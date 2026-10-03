Il Cile, nome d’arte di Lorenzo Cilembrini, torna con un nuovo album d’inediti a nove anni da La fate facile. Si intitola Sui giovani d’oggi ci schitarro su ed è disponibile dal 9 ottobre 2026 per Zonartista Records.

Il Cile riparte dalla chitarra e omaggia gli Afterhours

Il nuovo disco raccoglie dieci canzoni nate durante una fase di cambiamento personale e artistico. Al centro torna la chitarra, strumento da cui era partita la storia musicale di Cilembrini e che in questo lavoro assume nuovamente un ruolo centrale.

Il titolo contiene già una dichiarazione d’intenti. Sui giovani d’oggi ci schitarro su è infatti un omaggio esplicito a Sui giovani d’oggi ci scatarro su degli Afterhours, brano legato anche a un ricordo personale dell’artista con Manuel Agnelli.

Cilembrini ha conosciuto Agnelli durante un tour europeo nel quale apriva le date degli Afterhours. Da quel riferimento nasce un gioco di parole che diventa anche una chiave per leggere il nuovo album: le chitarre tornano in primo piano, insieme a una scrittura che prova a misurarsi con il presente senza cancellare quanto accaduto negli anni precedenti.

Dieci canzoni tra fragilità, età adulta e bisogno di speranza

Gran parte delle canzoni è legata agli anni trascorsi a Camaiore. Se i primi tre album di Il Cile erano costruiti soprattutto intorno al dolore autobiografico, il nuovo lavoro allarga il campo e guarda anche alle fragilità condivise.

Tra i temi affrontati ci sono la crisi e la fragilità della coppia, il dolore che accompagna l’età adulta, e la paura di perdere le persone e gli affetti che permettono di restare in equilibrio.

Le canzoni si confrontano inoltre con la percezione di un mondo sempre più instabile, ma senza fermarsi alla disillusione. Nel disco trova spazio anche la ricerca di una possibile forma di speranza, raccontata senza semplificare le contraddizioni del presente.

Ecco qui di seguito la tracklist di Sui giovani d’oggi ci schitarro su:

1. Camaiore

2. L’orto vuole l’uomo morto

3. Megalò

4. Acido ialuronico

5. Cayman

6. Musica di merda

7. Sparire

8. La mia malavita

9. Sacrificale

10. Dritto qui

Dal dolore alla consapevolezza: la nuova fase di Il Cile

Il disco nasce anche all’interno di un percorso di sobrietà e consapevolezza costruita in modo non lineare. Cilembrini sceglie di parlare del rapporto con i propri demoni e della lucidità riconquistata senza trasformare la vulnerabilità in un atteggiamento estetico.

Il punto di partenza non è quello di una guarigione definitiva. Il racconto si concentra piuttosto sulla responsabilità quotidiana di continuare a scegliere la vita, la musica e gli affetti.

È in questa prospettiva che prende forma la definizione utilizzata dallo stesso artista: se i primi tre album possono essere considerati una “trilogia del dolore”, Sui giovani d’oggi ci schitarro su potrebbe aprire una nuova “trilogia della consapevolezza”.

“Ho chiamato i primi tre dischi la trilogia del dolore. Questo, se le cose vanno bene, potrebbe essere l’inizio della trilogia della consapevolezza. Non ancora dell’anzianità: della consapevolezza”, ha dichiarato Il Cile.

Un nuovo disco all’insegna dell’indipendenza

La lavorazione dell’album ha seguito una logica completamente indipendente. Lorenzo Cilembrini e Giacomo Loré hanno prodotto, arrangiato e suonato interamente il disco, lavorando tra l’home studio e lo studio professionale di Loré.

Una scelta che mantiene riunite nelle stesse mani le diverse fasi della realizzazione: dalla scrittura alla produzione, passando per gli arrangiamenti e l’esecuzione.

Sui giovani d’oggi ci schitarro su arriva il 9 ottobre 2026. Per Il Cile è un nuovo punto di partenza, nel quale riprende in mano la chitarra per raccontare una fase diversa della propria vita.