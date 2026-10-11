Shari, Sceglimi: l’invito a tornare anche solo per abitudine
L'inedito di Shari ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
Shari ha presentato ad Amici 26 l’inedito Sceglimi e ha preso la maglia con il sì di Rudy Zerbi, contro i no di Amadeus e Samurai Jay.
La cantautrice friulana, classe 2002, ha cantato a Sanremo 2023 con Egoista ed era stata scoperta nel 2015 da Tu sì que vales: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.
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Il significato di Sceglimi di Shari
Il brano comincia con un invito: “Sceglimi un’altra volta”. Poi descrive la situazione: “tornerai un po’ per abitudine”, “mi resisti come non hai fatto mai”, “non mi cerchi per intere settimane”.
Nella strofa successiva chi canta promette: “Sarò la tua cura quando starai male”, “la tua medicina se vorrai scappare”, “una voce in cassa quando tutto tace”. E aggiunge: “se ti va”.
Poi il brano si chiede “che sapore ha l’amore”: “non sa di ossessione”. Chi canta cerca “una via per fuggire da questa realtà” e dice all’altra persona “sei ciò che mi distrae dal rumore della folla in città”.
Rudy Zerbi le ha detto che gli piace che non siano scelte facili e che si prenda “uno spazio che è tutto tuo”, su una base un po’ jazz, e per questo “ti voglio conoscere”. Amadeus, che non l’ha scelta, ha ricordato “un percorso molto bello e molto importante” fatto insieme.
Testo di Sceglimi di Shari
Sceglimi
un’altra volta
Sceglimi
tornerai
un po’ per abitudine
mi resisti come non hai fatto mai
non mi cerchi per intere settimane
cosa ci divide, cosa ci distrae da me
Sarò la tua cura quando starai male
la tua medicina se vorrai scappare
una voce in cassa quando tutto tace
se
ti va
Sceglimi
un’altra volta
Sceglimi
Sceglimi
un’altra volta
Sceglimi
che sapore ha
l’amore
non sa
di ossessione
cerco una via per fuggire
da questa realtà
sei ciò che mi distrae
dal rumore della folla
in città
vai, vai
corri come non hai fatto mai
e fai, fai
quello che tu non faresti mai
Sceglimi
un’altra volta
Sceglimi
Sceglimi
un’altra volta
Sceglimi
che sapore ha
l’amore
non sa
di ossessione
cerco una via per fuggire
da questa realtà
sei ciò che mi distrae
dal rumore della folla
in città
Sceglimi
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.