Posniak, cantautore bresciano classe 2002, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Alla televisione arriva dopo due giri ad Area Sanremo, nel 2023 e nel 2024, chiusi entrambi senza il pass per il Festival.

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Chi è Posniak: Daniel Lorenzo Posniak, fra Brescia e il Sudafrica

Il suo nome è Daniel Lorenzo Posniak, nato nel 2002 a Brescia da madre bresciana e padre sudafricano. In famiglia c’è anche un calciatore: il fratello Alessandro, cresciuto nel Brescia. Daniel ha studiato canto alla scuola Vocal Care di Danila Satragno.

Da ragazzino è già su un palco grande, come opening act del Deejay Time Reunion a Scalo Milano nel maggio 2017, ripetuto nel giugno 2019. Nel settembre 2018 apre il concerto di Chiara Galiazzo.

All Music Italia lo segue dall’aprile 2019, quando come Daniel esce con il primo singolo, Movie, la storia della conquista di un primo amore.

Posniak e Area Sanremo: due volte fra i finalisti, nel 2023 e nel 2024

Nel 2023 è fra i venti vincitori di Area Sanremo, ma non fra i quattro che passano a Sanremo Giovani. Il giorno dopo l’esclusione scrive su Instagram “Riparto da qui”, come aveva riportato il Giornale di Brescia.

Nel 2024 è fra i ventiquattro finalisti, ma resta fuori dai dieci vincitori. Intanto ha cambiato nome in Posniak e dal gennaio 2024 pubblica con la distribuzione di ADA Music Italy.

Fra il 2024 e il 2025 escono sette singoli, da CALAMITE a SOGNO EROTICO. Nel 2026 TUTTO DA RIFARE, QUESTO DOLORE, PUNTURE e DELETERIO escono come release WEA, con la distribuzione di ADA/Warner Music Italy.

Anno Titolo Etichetta 2019 Movie (come Daniel) Nuvole e Sole 2024 CALAMITE Daniel Posniak/ADA Music Italy 2024 IL SILENZIO FA PIÙ RUMORE Daniel Posniak/ADA Music Italy 2025 LADRI DI NOIE POSNIAK/ADA Music Italy 2026 TUTTO DA RIFARE WEA/ADA/Warner Music Italy 2026 DELETERIO WEA/ADA/Warner Music Italy

Posniak ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Posniak si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Posniak ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Posniak.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 10.165 Brano più ascoltato su Spotify QUESTO DOLORE (87.573 stream) Follower TikTok (@dnlposniak) 3.969 Follower Instagram (@dnlposniak) 5.884

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