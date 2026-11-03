Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano collaborano per un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale. Il 5, 8 e 13 novembre 2026 il museo aprirà in via straordinaria per accogliere studenti, giovani coinvolti in progetti sociali e pazienti pediatrici.

L’iniziativa arriva dopo la realizzazione del videoclip di Lontano, il singolo con cui il rapper ha anticipato PUROSANGUE, il nuovo album in uscita l’11 dicembre per Universal Music Italia.

Proprio per il video di Lontano, Sfera Ebbasta ha avuto la possibilità di girare davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, si tratta del primo artista al mondo ad aver utilizzato il capolavoro leonardesco come set di un videoclip musicale.

Sfera Ebbasta e il Cenacolo Vinciano: le tre aperture di novembre

La collaborazione prosegue ora con tre appuntamenti riservati a gruppi provenienti da realtà differenti, con l’obiettivo di favorire l’accesso al patrimonio artistico anche tra i più giovani.

Il calendario prevede:

5 novembre 2026: visita degli studenti dell’Istituto comprensivo Piazza Costa “Morandi” di Cinisello Balsamo.

visita degli studenti dell’Istituto comprensivo Piazza Costa “Morandi” di Cinisello Balsamo. 8 novembre 2026: apertura dedicata ai gruppi coinvolti nei progetti di inclusione sociale sostenuti dall’associazione I Bambini delle Fate .

apertura dedicata ai gruppi coinvolti nei progetti di inclusione sociale sostenuti dall’associazione . 13 novembre 2026: appuntamento riservato ai pazienti del reparto di Pediatria della Fondazione Ospedale Niguarda.

Le aperture sono pensate per permettere ai partecipanti di visitare il museo e vedere da vicino l’opera di Leonardo. Non si tratta quindi di visite aperte al pubblico generale, ma di appuntamenti destinati alle realtà coinvolte nel progetto.

Dal videoclip di Lontano al progetto di inclusione sociale

La scelta di coinvolgere Sfera Ebbasta punta anche sul rapporto che il rapper ha costruito con il pubblico più giovane. La collaborazione con il museo vuole avvicinare all’arte ragazzi che, per ragioni diverse, potrebbero avere meno occasioni di visitare un luogo come il Cenacolo Vinciano.

L’iniziativa rappresenta così un seguito concreto della collaborazione nata per Lontano: dopo aver portato il proprio videoclip all’interno del museo, Sfera Ebbasta contribuisce a creare nuove occasioni di accesso per le giovani generazioni.

Il progetto accompagna anche l’avvicinamento all’uscita di PUROSANGUE, il nuovo lavoro discografico dell’artista, atteso per l’11 dicembre.