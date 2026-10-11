Andrea Heros, il cantautore napoletano che all’anagrafe è Andrea Buono, ha portato ad Amici 26 Lavoro lavoro, un brano sulla stanchezza di chi lavora tutto il giorno e si ritrova solo. Lo ha cantato nella prima puntata davanti ad Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay.

La sua storia: chi è Andrea Heros. La puntata: Amici 26 in diretta.

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Il significato di Lavoro lavoro di Andrea Heros

Nella presentazione ad Amici Andrea Heros si descrive impaziente, testardo, dolce, caparbio e molto pigro. Dice di voler fare musica “per qualcuno che prova le mie sensazioni e non ha la sensibilità per esprimerlo”.

Il brano parte da una voglia di movimento: “Domani corro un po’”, perché la vita ferma lo annoia. Ma quando “lavoro, lavoro, lavoro e torno a casa” resta “solo, solo, solo come la strada”. Va a ballare e la sua ragazza lo odia.

Poi arriva l’insonnia, perché ha sempre qualcosa a cui pensare, e un posto che ritorna: “Non c’è nessuno, nessuno, nessuno a Piazza Dante”. Gli manca da quando “non ho finito il liceo”. Il dubbio chiude il ritornello: “Ma forse è meglio perdersi soltanto”, o almeno “poter scegliere di farlo”.

Credits del brano ▸ Artista · Andrea Heros

· Andrea Heros ▸ Titolo · Lavoro lavoro

· Lavoro lavoro ▸ Autori · Testo: Andrea Buono · Musica: Rosario Castagnola, Andrea Buono, Sarah Tartuffo, Antonio Pelliccia

· Testo: Andrea Buono · Musica: Rosario Castagnola, Andrea Buono, Sarah Tartuffo, Antonio Pelliccia ▸ Produttore · D-Ross, Startuffo

Testo di Lavoro lavoro di Andrea Heros

Domani corro un po’

Che questa vita ferma mi annoia

Vado a ballare un po’

Cosi la mia ragazza mi odia

Ma se lavoro, lavoro, lavoro e torno a casa

Mi sento solo, solo, solo come la strada

E non dormo più perché ho sempre qualcosa a cui pensare

Sono stanco morto ma ti aspetto giù

Che ho finito le storie da vedere, da vedere

Ma se lavoro, lavoro, lavoro e torno a casa

Mi sento solo, solo, solo come la strada

Ma forse è meglio perdersi soltanto

O almeno poter scegliere di farlo

Vorrei respirare

Essere sempre pronto alla vita

Suonare la chitarra

Senza farmi male le dita

Ma se non sudo, non sudo, non sudo non è importante

Non c’è nessuno, nessuno, nessuno a Piazza Dante

Ma mi mancava da quando non ho finito il liceo

Perché sapevo gia come serebbe andata

Che nella vita ognuno ha il posto suo, suo

Ma se lavoro, lavoro, lavoro e torno a casa

Mi sento solo, solo, solo come la strada

Ma forse è meglio perdersi soltanto

O almeno poter scegliere di farlo

Ma se lavoro, lavoro, lavoro e torno a casa

Mi sento solo, solo, solo come la strada

Ma forse è meglio perdersi soltanto

O almeno poter scegliere di farlo

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.