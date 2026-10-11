Tìaso ha presentato ad Amici 26 l’inedito Ananke e ha preso la maglia con i sì di Amadeus e Samurai Jay, contro il no di Rudy Zerbi. Nel ritornello chi canta ripete “Sono sola sola”.

La cantautrice di Caltanissetta, che vive con il padre, la sorella e tre gatti, si chiama Claudia Litrico e sul palco è Tìaso: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.

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Il significato di Ananke di Tìaso

Il brano si apre con la fatica: “Vado a stento”, “un sentimento così lento”, “circostanze che mi uccidono”. Poi un conto: “quanto poco ci pensavi a me”, “quanto poco mi volevi bene”, “quanto poco ne cercavo”.

La seconda strofa parte da un bisogno: “l’amore di una madre mi serve”. Poi “un conforto si nasconde in un volto paterno”, e chi canta dice “sono stanca”.

Il ritornello, che torna due volte, ruota attorno a “Sono sola sola”, “mi consola sola” e “questo mare mare blu”. Poi la prima strofa torna e il brano si chiude con “quanto poco ne cercavo”.

Dopo l’esibizione Amadeus le ha detto “mi incuriosisci tantissimo” e ha aggiunto che “non c’è una parola buttata a caso”. Samurai Jay ha visto dietro lo sguardo arrabbiato di Tìaso “tutta questa sofferenza”.

Testo di Ananke di Tìaso

Vado a stento

un sentimento così lento

dio non sento

circostanze che mi uccidono

un amore cinico

si mood in clinico

vorrei sentire il brivido

ma non so esprimerlo

quanto poco ci pensavi a me

quanto poco mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ne cercavo

l’amore di una madre mi serve per *

Mette l’ago e lei non mi sente

sono stanca di sta merda

che mangia la gente

un conforto si nasconde in un volto paterno

e mentre grido e piango penserà chi sveglio

e sono i baci che non tengo

quelli che mi salvano

mentre provo a dirmi calma

guarda che si sentono

sentono

Sono sola sola

mi consola sola

questo mare mare

blu

Sono sola sola

mi consola sola

questo mare mare

blu

Vado a stento

un sentimento così lento

dio non. sento

circostanze che mi uccidono

un amore cinico

si mood in clinico

vorrei sentire il brivido

ma non so esprimerlo

quanto poco ci pensavi a me

quanto mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ne cercavo

quanto poco ci pensavi a me

quanto mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ne cercavo

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.