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Posniak, Questo dolore: il dolore che sa ancora di lei

Il monologo di un ragazzo rimasto solo in macchina alle quattro di notte dopo la fine di una storia

di All Music Italia · 

Posniak con le braccia incrociate, foto per Questo dolore

Posniak, uno dei ragazzi che hanno preso la maglia ad Amici 26, ha pubblicato nel 2026 Questo dolore, il brano di cui qui trovate testo e significato. È una release WEA, distribuita da ADA / Warner Music Italy, e il video ufficiale è su YouTube dal 23 marzo.

La storia di Posniak, da Area Sanremo ad Amici: chi è il cantautore bresciano.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Questo dolore di Posniak

Il brano è il monologo di un ragazzo dopo la fine di una storia: vorrebbe ancora “averti qua”, ammette “Non ti ho chiesto scusa” e racconta di averla vista parlare con un altro e sorridere, mentre lui ha smesso di rincorrerla nel vuoto.

Nel pre-ritornello dice di aver smesso anche di pensarla e che questo “mi fa paura”. L’ultima immagine è lei che esce di casa, mentre lui ammette di non aver fatto nulla.

Il ritornello lo mette in macchina, da solo, quando sono “le quattro di notte”: ha perso la dignità per lei e non ha più addosso il suo sapore, ma il dolore, ripete, “sa di te”. Nella seconda strofa dice di aver smesso di parlare e di fumare, poi ammette che è una bugia.

Il brano è prodotto da Sventura. Il video ufficiale è diretto da Davide De Meo.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Posniak
  • ▸ Titolo · Questo dolore
  • ▸ Autori · Testo: Daniel Lorenzo Posniak · Musica: Francesco Savini
  • ▸ Produttore · Sventura

Testo di Questo dolore di Posniak

 

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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