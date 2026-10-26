Giordana Angi pubblica Piccole cose, il nuovo singolo in uscita venerdì 30 ottobre per Warner Records Italy / Warner Music Italy. Il brano nasce da una crisi personale e racconta il bisogno di rallentare e di tornare all’essenziale.

Il significato di Piccole cose di Giordana Angi

Giordana Angi si è interrogata sulla propria identità, sui suoi desideri, sul senso dell’insoddisfazione e della felicità, e ha riconosciuto ciò che non le apparteneva più. Da lì è nata la decisione di invertire la rotta.

Le domande da cui prende forma il brano sono arrivate a Giordana Angi durante una crisi. È stato allora che la cantautrice si è guardata dentro, allontanandosi da una vita diventata artificiale. La risposta è venuta con la calma e il tempo, nel bisogno delle piccole cose.

L’ispirazione arriva dalle letture dell’infanzia, in particolare dalla poesia “Non ho bisogno di denaro” di Alda Merini. È una poesia in cui Giordana Angi si riconosce da sempre.

Dai sogni e dagli angeli il testo passa alle cose di ogni giorno: “le mani sulla tua schiena”, “Cucino io per cena”. Poi elenca i bisogni: “vita vera”, “spegnere il cellulare”. La formula “Ho bisogno di” apre anche “Ho bisogno di sentimenti”, titolo con cui circola la stessa poesia di Merini.

In chiusura il brano elenca le piccole cose: “un raggio di sole che entra dalla finestra”, “stringere mia sorella”, “il suono di una risata”. L’ultimo verso dice “quelle piccole cose che accordano il mio cuore”.

Il suono mette insieme l’elettronica, il pianoforte e un quartetto d’archi. Piccole cose è stato registrato ai Real World Studios di Peter Gabriel, a Box, vicino a Bath, nel Wiltshire.

Il singolo segue Dammi un bacio e Quando poi ci lasceremo, che è uscito l’8 maggio per Warner Records Italy. Arriva a quasi sei mesi di distanza da quest’ultimo.

Nel 2027 la cantautrice torna nei teatri italiani con il Piano Piano Live Tour… Continua, accompagnata sul palco da Francesco Piantoni e Bernardino Ponzani. Il calendario comprende anche Aosta, il 24 marzo al Teatro Splendor.

Credits del brano ▸ Artista · Giordana Angi

· Giordana Angi ▸ Titolo · Piccole cose

Testo di Piccole cose di Giordana Angi

Ho bisogno di vita vera

Ho bisogno di un’anima leggera

Ho bisogno di spegnere il cellulare,

ho bisogno di me

Ho bisogno di spazi per andare

leggera, leggera, leggera

Ho bisogno della gente che vale

dell’odore del mare

delle cose che non puoi comprare

Il testo integrale sarà disponibile da venerdì 30 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.