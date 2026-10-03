Sfera Ebbasta è al numero 1 per la seconda settimana consecutiva fra gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia, dal 25 settembre al 1° ottobre 2026, ed è in classifica da 259 settimane, cioè da quando esiste la Top Artisti Italia.

Fra gli album Tutto è possibile di Geolier torna primo dopo una settimana alla #2, mentre nella classifica FIMI dello stesso periodo il primo è Miria di 22Simba. Fra i brani Lontano resta primo con 3.195.663 stream, il 35% in più della settimana scorsa.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20

Shiva sale dalla #3 alla #2 e Geolier scende alla #3. Nessun debutto in Top 20. Tony Boy sale dalla #9 alla #6, +3. La caduta più ampia è di 22Simba, dalla #4 alla #8, -4, seguito da Marracash, dalla #7 alla #9, -2.

Barra fucsia: primo posto # Artista Variazione Settimane 1 Sfera Ebbasta = 259 2 Shiva ▲ 1 259 3 Geolier ▼ 1 259 4 Kid Yugi ▲ 1 181 5 Guè ▲ 1 259 6 Tony Boy ▲ 3 169 7 Artie 5ive ▲ 1 178 8 22Simba ▼ 4 73 9 Marracash ▼ 2 259 10 Capo Plaza = 259 11 ANNA = 231 12 Lazza ▲ 1 259 13 Ultimo ▼ 1 259 14 Juli = 134 15 Bad Bunny = 259 16 Baby Gang ▲ 2 259 17 Bresh ▼ 1 259 18 Olly ▼ 1 134 19 Achille Lauro = 106 20 Tedua = 259

Sfera Ebbasta è in classifica da 259 settimane, come altri undici nomi della Top 20

Dodici nomi della Top 20, da Sfera Ebbasta a Tedua, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 259 settimane. Gli arrivi più recenti sono 22Simba (73 settimane), Achille Lauro (106) e Juli e Olly (134 ciascuno).

Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Baby Gang (#16), Olly (#18) e Tedua (#20). 22Simba è l’unico della Top 10 a non essere mai stato primo: il suo picco è la #4.

Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20

Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 37 settimane, torna alla #1 e Miria di 22Simba scende alla #2; Vangelo di Shiva resta alla #3. Il 16 ottobre esce Tutto è possibile. Atto II. Nessun debutto in Top 20.

La scalata più ampia è di Persona di Marracash, dalla #20 alla #16, +4; salgono di due posizioni Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi (dalla #6 alla #4) e Comuni immortali di Achille Lauro (dalla #11 alla #9).

Alla #29 entra The Life of a Showgirl: The Encore di Taylor Swift. Mustang di Biagio Antonacci, terzo nella classifica FIMI della stessa settimana, non è nella Top 50 album di Spotify.

Barra fucsia: primo posto # Titolo Artista Variazione Settimane 1 Tutto è possibile Geolier ▲ 1 37 2 Miria 22Simba ▼ 1 2 3 Vangelo Shiva = 26 4 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 2 35 5 Tutta vita – Live (Stadio Luigi Ferraris) Olly, Juli ▼ 1 101 6 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 1 69 7 Dio lo sa (Atto II) Geolier = 121 8 La bellavita (Colonna sonora) Artie 5ive = 79 9 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 2 24 10 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny ▼ 1 91 11 Santana Money Gang Sfera Ebbasta, Shiva ▲ 1 77 12 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 1 100 13 Million Dollar Babe ANNA ▼ 3 13 14 Comuni mortali Achille Lauro = 76 15 Famoso Sfera Ebbasta = 306 16 Persona Marracash ▲ 4 307 17 Milano Angels Shiva = 109 18 Rockstar (Popstar Edition) Sfera Ebbasta ▼ 2 307 19 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 1 150 20 20 (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 1 307

Sfera Ebbasta ha quattro album in Top 20, Shiva tre

Sfera Ebbasta ha quattro titoli in Top 20 (#11, #15, #18, #19), Shiva tre (#3, #11, #17), Geolier, Kid Yugi e Achille Lauro due ciascuno. Fra i venti, tre album sono in classifica da 307 settimane: Persona di Marracash, Rockstar (Popstar Edition) di Sfera Ebbasta e 20 (Deluxe Edition) di Capo Plaza.

Quindici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Famoso di Sfera Ebbasta (#15), Milano Angels di Shiva (#17) e X2VR di Sfera Ebbasta (#19).

I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20

Lontano di Sfera Ebbasta ha 3.195.663 stream nella settimana, l’86% in più del secondo, Canzone d’amore di Geolier, che sale dalla #4 alla #2. Sottogonna di BLANCO scende alla #3 e Per noi, di Geolier e Achille Lauro, alla #4.

La scalata più ampia è di BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, dalla #36 alla #19, +17; sale anche Bugie di Shiva (dalla #14 alla #9, +5). Sipario di 22Simba e Promessa scende dalla #8 alla #16, -8.

BbY WOW e Ne vale la pena di 22Simba e Sayf, dalla #21 alla #18, entrano nella Top 20. Escono Boss di Dipinto e Fresh Beatz (era #18, ora #23) e Tutto di Ultimo (era #13, ora #30).

