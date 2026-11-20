Sfera Ebbasta torna negli stadi nel 2027 con due concerti: il 17 giugno al Maradona di Napoli e il 16 luglio a San Siro, a Milano. L’annuncio arriva nel giorno di uscita di Purosangue, il nuovo album anticipato dal singolo Lontano.

Sfera Ebbasta negli stadi nel 2027: le date

I concerti sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Sfera torna al Maradona a due anni dall’ultimo live in quello stadio. Quello del 16 luglio sarà il suo quinto concerto a San Siro.

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Sfera Ebbasta · Tour Stadi 2027 Data Città Biglietti 17 giugno 2027 Napoli

Stadio Diego Armando Maradona IN VENDITA DAL 21 NOVEMBRE 16 luglio 2027 Milano

Stadio San Siro IN VENDITA DAL 21 NOVEMBRE

Quando escono i biglietti per Napoli e San Siro

La presale Universal parte alle 12:00 di sabato 21 novembre 2026. Dalle 14:00 dello stesso giorno si apre la vendita online su Vivo Concerti. Nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili dalle 11:00 di giovedì 26 novembre.

Prima delle due date negli stadi, Sfera porterà dal vivo i brani di Purosangue nel tour nei palazzetti, in programma da gennaio a marzo 2027.

Cronologia aggiornamenti

20 novembre 2026 – Annunciate le date di Napoli e Milano e le modalità di vendita. (Oriana Meo)

Foto: archivio All Music Italia, San Siro 2026.

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