Cabrio: In un mondo che va a rotoli solo una certezza... i "Dinosauri" si sono estinti

È uscito con distribuzione Artist First, Dinosauri, nuovo singolo di Cabrio, un brano che dà il via al nuovo progetto del cantautore siciliano.

Angelo Soraci, questo il vero nome di Cabrio, è un cantautore pop oltre che apprezzato chitarrista che ha suonato con nomi del calibro di Massimo Luca, Paolo Pilo e Ricky Portera.

Tra i traguardi conquistati c’è quello del 2015, anno in cui è entrato tra i 60 finalisti per il Festival di Sanremo con Piccola (ma che storia è mai questa?) e quello del 2019, anno in cui con Mentre Penso a lei è stato semifinalista di Area Sanremo e tra i 150 selezionati per arrivare sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma.

Nel 2016 ha pubblicato il suo primo EP autoprodotto, Pensa e nel 2019 il secondo, Duepuntozero. Tra le altre attività è ideatore insieme alla giornalista Francesca Binfarè della pagina di micro-recensioni musicali @leuovaindie, e co-autore e co-conduttore del podcast Ca(l)cio e pepe.

Dinosauri, il nuovo singolo di Cabrio

Il nuovo brano è stata scritta da Cabrio con la partecipazione del cantautore toscano Guzzi e composta dallo stesso Cabrio insieme ad Antonio Stella e Stefano Radice. Radice, membro dei Moscova, si è occupato anche del missaggio e del mastering.

Le chitarre sono state affidate alle mani di Domenico Giordano. Ecco come racconta Dinosauri Cabrio.

Il brano gioca su immagini fantastiche e colorate eppure è malinconico e nostalgico, nato per il fatto di essermi sentito stretto in questa realtà.

Quante volte ci è capitato di pensare al passato? Tante, e troppo spesso non riusciamo a distogliere l’attenzione da quello che era e che adesso, per forza di cose, non c’è più. Ciò che succede intorno a noi influisce tremendamente sui nostri stati d’animo.

Negli ultimi due anni ci siamo trovati dentro a una pandemia e, adesso, a una guerra che ci sta distruggendo anche economicamente. La realtà e il presente sono raccontati nella seconda strofa del brano, dove i fatti della vita prendono una piega più vissuta, attuale e responsabile. Rimane però una certezza all’inizio e in fondo alla canzone: i dinosauri si sono estinti.

Qui a seguire il video del brano che in due settimane ha superato quota 11.000 views.