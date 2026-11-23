Gli inediti di Amici 26 arrivano sulle piattaforme digitali venerdì 27 novembre 2026, a mezzanotte. Sono otto i brani annunciati: quelli di Andrea Heros, Aura, JED, Kashmere, Nicolò, Saitta, Shari e Tìaso. Scopriamo titoli, etichette, autori e produttori.

In questa pagina trovi l’elenco delle uscite, le copertine e i collegamenti alle schede con testo e significato, insieme ai brani presentati all’inizio dell’edizione.

Inediti Amici 26: per la prima volta con le case discografiche

Per la prima volta, gli inediti degli allievi di Amici escono con le rispettive case discografiche e non sotto Fascino.

Da alcuni anni Fascino curava la distribuzione dei singoli dei ragazzi senza trattenere nulla: agli artisti andava l’intero ricavato, al netto della percentuale spettante al distributore.

Inediti Amici 26: gli otto brani del 27 novembre

Artista Titolo e scheda Etichetta Data Andrea Heros Vedrai RC Music 27/11/2026 Aura Solite solite Atlantic Records/Warner Music Italy 27/11/2026 JED Indagine Eclectic Records/EMI 27/11/2026 Kashmere Stratopazza BMG 27/11/2026 Nicolò Un altro ancora Atlantic Records/Warner Music Italy 27/11/2026 Saitta Classe ’99 Warner Records/Warner Music Italy 27/11/2026 Shari Crimine Columbia Records/Sony Music Italy 27/11/2026 Tìaso Ananke Warner Records/Warner Music Italy 27/11/2026

Saitta, Kashmere, Shari, JED e Andrea Heros hanno presentato questi brani nella sesta puntata del 14 novembre; Aura, Tìaso e Nicolò hanno riproposto canzoni già ascoltate nella scuola. Il racconto delle esibizioni è nel live della sesta puntata di Amici 26.

Autori, produttori e copertine degli inediti

Andrea Heros – Vedrai

Etichetta: RC Music.

Testo: Andrea Buono (Andrea Heros).

Composizione: D-Ross e Startuffo.

Produzione: D-Ross e Startuffo.

Testo e significato di Vedrai

Aura – Solite solite

Etichetta: Atlantic Records/Warner Music Italy.

Testo: Aurora Venosa (Aura), Gennaro Illiano, Gianmarco Gridelli, Mariorosario Doria e Francesco Curcio.

Composizione: Christian Carrella e Lorenzo Guastaferro.

Produzione: Oliver Made.

Testo e significato di Solite solite

JED – Indagine

Etichetta: Eclectic Records/EMI.

Testo: Simone Golfarini ed Edoardo Menicagli (i JED), Burgalassi, Aprea, Calderoni e Milita.

Produzione: Elica.

Testo e significato di Indagine

Kashmere – Stratopazza

Etichetta: BMG.

Testo: Luigi Maglione (Kashmere).

Composizione: Luigi Maglione, Renato D’Amico e Gianluca Nicchiaricco.

Produzione: Renato D’Amico.

Testo e significato di Stratopazza

Nicolò – Un altro ancora

Etichetta: Atlantic Records/Warner Music Italy.

Testo: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli, Laura Di Lenola e Nicolò Bassani (Nicolò).

Composizione: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli e Laura Di Lenola.

Produzione: Manuel Finotti, Daniele Folcarelli e Laura Di Lenola.

Testo e significato di Un altro ancora

Saitta – Classe ’99

Etichetta: Warner Records/Warner Music Italy.

Testo: Christian Grasso (Saitta).

Composizione: Ivan Giuseppe Segreto e Guido Licciardello.

Produzione: Ivan Giuseppe Segreto e Guido Licciardello.

Testo e significato di Classe ’99

Shari – Crimine

Etichetta: Columbia Records/Sony Music Italy.

Testo: Shari, Matteo Alberto Rossi, Matteo Di Caprio e Samuele Manganelli.

Composizione: Rocco Giovannoni.

Produzione: Rocco Giovannoni.

Testo e significato di Crimine

Tìaso – Ananke

Etichetta: Warner Records/Warner Music Italy.

Testo: Claudia Litrico (Tìaso).

Composizione: Claudia Litrico e Giorgio Spedicato.

Produzione: Claudia Litrico e Giorgio Spedicato.

Testo e significato di Ananke

Copertine: profili Instagram degli artisti.

Gli inediti della prima puntata di Amici 26

Alla prima puntata, domenica 11 ottobre, gli allievi hanno portato i brani con cui hanno cercato la maglia. Non tutti erano inediti: Romantici Terroni di Saitta era uscito il 19 giugno 2026, e L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere era diventato il suo primo singolo con BMG il 17 luglio 2026.

Allievo Brano Testo e significato Erness Colpa mia Leggi Andrea Heros Lavoro lavoro Leggi JED Che stress Leggi Shari Sceglimi Leggi Posniak Questo dolore Leggi Aura Solite solite Leggi Saitta Romantici Terroni Leggi Manuel Meledina Se non ci sei Leggi Kashmere L’unica che può cambiare l’atmosfera Leggi Tìaso Ananke Leggi Nicolò Bassani Un altro ancora Leggi Paulo Sayonara Leggi

I sì e i no dei responsabili artistici sulla maglia e le esibizioni di quella puntata, una per una, sono nel nostro live della prima puntata.

Gli inediti di Amici 25

I brani dell’edizione precedente sono qui: titoli, temi, autori e produttori degli inediti di Amici 25. Gli allievi, i responsabili artistici e tutte le notizie sono nella pagina di Amici 26.

Quando escono gli inediti di Amici 26?

La data annunciata per Vedrai, Solite solite, Indagine, Stratopazza, Un altro ancora, Classe ’99, Crimine e Ananke è venerdì 27 novembre 2026, a mezzanotte, su tutte le piattaforme digitali.