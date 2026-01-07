7 Gennaio 2026
Andrea Heros: da Area Sanremo al Capodanno di Piazza del Plebiscito con “una donna”

Il brano descrive la figura femminile come il motore emotivo della vita di un uomo

Dopo averlo presentato in anteprima durante lo show di Capodanno in Piazza del Plebiscito, venerdì 9 gennaio Andrea Heros pubblica finalmente una donna (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il brano con cui ha convinto la giuria di Area Sanremo, aggiudicandosi un posto tra i dieci artisti vincitori.

ANDREA HEROS PRESENTA “UNA DONNA”

In un’epoca in cui il maschilismo è ancora profondamente radicato, Andrea Heros ribalta ogni prospettiva con una donna, descrivendo la figura femminile come il motore emotivo della vita di un uomo; come una presenza reale, decisiva, capace di lasciare il segno.

Il brano non fa dunque altro che raccontare l’amore con un nuovo sguardo, più consapevole e disilluso, ricordandoci quanto questo sentimento metta a nudo limiti, insicurezze e difetti e obbligandoci a fare i conti con le nostre fragilità.

Ed è proprio qui che entra in gioco la figura femminile che – in una donna – è rifugio e caos, casa e tempesta, capace di accogliere ma anche di destabilizzare.

Insomma, in questo nuovo singolo di Andrea Heros le relazioni sono tanto intense quanto contraddittorie, a tratti “maledette”, di certo vissute con lucidità e dolore, perché il conflitto è parte integrante del sentimento.

Ma, in fin dei conti, il brano resta un puro atto di ammirazione nei confronti delle donne, che – volente o nolente – lasciano sempre un segno del loro passaggio. Ed è forse proprio questo a renderle straordinarie.

Andrea Heros cover una donna

