Classifica Spotify, settimana 42: Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia
Geolier è in cinque brani della Top 20, Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa debutta alla #11 fra gli album
di All Music Italia ·
Sfera Ebbasta è il primo fra gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia per la quarta settimana consecutiva, nella classifica che va dal 9 al 15 ottobre 2026. È in classifica da 261 settimane, cioè da quando Spotify pubblica la Top Artisti Italia.
Fra gli album, Tutto è possibile di Geolier è primo per la terza settimana di fila, e il debutto più alto è Junkie Musik di TY1, alla #8. Fra i brani, Lontano è primo in tutte e quattro le settimane in classifica e questa settimana ha 1.949.977 stream.
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Artisti più ascoltati su Spotify, la Top 20
Album più ascoltati, la Top 20
Brani più ascoltati, la Top 20
Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20
Il podio non cambia: dietro Sfera Ebbasta ci sono Geolier e Shiva, con Kid Yugi fermo alla #4. Marracash sale dalla #7 alla #5 e Tony Boy scende dalla #5 alla #7: è l’unico della Top 10 senza un brano nella Top 50 dei brani. Nessun artista debutta nella Top 20.
Fabri Fibra passa dalla #41 alla #17, +24, nella settimana in cui esce Zarathustra Style con Neffa, che entra in classifica alla #44. Rkomi, autore dell’EP A Milano, sale dalla #40 alla #20, +20.
Escono dalla Top 20 Ernia, dalla #20 alla #21, e Achille Lauro, dalla #19 alla #22. TY1 entra fra i cinquanta artisti più ascoltati alla #37, nella settimana di uscita di Junkie Musik.
|#
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Sfera Ebbasta
|=
|261
|2
|Geolier
|=
|261
|3
|Shiva
|=
|261
|4
|Kid Yugi
|=
|183
|5
|Marracash
|▲2
|261
|6
|Guè
|=
|261
|7
|Tony Boy
|▼2
|171
|8
|Capo Plaza
|=
|261
|9
|Artie 5ive
|=
|180
|10
|22simba
|=
|75
|11
|Lazza
|=
|261
|12
|ANNA
|=
|233
|13
|Baby Gang
|▲1
|261
|14
|Ultimo
|▼1
|261
|15
|Juli
|=
|136
|16
|Bad Bunny
|=
|261
|17
|Fabri Fibra
|▲24
|261
|18
|Bresh
|▼1
|261
|19
|Olly
|▼1
|136
|20
|Rkomi
|▲20
|261
Tredici artisti della Top 20 sono in classifica da 261 settimane
Tredici nomi della Top 20, da Sfera Ebbasta a Rkomi, sono presenti in ogni settimana da quando esiste la Top Artisti Italia. Gli arrivi più recenti sono 22Simba (75 settimane), Juli e Olly (136 ciascuno).
Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Juli (#15), Fabri Fibra (#17) e Olly (#19). 22Simba è l’unico della Top 10 mai arrivato primo, con un picco alla #4.
Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20
Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 39 settimane, è primo per la terza settimana di fila. Spotify lo elenca già con il nome della versione deluxe, Tutto è possibile. Atto II, uscita il 16 ottobre, il giorno dopo la chiusura della classifica.
Vangelo di Shiva sale dalla #3 alla #2 e Miria di 22Simba scende alla #3. Debuttano Junkie Musik di TY1 alla #8 e Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa alla #11.
Nella classifica FIMI della stessa settimana Zarathustra Style debutta invece al primo posto, primo anche fra i formati fisici, mentre Tutto è possibile di Geolier scende al secondo.
