Chi è Posniak, il cantautore bresciano di Area Sanremo che entra ad Amici 26
Classe 2002, madre bresciana e padre sudafricano: nel 2026 pubblica come release WEA.
di All Music Italia ·
Posniak, cantautore bresciano classe 2002, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Alla televisione arriva dopo due giri ad Area Sanremo, nel 2023 e nel 2024, chiusi entrambi senza il pass per il Festival.
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Chi è Posniak: Daniel Lorenzo Posniak, fra Brescia e il Sudafrica
Il suo nome è Daniel Lorenzo Posniak, nato nel 2002 a Brescia da madre bresciana e padre sudafricano. In famiglia c’è anche un calciatore: il fratello Alessandro, cresciuto nel Brescia. Daniel ha studiato canto alla scuola Vocal Care di Danila Satragno.
Da ragazzino è già su un palco grande, come opening act del Deejay Time Reunion a Scalo Milano nel maggio 2017, ripetuto nel giugno 2019. Nel settembre 2018 apre il concerto di Chiara Galiazzo.
All Music Italia lo segue dall’aprile 2019, quando come Daniel esce con il primo singolo, Movie, la storia della conquista di un primo amore.
Posniak e Area Sanremo: due volte fra i finalisti, nel 2023 e nel 2024
Nel 2023 è fra i venti vincitori di Area Sanremo, ma non fra i quattro che passano a Sanremo Giovani. Il giorno dopo l’esclusione scrive su Instagram “Riparto da qui”, come aveva riportato il Giornale di Brescia.
Nel 2024 è fra i ventiquattro finalisti, ma resta fuori dai dieci vincitori. Intanto ha cambiato nome in Posniak e dal gennaio 2024 pubblica con la distribuzione di ADA Music Italy.
Fra il 2024 e il 2025 escono sette singoli, da CALAMITE a SOGNO EROTICO. Nel 2026 TUTTO DA RIFARE, QUESTO DOLORE, PUNTURE e DELETERIO escono come release WEA, con la distribuzione di ADA/Warner Music Italy.
|Anno
|Titolo
|Etichetta
|2019
|Movie (come Daniel)
|Nuvole e Sole
|2024
|CALAMITE
|Daniel Posniak/ADA Music Italy
|2024
|IL SILENZIO FA PIÙ RUMORE
|Daniel Posniak/ADA Music Italy
|2025
|LADRI DI NOIE
|POSNIAK/ADA Music Italy
|2026
|TUTTO DA RIFARE
|WEA/ADA/Warner Music Italy
|2026
|DELETERIO
|WEA/ADA/Warner Music Italy
Posniak ad Amici 26: la maglia nella prima puntata
Nella registrazione dell’8 ottobre Posniak si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.
Posniak ad Amici 26, i numeri al debutto
All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Posniak.
|Piattaforma
|8 ottobre 2026
|Ascoltatori mensili Spotify
|10.165
|Brano più ascoltato su Spotify
|QUESTO DOLORE (87.573 stream)
|Follower TikTok (@dnlposniak)
|3.969
|Follower Instagram (@dnlposniak)
|5.884
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