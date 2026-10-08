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Chi è Tìaso, la cantautrice di Caltanissetta che entra ad Amici 26

Il suo nome è Claudia Litrico: nel 2024 ha vinto il festival Diventerò una stella a Brolo con un inedito.

di All Music Italia · 

Tìaso, la cantautrice di Caltanissetta entrata ad Amici 26, con una felpa rossa fra le foglie di geranio

Tìaso, cantautrice di Caltanissetta, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Con questo nome d’arte, su Spotify e Apple Music, non risultano ancora sue uscite.

Amici 26: quando inizia, i responsabili artistici e tutte le notizie · le anticipazioni della prima puntata

Chi è Tìaso: Claudia Litrico, da Caltanissetta

Il suo nome è Claudia Litrico, ed è lei stessa a dirlo nella presentazione del suo profilo Instagram: “un po’ Claudia, ma più Tìaso”. Il profilo TikTok collegato, a nome di Claudia Litrico, a ottobre 2026 non è più raggiungibile.

Il nome d’arte richiama il tìaso, la comunità di giovani donne che nell’antica Lesbo si raccoglieva intorno a Saffo.

Tìaso e Diventerò una stella: la vittoria a Brolo con Niente da sempre

Il 5 ottobre 2024, a diciotto anni, vince a Brolo, in provincia di Messina, la tredicesima edizione del festival Diventerò una stella: è prima nella sezione Inediti con Niente da sempre e porta a casa anche, ex aequo, il Premio della critica intitolato ad Aldo Casilli.

Tìaso ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Tìaso si è presentata con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Tìaso ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Tìaso.

Piattaforma 8 ottobre 2026
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In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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