ARRIVO, il nuovo singolo di Greta Grida, è disponibile da venerdì 2 ottobre per Nigiri / Sony Music Italy. L’artista lo ha presentato in anteprima il 25 settembre all’Arci Bellezza, in apertura al concerto dei Lowertown.

Il singolo, prodotto da Danusk, è stato scritto e composto da Greta Grida con Daniele Autore, Federico Sambugaro, Simone Reo e Andrea Pugliese.

ARRIVO, il nuovo singolo tra pop punk e rivalsa

Nel brano l’artista affronta la delusione amorosa in stile pop punk e trasforma la ferita sentimentale in un atto di vendetta. Il testo cita in apertura un classico del cantautorato italiano, “Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi eccetera, eccetera”, riferimento romantico che viene subito smontato.

Il messaggio di ARRIVO è chiaro: se il karma non arriva, ci pensa l’artista. La rabbia per la ferita subita diventa rivalsa e un modo per guardare con ironia a ciò che fino a poco prima faceva solo male, mentre la vendetta si fa gioco e il dolore energia.

Chi è Greta Grida

Greta Elisa Ravelli Rampoldi, in arte Greta Grida, nasce nel 2004 a Milano. Dopo il diploma al liceo linguistico si iscrive a filosofia. Inizia a studiare canto a sette anni e avvia il suo percorso musicale con la rock band Moise, con cui pubblica musica e si esibisce nei club italiani.

Successivamente intraprende la carriera da solista e pubblica l’8 marzo 2024 il primo singolo MM.mp3, seguito il 12 aprile da AHAHAH.mp3. Tra il 2025 e il 2026 pubblica per Nigiri Records i brani TUTTO, NON TI LAMENTARE, PARCHI VUOTI DI NOTTE, STRONZA e PEGGIO DI ME.