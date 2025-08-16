16 Agosto 2025
16 Agosto 2025

Tra mistero e introspezione, Cabrio torna in coppia con Il Cile sulle note di “Dylan Dog”

Il brano narra la storia di un amore vissuto come un'indagine gotica, piena di enigmi e ombre

Cabrio Dylan Dog feat Il Cile
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 settembre per Digital Noises / FUGA, Dylan Dog feat Il Cile è il nuovo singolo di Cabrio, che torna con un brano elettro-pop capace di fondere atmosfere moderne e suggestioni vintage.

Prodotto da Stefano Radice, il brano è una sorta di dichiarazione d’amore in chiave noir, che attinge a piene mani dall’universo di Dylan Dog, intrecciando ricordi ed emozioni del tutto personali a riferimenti diretti al fumetto.

Perché proprio Dylan Dog? “Simbolo di mistero e introspezione, la figura di Dylan Dog mi ha permesso di esplorare il tema della ricerca della propria identità e dei lati oscuri che si celano in ognuno di noi, raccontando una storia fatta di emozioni complesse e riflessioni personali”.

Insomma, il nuovo singolo di Cabrio narra la storia di un amore vissuto come un’indagine gotica, piena di enigmi e ombre, dove la donna amata rappresenta sia una musa che un pericolo.

Dalle pagine di Dylan Dog si approda così al racconto di un sentimento reale, intenso e tragico, che Cabrio condisce con tanta passione, un pizzico di malinconia e una buona dose di dramma esistenziale.

Cabrio cover Dylan Dog feat Il Cile

