Tìaso, Ananke: un sentimento lento e un mare blu che consola
L'inedito di Tìaso ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
Tìaso ha presentato ad Amici 26 l’inedito Ananke e ha preso la maglia con i sì di Amadeus e Samurai Jay, contro il no di Rudy Zerbi. Nel ritornello chi canta ripete “Sono sola sola”.
La cantautrice di Caltanissetta, che vive con il padre, la sorella e tre gatti, si chiama Claudia Litrico e sul palco è Tìaso: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.
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Il significato di Ananke di Tìaso
Il brano si apre con la fatica: “Vado a stento”, “un sentimento così lento”, “circostanze che mi uccidono”. Poi un conto: “quanto poco ci pensavi a me”, “quanto poco mi volevi bene”, “quanto poco ne cercavo”.
La seconda strofa parte da un bisogno: “l’amore di una madre mi serve”. Poi “un conforto si nasconde in un volto paterno”, e chi canta dice “sono stanca”.
Il ritornello, che torna due volte, ruota attorno a “Sono sola sola”, “mi consola sola” e “questo mare mare blu”. Poi la prima strofa torna e il brano si chiude con “quanto poco ne cercavo”.
Dopo l’esibizione Amadeus le ha detto “mi incuriosisci tantissimo” e ha aggiunto che “non c’è una parola buttata a caso”. Samurai Jay ha visto dietro lo sguardo arrabbiato di Tìaso “tutta questa sofferenza”.
Testo di Ananke di Tìaso
Vado a stento
un sentimento così lento
dio non sento
circostanze che mi uccidono
un amore cinico
si mood in clinico
vorrei sentire il brivido
ma non so esprimerlo
quanto poco ci pensavi a me
quanto poco mi pensavo
quanto poco mi volevi bene
quanto poco ne cercavo
l’amore di una madre mi serve per *
Mette l’ago e lei non mi sente
sono stanca di sta merda
che mangia la gente
un conforto si nasconde in un volto paterno
e mentre grido e piango penserà chi sveglio
e sono i baci che non tengo
quelli che mi salvano
mentre provo a dirmi calma
guarda che si sentono
sentono
Sono sola sola
mi consola sola
questo mare mare
blu
Sono sola sola
mi consola sola
questo mare mare
blu
Vado a stento
un sentimento così lento
dio non. sento
circostanze che mi uccidono
un amore cinico
si mood in clinico
vorrei sentire il brivido
ma non so esprimerlo
quanto poco ci pensavi a me
quanto mi pensavo
quanto poco mi volevi bene
quanto poco ne cercavo
quanto poco ci pensavi a me
quanto mi pensavo
quanto poco mi volevi bene
quanto poco ne cercavo
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.