Il Cile si racconta tra fragilità e umanità in “Ero troppo fatto”

Il Cile ha lanciato il nuovo singolo “Ero troppo fatto”, brano disponibile dal 22 settembre, su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, fuori per Teide Dischi e con la distribuzione di ADA Music Italy, anticipa il prossimo progetto discografico de Il Cile, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno con la produzione di Andrea Palumbo.

“Ero troppo fatto” segue a “Ma che musica c’è” brano che ha sancito il ritorno da indipendente de Il Cile, inserito nelle playlist editoriali New Music Friday e Rap Italiano.

“Ero troppo fatto” tra fragilità e umanità

Il Cile ha recentemente raccontato, sui propri social, la sua dipendenza dall’alcool che gli ha provocato un serio problema di salute e per il quale dovrà evitare di bere per non rischiare la vita.

Attraverso la canzone vuole lanciare un messaggio alle istituzioni affinché possa esserci un’educazione alle sostanze attraverso la scuola, soluzione che consentirebbe di alleggerire molte situazioni.

“Ero troppo fatto” è dedicata a un amico che ha deciso di andarsene troppo presto.

Un viaggio nella mente, che lo ha reso indolente e immobile, in cui Il Cile si interroga su come avrebbe potuto cambiare le proprie sorti e quelle delle persone che amava.

Il brano nasce in un giorno di aprile, stesso mese in cui l’amico se ne è andato, giornata in cui affiorano ricordi di momenti passati insieme.

“Ero troppo fatto” si chiude con una carrellata di immagini cinematografiche, della vita che scorre tra alti e bassi, dilatata dal tempo che non tornerà più e da amori sprecati che ci lasciano a terra ma che sono capaci di salvarci.