Sale Persona di Marracash, dalla #14 alla #12. Scendono di quattro posizioni Comuni immortali di Achille Lauro (dalla #11 alla #15) e Million Dollar Babe di ANNA (dalla #12 alla #16). Fuori dalla Top 20, Nerissima di Nerissima Serpe e Fritu sale dalla #138 alla #31.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Tutto è possibile
|Geolier
|=
|39
|2
|Vangelo
|Shiva
|▲1
|28
|3
|Miria
|22simba
|▼1
|4
|4
|Anche gli Eroi Muoiono
|Kid Yugi
|=
|37
|5
|Tutta vita – Live (Stadio Luigi Ferraris)
|Olly, Juli
|=
|103
|6
|Mediterraneo (Dopo il Mare)
|Bresh
|=
|71
|7
|Dio lo sa – Atto II
|Geolier
|=
|123
|8
|Junkie Musik
|TY1
|NEW
|1
|9
|La bellavita – Colonna sonora
|Artie 5ive
|▼1
|81
|10
|Tutti i Nomi del Diavolo
|Kid Yugi
|▼1
|102
|11
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra, Neffa, Zarathustra
|NEW
|1
|12
|Persona
|Marracash
|▲2
|309
|13
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta, Shiva
|▼3
|79
|14
|DeBÍ TiRAR MáS FOToS
|Bad Bunny
|▼1
|93
|15
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▼4
|26
|16
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼4
|15
|17
|I Nomi del Diavolo
|Kid Yugi
|▼2
|137
|18
|Milano Angels
|Shiva
|▼2
|111
|19
|Comuni Mortali
|Achille Lauro
|▼2
|78
|20
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▼1
|152
Shiva e Kid Yugi hanno tre album ciascuno nella Top 20
Shiva ha tre titoli in Top 20 (#2, #13, #18), come Kid Yugi (#4, #10, #17); Geolier, Sfera Ebbasta e Achille Lauro ne hanno due. Sfera Ebbasta ne perde due: Rockstar (Popstar Edition) scende alla #21 e Famoso alla #24.
Persona è l’album della Top 20 in classifica da più tempo, 309 settimane. Quindici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono I nomi del diavolo di Kid Yugi (#17), Milano Angels di Shiva (#18) e X2VR di Sfera Ebbasta (#20).
I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20
Lontano di Sfera Ebbasta ha 1.949.977 stream nella settimana, il 36% in più di Canzone d’amore di Geolier, che sale dalla #3 alla #2. Lontano è primo anche nella classifica FIMI dei singoli, per la quarta settimana.
Sottogonna di BLANCO sale alla #3. Winner di Geolier, alla seconda settimana, scende dalla #2 alla #4, davanti a Per noi, con Achille Lauro, che resta alla #5.
Le scalate più ampie della Top 20 sono di Pookie (feat. Capo Plaza) – Remix di Aya Nakamura e Capo Plaza, dalla #20 alla #11, e di BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, dalla #18 alla #13, che è il suo picco. Entra in Top 20 La Graciosa di Quevedo ed Elvis Crespo.
Disfruto di Carla Morrison scende dalla #9 alla #17, -8, mentre Ne vale la pena di 22Simba e Sayf esce dalla Top 20 e ora è alla #23.
Più in basso debutta alla #22 Kopi Luwak di TY1 con Kid Yugi e Marracash, mentre Neon – Le ali di Marracash ed Elisa sale di 43 posizioni, dalla #67 alla #24.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|Stream
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|=
|4
|1.949.977
|2
|Canzone d’amore
|Geolier
|▲1
|39
|1.432.247
|3
|Sottogonna
|BLANCO
|▲1
|6
|1.246.977
|4
|Winner
|Geolier
|▼2
|2
|1.198.057
|5
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|=
|5
|1.074.104
|6
|2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA)
|Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA
|=
|39
|1.046.292
|7
|Da Dio
|Bresh
|=
|22
|929.860
|8
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|=
|9
|929.359
|9
|Swag Music
|Artie 5ive
|▲1
|22
|890.564
|10
|Bad Bad Bad
|Shiva, Geolier
|▲1
|27
|824.480
|11
|Pookie (feat. Capo Plaza) – Remix
|Aya Nakamura, Capo Plaza
|▲9
|4
|813.783
|12
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
|=
|29
|805.227
|13
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|▲5
|5
|791.870
|14
|Ossessione
|Samurai Jay, Vito Salamanca
|▼1
|34
|791.165
|15
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|=
|40
|779.497
|16
|Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal)
|Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro
|▲1
|11
|772.537
|17
|Disfruto
|Carla Morrison
|▼8
|4
|761.150
|18
|Bugie
|Shiva
|▼4
|8
|760.159
|19
|Ayayay
|Sfera Ebbasta, DYSTINCT
|▼3
|19
|745.554
|20
|La Graciosa
|Quevedo, Elvis Crespo
|▲3
|23
|727.332
Geolier è in cinque dei venti brani più ascoltati
Geolier è in cinque brani della Top 20 (#2, #4, #5, #6, #10), Sfera Ebbasta in tre (#1, #6, #19). Davverodavvero di Artie 5ive è il brano in classifica da più tempo fra i venti, 40 settimane. La Top 20 brani totalizza 19.270.191 stream.
