Il Cile ne “Il cielo verticale” svela un momento surreale della sua carriera

Il cielo verticale è il nuovo singolo de Il Cile, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 18 ottobre 2024. Il brano consolida il legame artistico del cantautore toscano con l’etichetta Zonartista Records di Fabrizio Bartolomei.

La canzone racconta un momento surreale della carriera de Il Cile, ispirato a un’esperienza televisiva che lo vide immerso per mesi nell’atmosfera ovattata ed energica degli studi di una nota rete italiana.

Nel presentare Il cielo verticale, il cantautore spiega: “Questo brano rappresenta per me un viaggio tra le ombre e le luci di un periodo molto particolare della mia vita. Mi sono ritrovato a vivere per mesi in un mondo televisivo che era al tempo stesso affascinante e alienante”. Il Cile ha condensato quell’esperienza all’interno della canzone: “‘Il cielo verticale’ è il tentativo di raccontare quella sensazione sospesa, di navigare tra la realtà e la sua rappresentazione, tra ciò che è vero e ciò che è artificio, sempre cercando di rimanere fedele a me stesso e alle mie emozioni”.

Con questo nuovo brano, Il Cile conferma la sua capacità di affrontare i tormenti umani, sentimentali e mentali, muovendosi tra ironia e malinconia. Nella specie, l’artista offre al pubblico un frammento del suo universo interiore, ricostruito attraverso parole e musica con il suo consueto stile.

Il brano, distribuito da ADA Music, è prodotto da Andrea “Boom.bo” Palumbo e masterizzato da Giacomo Lorè presso il Glab Studio di Carrara.

Il Cile, i prossimi live

Il cielo verticale anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti, al quale Il Cile sta lavorando. Nel frattempo, il cantautore prosegue con la sua attività live. I prossimi appuntamenti sono:

– il 4/11/24 a L’Aquila (AQ)

– il 23/11/24 a Massa (MS) – DMS Stage presentazione “Il Cielo Verticale”

– il 25/01/25 a Milano (MI) – Leggenda Club x FM.

Il calendario è in continuo aggiornamento (per novità e info si può visitare il sito https://linktr.ee/lorenzoilcile).