Nicolò Bassani, nato nel giugno 2005, vive a Roma e ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Prima della scuola ha recitato al cinema: nel 2025 era nel cast di Una figlia di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi.

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Chi è Nicolò Bassani: da Roma, i primi palchi da bambino a Paderno Dugnano

Il 1° giugno 2013, fra gli allievi dei corsi di canto dell’Accademia di Musica Heitor Villa Lobos, canta Cheek to Cheek con l’orchestra dell’Accademia, all’Auditorium della media Don Minzoni di Paderno Dugnano, nel Milanese.

A fine novembre dello stesso anno il suo nome è fra i finalisti del Festival dei Talenti, sul palco del Metropolis, sempre a Paderno Dugnano, fra solisti e gruppi.

Nicolò Bassani attore: Manuel in Una figlia di Ivano De Matteo

Nel 2025 arriva il cinema, con un piccolo ruolo: è Manuel in Una figlia, il film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in anteprima al Bif&st di Bari il 24 marzo e in sala dal 24 aprile con 01 Distribution.

Il giorno dell’uscita lo annuncia sul suo profilo Instagram, dove si firma n¡co e si presenta con una frase in inglese: “sing just to know i’m alive”.

Nicolò Bassani ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Nicolò Bassani si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Nicolò Bassani ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Nicolò Bassani.

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