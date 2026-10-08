Tìaso, cantautrice di Caltanissetta, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Con questo nome d’arte, su Spotify e Apple Music, non risultano ancora sue uscite.

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Chi è Tìaso: Claudia Litrico, da Caltanissetta

Il suo nome è Claudia Litrico, ed è lei stessa a dirlo nella presentazione del suo profilo Instagram: “un po’ Claudia, ma più Tìaso”. Il profilo TikTok collegato, a nome di Claudia Litrico, a ottobre 2026 non è più raggiungibile.

Il nome d’arte richiama il tìaso, la comunità di giovani donne che nell’antica Lesbo si raccoglieva intorno a Saffo.

Tìaso e Diventerò una stella: la vittoria a Brolo con Niente da sempre

Il 5 ottobre 2024, a diciotto anni, vince a Brolo, in provincia di Messina, la tredicesima edizione del festival Diventerò una stella: è prima nella sezione Inediti con Niente da sempre e porta a casa anche, ex aequo, il Premio della critica intitolato ad Aldo Casilli.

Tìaso ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Tìaso si è presentata con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Tìaso ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Tìaso.

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