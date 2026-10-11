Shari ha presentato ad Amici 26 l’inedito Sceglimi e ha preso la maglia con il sì di Rudy Zerbi, contro i no di Amadeus e Samurai Jay.

La cantautrice friulana, classe 2002, ha cantato a Sanremo 2023 con Egoista ed era stata scoperta nel 2015 da Tu sì que vales: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.

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Il significato di Sceglimi di Shari

Il brano comincia con un invito: “Sceglimi un’altra volta”. Poi descrive la situazione: “tornerai un po’ per abitudine”, “mi resisti come non hai fatto mai”, “non mi cerchi per intere settimane”.

Nella strofa successiva chi canta promette: “Sarò la tua cura quando starai male”, “la tua medicina se vorrai scappare”, “una voce in cassa quando tutto tace”. E aggiunge: “se ti va”.

Poi il brano si chiede “che sapore ha l’amore”: “non sa di ossessione”. Chi canta cerca “una via per fuggire da questa realtà” e dice all’altra persona “sei ciò che mi distrae dal rumore della folla in città”.

Rudy Zerbi le ha detto che gli piace che non siano scelte facili e che si prenda “uno spazio che è tutto tuo”, su una base un po’ jazz, e per questo “ti voglio conoscere”. Amadeus, che non l’ha scelta, ha ricordato “un percorso molto bello e molto importante” fatto insieme.

Testo di Sceglimi di Shari

Sceglimi

un’altra volta

Sceglimi

tornerai

un po’ per abitudine

mi resisti come non hai fatto mai

non mi cerchi per intere settimane

cosa ci divide, cosa ci distrae da me

Sarò la tua cura quando starai male

la tua medicina se vorrai scappare

una voce in cassa quando tutto tace

se

ti va

Sceglimi

un’altra volta

Sceglimi

Sceglimi

un’altra volta

Sceglimi

che sapore ha

l’amore

non sa

di ossessione

cerco una via per fuggire

da questa realtà

sei ciò che mi distrae

dal rumore della folla

in città

vai, vai

corri come non hai fatto mai

e fai, fai

quello che tu non faresti mai

Sceglimi

un’altra volta

Sceglimi

Sceglimi

un’altra volta

Sceglimi

che sapore ha

l’amore

non sa

di ossessione

cerco una via per fuggire

da questa realtà

sei ciò che mi distrae

dal rumore della folla

in città

Sceglimi

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.