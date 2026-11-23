Salmo porta all’ottavo platino Playlist, l’album uscito il 9 novembre 2018: nelle certificazioni FIMI della settimana 47 del 2026, quella dal 13 al 19 novembre, il disco supera le 400.000 unità e resta a due livelli dal diamante.

Nella stessa settimana Samurai Jay certifica sia l’album sia il singolo: Amatore, uscito il 22 maggio, passa dall’oro al platino, e Ossessione con Vito Salamanca arriva al triplo platino. Fra i singoli spicca Geolier, con il doppio platino di Canzone d’amore.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album il disco d’oro richiede 25.000 unità e il platino 50.000, e ogni 50.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 500.000.

Per i singoli servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino, e ogni 200.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 47

Eye in the Sky di The Alan Parsons Project, l’album del 1982, arriva al platino, mentre l’oro premia Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? di The Cranberries, l’esordio della band irlandese uscito nel 1993.

L’oro va anche a Fontaines D.C. per Romance, del 23 agosto 2024, mentre il gruppo di Dublino è alla #27 degli album con Dopamine Chamber. Stesso traguardo per The Rise and Fall of a Midwest Princess di Chappell Roan, del 22 settembre 2023, e per Pieces of a Dream di Anastacia, del 2005.

Titolo Artista Certificazione Eye in the Sky The Alan Parsons Project Platino Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? The Cranberries Oro Romance Fontaines D.C. Oro Pieces of a Dream Anastacia Oro The Rise and Fall of a Midwest Princess Chappell Roan Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 47

El Alfa, Darell e Noriel arrivano al platino con 4K, uscito l’11 marzo 2020, mentre l’oro va a due brani usciti fra il 2006 e il 2007: (When You Gonna) Give It Up to Me di Sean Paul con Keyshia Cole e Breakin’ Dishes di Rihanna.

Titolo Artista Certificazione 4K El Alfa, Darell e Noriel Platino (When You Gonna) Give It Up to Me Sean Paul feat. Keyshia Cole Oro Breakin’ Dishes Rihanna Oro

Album italiani certificati nella settimana 47: Salmo all’ottavo platino con Playlist

Sfera Ebbasta sale al settimo platino con X2VR, l’album uscito il 17 novembre 2023, che nella settimana 47 è alla #38 degli album. L’oro va a Lo Stato Sociale per Primati, del 9 febbraio 2018, e a Nerissima Serpe per Nerissima, uscito il primo maggio 2026.

Sayf ottiene l’oro con Se Dio vuole, del 7 febbraio 2025, mentre il suo Santissimo risale dalla #52 alla #32 degli album, e lo stesso traguardo arriva per Low-Red con The Biggest Sblao, del 12 settembre 2024.

Titolo Artista Certificazione Playlist Salmo 8× Platino X2VR Sfera Ebbasta 7× Platino Amatore Samurai Jay Platino Nerissima Nerissima Serpe Oro Se Dio vuole Sayf Oro The Biggest Sblao Low-Red Oro Primati Lo Stato Sociale Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 47: Geolier, Samurai Jay e Capo Plaza

Oltre a Canzone d’amore, uscita il 16 gennaio 2026, Geolier porta all’oro A Napoli non piove, pubblicata lo stesso giorno, mentre Per noi con Achille Lauro, dell’11 settembre, ottiene l’oro ed è alla #5 nelle classifiche FIMI della settimana 47.

Il platino va a Simba La Rue per Mi piacciono le armi, del 18 ottobre 2024, e a Capo Plaza per Lo so che, del 15 novembre 2024, mentre Sfera Ebbasta e Shiva ottengono l’oro con D&G, uscito l’11 aprile 2025.

Titolo Artista Certificazione Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca 3× Platino Canzone d’amore Geolier 2× Platino Mi piacciono le armi Simba La Rue Platino Lo so che Capo Plaza Platino Per noi Geolier feat. Achille Lauro Oro D&G Sfera Ebbasta e Shiva Oro A Napoli non piove Geolier Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie per il disco di platino e d’oro: soglie FIMI.