Le donne in classifica
Fra gli artisti, ANNA è l’unica donna della Top 20, alla #12. Seguono Madame (#30, dalla #26) e Annalisa (#42): nella Top 50 le donne sono quattro su cinquanta, con Rihanna alla #50. Nella classifica radio EarOne della stessa settimana il primo posto è di Amica di Annalisa e Madame.
L’unico album di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (#16). Fra il #21 e il #50 ci sono Dua Lipa – Live From Mexico di Dua Lipa (#26), Disincanto di Madame (#42) e Vera Baddie di ANNA (#45).
Sei brani della Top 20 hanno una voce femminile: 2 giorni di fila con ANNA (#6), Quanto forte ti pensavo di Madame (#8), Pookie di Aya Nakamura (#11), La testa gira con Anitta (#12), BbY WOW (#13) e Disfruto (#17).
Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify
BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky è il brano più ascoltato al mondo per la seconda settimana di fila, con 35.671.213 stream; in Italia è alla #13. Lontano è fuori dalla Top 50 globale, e fra gli stream dei due numeri uno il rapporto è di 18 a 1.
Nella Top 10 mondiale degli artisti le donne sono quattro (Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Rihanna), nessuna in quella italiana. Fra i brani le voci femminili sono nove su dieci nel mondo, con due titoli di ADÉLA alla #2 e alla #3, e due su dieci in Italia.
|#
|Artista
|Variazione
|1
|Drake
|=
|2
|Taylor Swift
|=
|3
|Bad Bunny
|=
|4
|The Weeknd
|=
|5
|Olivia Rodrigo
|=
|6
|Ariana Grande
|=
|7
|Bruno Mars
|=
|8
|BTS
|=
|9
|Rihanna
|▲1
|10
|Justin Bieber
|▼1
|#
|Titolo
|Artista
|Stream
|1
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|35.671.213
|2
|Nicole Kidman
|ADÉLA
|32.293.781
|3
|Ain’t In LA
|ADÉLA
|24.882.640
|4
|the cure
|Olivia Rodrigo
|24.285.675
|5
|Earrings
|Malcolm Todd
|22.284.767
|6
|Stop The Wedding!
|Ashe
|20.637.316
|7
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|20.052.098
|8
|Beauty And A Beat
|Justin Bieber, Nicki Minaj
|19.711.214
|9
|The One That Got Away
|Katy Perry
|19.214.512
|10
|Die With A Smile
|Lady Gaga, Bruno Mars
|19.083.569
Cinque artisti della Top 50 italiana sono anche nella Top 50 globale, e nessuno è italiano: Drake (#1 nel mondo, #38 in Italia), Bad Bunny (#3 e #16), The Weeknd (#4 e #31), Rihanna (#9 e #50) e Linkin Park (#19 e #49).
Fra i brani, le due Top 50 hanno in comune due titoli: BbY WOW e Wonderwall degli Oasis, nella versione rimasterizzata, che è #34 nel mondo e #38 in Italia.
La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 24 ottobre 2026. Per lo stesso periodo sono uscite la Classifica FIMI della settimana 42 e la Classifica radio EarOne della settimana 42.
Per sapere quanto vale uno stream c’è Quanto paga Spotify per stream in Italia, costruito sui rendiconti reali di artisti italiani. Le edizioni precedenti: settimana 40, settimana 39, settimana 38, settimana 37 e, prima della pausa di primavera, la settimana 17.
Quanto AMI Sfera?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.