Pagelle singoli del 26 gennaio 2024: sorprende Chadia, emoziona Matteo Alieno ma è di un ex di Amici il pezzo della settimana!

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 26 gennaio 2024 a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Sono settimane queste molto particolari. Il pre Sanremo da qualche anno, con il fatto che tanti artisti importantissimi vi partecipano, rallenta le pubblicazioni. Questo avviene per non essere poi soffocati dall’arrivo di troppi pezzi che con una simil cassa di risonanza finirebbero con lo schiacciare tutto il resto.

Esce poco quindi, o meglio, esce poco da parte dei big della nostra musica, cosa questa che però apre le porte ad artisti in rampa di lancio o a moltissimi esordienti.

Ciò non toglie che qualche nome importante c’è lo stesso, come quel gruppo generalmente votato alla musica estiva o come quelle due regine della nostra musica, finalmente assieme per una prova originale. Questo e tanto altro, non vi resta che leggere.

Ecco a voi, con questi presupposti, le pagelle della settimana. Buona lettura.

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo, ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

