emotivo della vita di un uomo; come una presenza reale, decisiva, capace di lasciare il segno.

Il brano non fa dunque altro che raccontare l’amore con un nuovo sguardo, più consapevole e disilluso, ricordandoci quanto questo sentimento metta a nudo limiti, insicurezze e difetti e obbligandoci a fare i conti con le nostre fragilità.

Ed è proprio qui che entra in gioco la figura femminile che – in una donna – è rifugio e caos, casa e tempesta, capace di accogliere ma anche di destabilizzare.

Insomma, in questo nuovo singolo di Andrea Heros le relazioni sono tanto intense quanto contraddittorie, a tratti “maledette”, di certo vissute con lucidità e dolore, perché il conflitto è parte integrante del sentimento.

Ma, in fin dei conti, il brano resta un puro atto di ammirazione nei confronti delle donne, che – volente o nolente – lasciano sempre un segno del loro passaggio. Ed è forse proprio questo a renderle straordinarie.