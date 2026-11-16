Posniak pubblicherà venerdì 20 novembre, per ADA/WEA/Warner Music Italy, il nuovo singolo Un totale disastro. Il testo arriverà con l’uscita, a poco più di un mese dall’addio ad Amici 26, e il cantautore bresciano ci mette dentro ironia amara e le contraddizioni di una generazione che fatica a trovare il suo posto.

Lo stesso giorno Posniak pubblicherà anche la sua versione di My Body Isn’t Ready di sombr. È la cover già presentata ad Amici 26, dove il 18 ottobre ha lasciato la scuola senza il banco nella seconda puntata, ed è diventata virale sui social, con molte richieste di pubblicazione.

Il cantautore bresciano arriva da due finali di Area Sanremo, nel 2023 e nel 2024, e da una serie di singoli fra cui Questo dolore.

Il significato di Un totale disastro di Posniak

Il brano nasce da una conversazione con il produttore, e Posniak la racconta così: “Ero nella cameretta di Chaze, il produttore del brano, e gli stavo raccontando di un periodo in cui andavo in studio senza sentire più quel fuoco dentro. È proprio da quella conversazione che è nata la canzone.”

Sulla scelta di pubblicarla adesso Posniak dice: “Ho sentito che questo fosse il momento giusto per pubblicarla, perché oggi, in qualche modo, mi sento esattamente così: un totale disastro.”

Nel brano Posniak mette a nudo le sue contraddizioni, senza cercare giustificazioni, passando per immagini quotidiane: le mattine senza energia, le abitudini che vorrebbe lasciare e che continuano a ripetersi, le notti da solo e la sensazione di non riconoscersi più nella persona che è diventato.

Al centro del brano c’è il contrasto fra la voglia di ricominciare e la paura di non riuscirci, fra la convinzione di potersi sempre rialzare e il timore di aver perso la strada.

Il racconto si allarga poi a chi non riesce a dormire, a chi ha smesso di sognare e a chi convive con perdite che sembrano impossibili da superare.

Sul piano musicale il brano, prodotto da Chaze, unisce sonorità pop alternative a influenze rock, con un linguaggio diretto in cui vulnerabilità e ironia convivono.

Credits del brano ▸ Artista · Posniak

· Posniak ▸ Titolo · Un totale disastro

· Un totale disastro ▸ Produttore · Chaze

Testo di Un totale disastro di Posniak

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: ufficio stampa Golin Italy