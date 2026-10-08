Shari, cantautrice friulana classe 2002, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Per lei è un ritorno da Maria De Filippi: a scoprirla, nel 2015, era stato Tu sì que vales.

Ad Amici, però, arriva da big: ha cantato all’Ariston a Sanremo 2023 con Egoista. E proprio Amadeus, che quel Festival lo conduceva e ad Amici 26 è uno dei tre responsabili artistici del canto, non le ha dato il suo sì: con lei, le ha ricordato, aveva già fatto un percorso.

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Chi è Shari: Shari Noioso, da Monfalcone a Udine

Il suo nome è Shari Noioso. È nata nel 2002 a Monfalcone, in provincia di Gorizia, e vive a Udine da quando aveva dieci anni. La passione per il canto nasce quando ha sette anni: suona il pianoforte e comincia presto a scrivere brani suoi, in italiano e in inglese.

All Music Italia la segue dal novembre 2015, quando a tredici anni era fra i finalisti di Tu sì que vales e aveva lasciato a bocca aperta i giudici. A quel provino, su Canale 5, l’aveva spinta Kledi Kadiu, che l’aveva sentita cantare a Udine.

Al pianoforte lei prende il 100% di sì da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, lo stesso che ad Amici 26 siede fra i responsabili del canto, e vola in finale, dove non vince. Nel febbraio 2016 esce per Warner Music Italia il suo primo EP, Shari.

Nello stesso inverno sale come ospite sul palco del tour de Il Volo: il 29 gennaio 2016 è al Mediolanum Forum di Assago, al pianoforte, con Imagine e poi in duetto con il trio.

Shari, da Sanremo Giovani all’Ariston con Egoista

Il primo tentativo con Sanremo è del 2019: a Sanremo Giovani porta Stella e diventa l’unica donna fra i finalisti, senza passare al Festival. Nello stesso anno canta con Benji & Fede in Sale.

Nel 2021 arriva la chiamata di Salmo, che la vuole in L’angelo caduto, nell’album Flop, fra gli ospiti del disco insieme a Noyz Narcos, Marracash e Guè. Da quell’anno pubblica con Lebonski, in licenza a Sony Music Italy.

Nel 2022 ci riprova con Sotto voce: arriva fra gli otto finalisti di Sanremo Giovani, e poi fra i sei promossi in gara con i big. A Sanremo 2023 canta Egoista, scritta insieme a Salmo, e chiude ventisettesima su ventotto.

Dopo Sanremo: Amore & Blues e il provino per Amici 26

Il primo album, Amore & Blues, esce il 29 novembre 2024 per Columbia/Sony Music: undici tracce, con Anice, Epoque e Dani Faiv fra gli ospiti. “Sono stata chiusa in casa per quasi un anno per scrivere questo disco”, ha raccontato Shari.

Seguono ILY, nel luglio 2025, e Mai più, il 24 luglio 2026. Negli stessi giorni sostiene il provino per Amici 26 insieme a Will e Matteo Romano, altri due giovani passati da Sanremo fra i big, come abbiamo raccontato in esclusiva a luglio.

Anno Titolo Etichetta 2016 Shari (EP) Warner Music Italia 2019 Stella Atlantic/Warner Music Italy 2022 Fake Music (EP) Lebonski/Columbia/Sony Music 2023 Egoista Lebonski/Columbia/Sony Music 2023 Alice in Hell (EP) Columbia/Sony Music 2024 Amore & Blues (album) Columbia/Sony Music 2026 Mai più Columbia/Sony Music

Shari ad Amici 26: dei tre big di Sanremo al provino, l’unica fra i nomi usciti

Nella registrazione dell’8 ottobre Shari si è presentata con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Dei tre giovani passati da Sanremo fra i big che a luglio avevano sostenuto il provino (lei, Will e Matteo Romano), solo Shari compare fra i nomi del canto usciti dalle anticipazioni.

Shari ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Shari.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 95.765 Brano più ascoltato su Spotify Sale, con Benji & Fede (18.972.186 stream) Follower TikTok (@sharinoioso) 31.700 Follower Instagram (@sharinoioso) 90 mila

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