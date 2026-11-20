Sfera Ebbasta torna negli stadi nel 2027: due concerti a Napoli e Milano
Il 17 giugno al Maradona e il 16 luglio a San Siro. I concerti sono stati annunciati nel giorno di uscita di Purosangue.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Sfera Ebbasta torna negli stadi nel 2027 con due concerti: il 17 giugno al Maradona di Napoli e il 16 luglio a San Siro, a Milano. L’annuncio arriva nel giorno di uscita di Purosangue, il nuovo album anticipato dal singolo Lontano.
Sfera Ebbasta negli stadi nel 2027: le date
I concerti sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Sfera torna al Maradona a due anni dall’ultimo live in quello stadio. Quello del 16 luglio sarà il suo quinto concerto a San Siro.
|Data
|Città
|Biglietti
|17 giugno 2027
|Napoli
Stadio Diego Armando Maradona
|IN VENDITA DAL 21 NOVEMBRE
|16 luglio 2027
|Milano
Stadio San Siro
|IN VENDITA DAL 21 NOVEMBRE
Quando escono i biglietti per Napoli e San Siro
La presale Universal parte alle 12:00 di sabato 21 novembre 2026. Dalle 14:00 dello stesso giorno si apre la vendita online su Vivo Concerti. Nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili dalle 11:00 di giovedì 26 novembre.
Prima delle due date negli stadi, Sfera porterà dal vivo i brani di Purosangue nel tour nei palazzetti, in programma da gennaio a marzo 2027.
Cronologia aggiornamenti
- 20 novembre 2026 – Annunciate le date di Napoli e Milano e le modalità di vendita. (Oriana Meo)
Foto: archivio All Music Italia, San Siro 2026.
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