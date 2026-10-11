Saitta, cantautore catanese, ha portato Romantici Terroni ad Amici 26: il singolo è uscito il 19 giugno 2026 per Digital Noises ed è distribuito da ADA Music Italy (Warner Music Group). È la risposta a chi dice a un ragazzo del Sud di trovarsi un lavoro vero e che con la musica non si mangia.

Chi è Saitta · il lancio del brano

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Il significato di Romantici Terroni di Saitta

Nella presentazione ad Amici, Saitta dice di scrivere di chi ha problemi con se stesso e di chi guadagna poco, “come parlerei a un amico”. Il brano nasce dalle frasi che migliaia di ragazzi del Sud si sentono ripetere fin da bambini.

La prima strofa è un elenco di consigli: “Basta cantare in siciliano, canta in italiano”, poi il lavoro, perché “ti serve una busta paga” e “Uno di quartiere non riesce con la fama”.

Nel ritornello i meridionali “Emigrano a milioni, ma tornano a milioni”, sono “Romantici terroni”. Il verso in siciliano, “Ciuri, ciuri”, introduce una dedica ai padri, alla madre che lo aspetta sveglia e a chi vorrebbe che lui fosse qualcun altro.

Nel ponte Saitta dice di aver conosciuto i problemi veri dei quartieri e di essere disposto a sopportare ogni giorno pur di avere da mangiare: “Questo si chiama vivere”. Nella prima puntata di Amici 26 i tecnici del canto lo hanno ritenuto meritevole di diventare allievo.

Credits del brano ▸ Artista · Saitta

· Saitta ▸ Titolo · Romantici Terroni

· Romantici Terroni ▸ Autori · Cristian Grasso (Saitta)

Testo di Romantici Terroni di Saitta

Basta cantare in siciliano, canta in italiano

Al massimo in inglese con l’accento americano

Anzi, basta cantare proprio

Devi andare a lavorare, ti serve una busta paga

Uno di quartiere non riesce con la fama

Basta ‘ste canzoni dove parli della strada

Parla un po’ d’amore, parlami della tua amata

La maestra mi diceva: Quanti Ramazzotti hai visto?

Alla mamma diceva non c’ero con la testa

Lo deve raddrizzare, è un chiacchierone stropicciato

Menomale un po’ si salva, almeno è bravo in italiano

Ciuri, ciuri, ciuri, ciuri tuttu l’annu

Giura a tutti chiddi ca già fanno

Quelli che per amore ancora piangono

A tutti i nostri padri che si fanno un culo tanto

A mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando

A quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro

Intanto sto in America e stasera io la canto

E questi in meridionali (oh-ahi-ahi-ahi)

Sono tutti uguali (oh-ahi-ahi-ahi)

Emigrano a milioni, ma tornano a milioni

Romantici terroni

E questi mediterranei (oh-ahi-ahi-ahi)

Fanno gli americani (oh-ahi-ahi-ahi)

Stanno nei loro rioni, famiglie, genitori

Romantici terroni, na-na-na-na

Basta parlare di Sicilia, prenditi una laurea

Fai come i posti fissi che rapinano lo Stato

Sai, lì ti ci vedo proprio

Devi andare a faticare, cosa fai della tua vita?

Poi con la pensione a settant’anni fai la vita

Metti la camicia, schiena dritta e fai la fila

Serve una conoscenza per avere una pedata

Cazzo, fra’, ma c’hai vent’anni

Cosa parli di pensione con la vita che hai davanti?

Come fai a pronosticare la tua vita a settant’anni?

Ah, cazzo, la tua vita è quella della degli altri

E questi meridionali (oh-ahi-ahi-ahi)

Sono tutti uguali (oh-ahi-ahi-ahi)

Emigrano a milioni, ma tornano a milioni

Romantici terroni

E questi mediterranei (oh-ahi-ahi-ahi)

Fanno gli americani (oh-ahi-ahi-ahi)

Stanno nei loro rioni, famiglie, genitori

Romantici terroni

Ho vissuto nelle piazze sdrammate dei quartieri

Ho sentito solo l’odore dei problemi quelli veri

In una società che si fotte dei problemi

Che abbiamo giù in Italia perché a volte se lo scordano

Ora so cos’è l’amore, ora so chi devo amare

Ne mangerò di merda al giorno per avere da mangiare

Questo si chiama vivere

E questi in meridionali (oh-ahi-ahi-ahi)

Sono tutti uguali (oh-ahi-ahi-ahi)

Emigrano a milioni, ma tornano a milioni

Romantici terroni

E questi mediterranei (oh-ahi-ahi-ahi)

Fanno gli americani (oh-ahi-ahi-ahi)

Stanno nei loro rioni, famiglie, genitori

Romantici terroni

(Oh-ahi-ahi-ahi)

(Oh-ahi-ahi-ahi)

Emigrano a milioni, ma tornano a milioni (oh-ahi-ahi-ahi)

Romantici terroni (oh-ahi-ahi-ahi)

Ciuri, ciuri, ciuri, ciuri tuttu l’annu

Giura a tutti chiddi ca già fanno

Quelli che per amore ancora piangono

A tutti i nostri padri che si fanno un culo tanto

A mamma che mi aspetta sveglia mentre sto tornando

A quelli che vorrebbero che fossi qualcun altro

Intanto sto in America e stasera io la canto

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.