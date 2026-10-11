Posniak, uno dei ragazzi che hanno preso la maglia ad Amici 26, ha pubblicato nel 2026 Questo dolore, il brano di cui qui trovate testo e significato. È una release WEA, distribuita da ADA / Warner Music Italy, e il video ufficiale è su YouTube dal 23 marzo.

La storia di Posniak, da Area Sanremo ad Amici: chi è il cantautore bresciano.

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Il significato di Questo dolore di Posniak

Il brano è il monologo di un ragazzo dopo la fine di una storia: vorrebbe ancora “averti qua”, ammette “Non ti ho chiesto scusa” e racconta di averla vista parlare con un altro e sorridere, mentre lui ha smesso di rincorrerla nel vuoto.

Nel pre-ritornello dice di aver smesso anche di pensarla e che questo “mi fa paura”. L’ultima immagine è lei che esce di casa, mentre lui ammette di non aver fatto nulla.

Il ritornello lo mette in macchina, da solo, quando sono “le quattro di notte”: ha perso la dignità per lei e non ha più addosso il suo sapore, ma il dolore, ripete, “sa di te”. Nella seconda strofa dice di aver smesso di parlare e di fumare, poi ammette che è una bugia.

Il brano è prodotto da Sventura. Il video ufficiale è diretto da Davide De Meo.

Credits del brano ▸ Artista · Posniak

· Posniak ▸ Titolo · Questo dolore

· Questo dolore ▸ Autori · Testo: Daniel Lorenzo Posniak · Musica: Francesco Savini

· Testo: Daniel Lorenzo Posniak · Musica: Francesco Savini ▸ Produttore · Sventura

Testo di Questo dolore di Posniak

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.