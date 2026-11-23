Inediti Amici 26: tutti gli autori, i produttori e le case discografiche dei brani
Otto inediti in uscita il 27 novembre: copertine, autori, produttori e collegamenti ai testi dei brani di Amici 26.
di All Music Italia ·
Gli inediti di Amici 26 arrivano sulle piattaforme digitali venerdì 27 novembre 2026, a mezzanotte. Sono otto i brani annunciati: quelli di Andrea Heros, Aura, JED, Kashmere, Nicolò, Saitta, Shari e Tìaso. Scopriamo titoli, etichette, autori e produttori.
In questa pagina trovi l’elenco delle uscite, le copertine e i collegamenti alle schede con testo e significato, insieme ai brani presentati all’inizio dell’edizione.
Inediti Amici 26: per la prima volta con le case discografiche
Per la prima volta, gli inediti degli allievi di Amici escono con le rispettive case discografiche e non sotto Fascino.
Da alcuni anni Fascino curava la distribuzione dei singoli dei ragazzi senza trattenere nulla: agli artisti andava l’intero ricavato, al netto della percentuale spettante al distributore.
Inediti Amici 26: gli otto brani del 27 novembre
|Artista
|Titolo e scheda
|Etichetta
|Data
|Andrea Heros
|Vedrai
|RC Music
|27/11/2026
|Aura
|Solite solite
|Atlantic Records/Warner Music Italy
|27/11/2026
|JED
|Indagine
|Eclectic Records/EMI
|27/11/2026
|Kashmere
|Stratopazza
|BMG
|27/11/2026
|Nicolò
|Un altro ancora
|Atlantic Records/Warner Music Italy
|27/11/2026
|Saitta
|Classe ’99
|Warner Records/Warner Music Italy
|27/11/2026
|Shari
|Crimine
|Columbia Records/Sony Music Italy
|27/11/2026
|Tìaso
|Ananke
|Warner Records/Warner Music Italy
|27/11/2026
Saitta, Kashmere, Shari, JED e Andrea Heros hanno presentato questi brani nella sesta puntata del 14 novembre; Aura, Tìaso e Nicolò hanno riproposto canzoni già ascoltate nella scuola. Il racconto delle esibizioni è nel live della sesta puntata di Amici 26.
Autori, produttori e copertine degli inediti
Andrea Heros – Vedrai
Etichetta: RC Music.
Testo: Andrea Buono (Andrea Heros).
Composizione: D-Ross e Startuffo.
Produzione: D-Ross e Startuffo.
Aura – Solite solite
Etichetta: Atlantic Records/Warner Music Italy.
Testo: Aurora Venosa (Aura), Gennaro Illiano, Gianmarco Gridelli, Mariorosario Doria e Francesco Curcio.
Composizione: Christian Carrella e Lorenzo Guastaferro.
Produzione: Oliver Made.
Testo e significato di Solite solite
JED – Indagine
Etichetta: Eclectic Records/EMI.
Testo: Simone Golfarini ed Edoardo Menicagli (i JED), Burgalassi, Aprea, Calderoni e Milita.
Produzione: Elica.
Testo e significato di Indagine
Kashmere – Stratopazza
Etichetta: BMG.
Testo: Luigi Maglione (Kashmere).
Composizione: Luigi Maglione, Renato D’Amico e Gianluca Nicchiaricco.
Produzione: Renato D’Amico.
Testo e significato di Stratopazza
Nicolò – Un altro ancora
Etichetta: Atlantic Records/Warner Music Italy.
Testo: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli, Laura Di Lenola e Nicolò Bassani (Nicolò).
Composizione: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli e Laura Di Lenola.
Produzione: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli e Laura Di Lenola.
Testo e significato di Un altro ancora
Saitta – Classe ’99
Etichetta: Warner Records/Warner Music Italy.
Testo: Christian Grasso (Saitta).
Composizione: Ivan Giuseppe Segreto e Guido Licciardello.
Produzione: Ivan Giuseppe Segreto e Guido Licciardello.
Testo e significato di Classe ’99
Shari – Crimine
Etichetta: Columbia Records/Sony Music Italy.
Testo: Shari, Matteo Alberto Rossi, Matteo Di Caprio e Samuele Manganelli.
Composizione: Rocco Giovannoni.
Produzione: Rocco Giovannoni.
Testo e significato di Crimine
Tìaso – Ananke
Etichetta: Warner Records/Warner Music Italy.
Testo: Claudia Litrico (Tìaso).
Composizione: Claudia Litrico e Giorgio Spedicato.
Produzione: Claudia Litrico e Giorgio Spedicato.
Copertine: profili Instagram degli artisti.
Gli inediti della prima puntata di Amici 26
Alla prima puntata, domenica 11 ottobre, gli allievi hanno portato i brani con cui hanno cercato la maglia. Non tutti erano inediti: Romantici Terroni di Saitta era uscito il 19 giugno 2026, e L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere era diventato il suo primo singolo con BMG il 17 luglio 2026.
|Allievo
|Brano
|Testo e significato
|Erness
|Colpa mia
|Leggi
|Andrea Heros
|Lavoro lavoro
|Leggi
|JED
|Che stress
|Leggi
|Shari
|Sceglimi
|Leggi
|Posniak
|Questo dolore
|Leggi
|Aura
|Solite solite
|Leggi
|Saitta
|Romantici Terroni
|Leggi
|Manuel Meledina
|Se non ci sei
|Leggi
|Kashmere
|L’unica che può cambiare l’atmosfera
|Leggi
|Tìaso
|Ananke
|Leggi
|Nicolò Bassani
|Un altro ancora
|Leggi
|Paulo
|Sayonara
|Leggi
I sì e i no dei responsabili artistici sulla maglia e le esibizioni di quella puntata, una per una, sono nel nostro live della prima puntata.
Gli inediti di Amici 25
I brani dell’edizione precedente sono qui: titoli, temi, autori e produttori degli inediti di Amici 25. Gli allievi, i responsabili artistici e tutte le notizie sono nella pagina di Amici 26.
Quando escono gli inediti di Amici 26?
La data annunciata per Vedrai, Solite solite, Indagine, Stratopazza, Un altro ancora, Classe ’99, Crimine e Ananke è venerdì 27 novembre 2026, a mezzanotte, su tutte le piattaforme digitali.
Quanto AMI Shari?
Qui voti Shari come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.