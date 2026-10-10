C’è stato un momento in cui hai detto “non ce la faccio più”?

Tanti. Ricordo quello che venne poco prima che, nel 2018, un mio brano (Promesse III) andasse bene. Avevo speso tutti i miei risparmi per fare il video di una canzone che ero convinto avrebbe spaccato tutto. Non ha mosso niente. Ho pensato: è stato un gioco, abbiamo giocato, abbiamo scherzato, basta, finito tutto.

Poi, nella noia di un pomeriggio di luglio, senza un euro in tasca e distrutto, stavo scavando nelle cartelle sul computer e ho trovato una vecchia demo del mio vecchio produttore.

Mi è venuta l’idea di fare contenuti brevi su Instagram, freestyle da un minuto, una saga che si chiamava Promesse. Con Promesse I ho iniziato a muovere un po’ di casino, con Promesse II ancora di più. Il primo singolo è nato da lì.

Quando è uscito Promesse III mi ha cambiato completamente la vita, il brano ha iniziato a macinare numeri su numeri e io continuavo ad andare a lavorare e non capivo.

Poi ho fatto la prima data live, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e ho capito che potevo farcela. Ho lasciato il call center in cui lavoravo, ho lasciato tutto. Ho detto: dai, ce la posso fare.

Di momenti in cui ho pensato di dire basta ne sono arrivati anche dopo: strappo tutti i contratti, basta, non me lo merito, non sono in grado.