Fuori dalla Top 20 debuttano Una bara per due di Tony Boy alla #32 e whereimat di Ddusi e Artie 5ive alla #49. Pookie (feat. Capo Plaza) – Remix di Aya Nakamura e Capo Plaza sale di 53 posizioni, dalla #88 alla #35.

Barra fucsia: primo posto # Titolo Artista Variazione Settimane Stream 1 Lontano Sfera Ebbasta = 2 3.195.663 2 Canzone d’amore Geolier ▲ 2 37 1.715.964 3 Sottogonna BLANCO ▼ 1 4 1.569.282 4 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 1 3 1.434.648 5 Swag Music Artie 5ive = 20 1.185.285 6 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA = 37 1.170.103 7 Disfruto Carla Morrison ▲ 2 2 1.031.793 8 Da Dio Bresh ▼ 1 20 1.020.253 9 Bugie Shiva ▲ 5 6 960.208 10 Bad Bad Bad Shiva, Geolier = 25 957.551 11 Ayayay Sfera Ebbasta, DYSTINCT ▲ 4 17 942.029 12 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 4 7 938.449 13 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼ 2 27 924.739 14 Ossessione Samurai Jay, Vito Salamanca ▼ 2 32 917.893 15 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 2 38 846.112 16 Sipario feat. Promessa 22Simba, Promessa ▼ 8 2 838.451 17 Ogni male Capo Plaza ▲ 2 48 817.872 18 Ne vale la pena feat. Sayf 22Simba, Sayf ▲ 3 2 779.245 19 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 17 3 779.101 20 Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro = 9 766.688

Geolier ha quattro brani in Top 20, Sfera Ebbasta tre

Geolier è l’artista con più titoli in Top 20 brani, quattro (#2, #4, #6, #10), seguito da Sfera Ebbasta con tre (#1, #6, #11). Ogni male di Capo Plaza è il brano in classifica da più tempo fra i venti, 48 settimane.

Sette dei venti brani sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (#6), Bugie di Shiva (#9) e Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (#14). La Top 20 brani totalizza 22.791.329 stream.

Quattro brani raggiungono il loro nuovo picco personale: Disfruto di Carla Morrison (#7), Quanto forte ti pensavo di Madame (#12), Ne vale la pena (#18) e BbY WOW (#19).

Le donne in classifica

Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (#11), Madame (#26, dalla #23) e Taylor Swift (#35, dalla #69); ANNA è l’unica nella Top 20, e nella Top 50 le donne sono quattro su cinquanta.

L’unico album di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (#13). Fra il #21 e il #50 ci sono Dua Lipa – Live From Mexico di Dua Lipa (#24), The Life of a Showgirl: The Encore di Taylor Swift (#29), Disincanto di Madame (#38), Vera Baddie di ANNA (#42) e L’amore di Madame (#50).

Fra i brani, cinque hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (#6), Disfruto (#7), Quanto forte ti pensavo (#12), La testa gira con Anitta (#13) e BbY WOW (#19).

Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify

Nella Top 10 mondiale degli artisti quattro nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, KAROL G), contro nessuna nella Top 10 italiana. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono nove su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.

Il brano più ascoltato al mondo, Patient Zero di Taylor Swift (47.560.196 stream), in Italia è fuori dalla Top 50. Lontano, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 15 a 1.

BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, secondo al mondo con 39.492.128 stream, è l’unico brano della Top 10 globale presente anche nella Top 50 italiana: in Italia è al #19, dopo una salita di 17 posizioni.

Barra fucsia: primo posto # Artista Variazione 1 Taylor Swift ▲ 2 2 Drake ▼ 1 3 Bad Bunny ▼ 1 4 The Weeknd = 5 Olivia Rodrigo ▲ 2 6 Ariana Grande ▼ 1 7 Bruno Mars ▼ 1 8 BTS ▲ 1 9 Justin Bieber ▼ 1 10 KAROL G =

Barra fucsia: primo posto # Titolo Artista Stream 1 Patient Zero Taylor Swift 47.560.196 2 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 39.492.128 3 Nicole Kidman ADÉLA 26.235.828 4 Cleveland! Taylor Swift 25.646.649 5 Babylon Taylor Swift 24.438.050 6 Ain’t In LA ADÉLA 24.367.613 7 Pink Clouding Taylor Swift 24.221.182 8 Earrings Malcolm Todd 23.171.685 9 the cure Olivia Rodrigo 22.854.968 10 Beauty And A Beat Justin Bieber, Nicki Minaj 20.469.224

Cinque artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Taylor Swift (#1 nel mondo, #35 in Italia), Drake (#2 e #37), Bad Bunny (#3 e #15), The Weeknd (#4 e #28) e Linkin Park (#16 e #40).

La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 10 ottobre 2026. Sullo stesso periodo sono uscite la Classifica FIMI della settimana 40 e la Classifica radio EarOne della settimana 40.

I numeri dietro gli stream sono nell’approfondimento Quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 39, settimana 38, settimana 37, settimana 36 e settimana 35.