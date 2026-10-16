Sfera Ebbasta è il primo fra gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia per la quarta settimana consecutiva, nella classifica che va dal 9 al 15 ottobre 2026. È in classifica da 261 settimane, cioè da quando Spotify pubblica la Top Artisti Italia.

Fra gli album, Tutto è possibile di Geolier è primo per la terza settimana di fila, e il debutto più alto è Junkie Musik di TY1, alla #8. Fra i brani, Lontano è primo in tutte e quattro le settimane in classifica e questa settimana ha 1.949.977 stream.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20

Il podio non cambia: dietro Sfera Ebbasta ci sono Geolier e Shiva, con Kid Yugi fermo alla #4. Marracash sale dalla #7 alla #5 e Tony Boy scende dalla #5 alla #7: è l’unico della Top 10 senza un brano nella Top 50 dei brani. Nessun artista debutta nella Top 20.

Fabri Fibra passa dalla #41 alla #17, +24, nella settimana in cui esce Zarathustra Style con Neffa, che entra in classifica alla #44. Rkomi, autore dell’EP A Milano, sale dalla #40 alla #20, +20.

Escono dalla Top 20 Ernia, dalla #20 alla #21, e Achille Lauro, dalla #19 alla #22. TY1 entra fra i cinquanta artisti più ascoltati alla #37, nella settimana di uscita di Junkie Musik.

# Artista Variazione Settimane 1 Sfera Ebbasta = 261 2 Geolier = 261 3 Shiva = 261 4 Kid Yugi = 183 5 Marracash ▲2 261 6 Guè = 261 7 Tony Boy ▼2 171 8 Capo Plaza = 261 9 Artie 5ive = 180 10 22simba = 75 11 Lazza = 261 12 ANNA = 233 13 Baby Gang ▲1 261 14 Ultimo ▼1 261 15 Juli = 136 16 Bad Bunny = 261 17 Fabri Fibra ▲24 261 18 Bresh ▼1 261 19 Olly ▼1 136 20 Rkomi ▲20 261

Tredici artisti della Top 20 sono in classifica da 261 settimane

Tredici nomi della Top 20, da Sfera Ebbasta a Rkomi, sono presenti in ogni settimana da quando esiste la Top Artisti Italia. Gli arrivi più recenti sono 22Simba (75 settimane), Juli e Olly (136 ciascuno).

Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Juli (#15), Fabri Fibra (#17) e Olly (#19). 22Simba è l’unico della Top 10 mai arrivato primo, con un picco alla #4.

Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20

Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 39 settimane, è primo per la terza settimana di fila. Spotify lo elenca già con il nome della versione deluxe, Tutto è possibile. Atto II, uscita il 16 ottobre, il giorno dopo la chiusura della classifica.

Vangelo di Shiva sale dalla #3 alla #2 e Miria di 22Simba scende alla #3. Debuttano Junkie Musik di TY1 alla #8 e Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa alla #11.

Nella classifica FIMI della stessa settimana Zarathustra Style debutta invece al primo posto, primo anche fra i formati fisici, mentre Tutto è possibile di Geolier scende al secondo.

Sale Persona di Marracash, dalla #14 alla #12. Scendono di quattro posizioni Comuni immortali di Achille Lauro (dalla #11 alla #15) e Million Dollar Babe di ANNA (dalla #12 alla #16). Fuori dalla Top 20, Nerissima di Nerissima Serpe e Fritu sale dalla #138 alla #31.

# Titolo Artista Variazione Settimane 1 Tutto è possibile Geolier = 39 2 Vangelo Shiva ▲1 28 3 Miria 22simba ▼1 4 4 Anche gli Eroi Muoiono Kid Yugi = 37 5 Tutta vita – Live (Stadio Luigi Ferraris) Olly, Juli = 103 6 Mediterraneo (Dopo il Mare) Bresh = 71 7 Dio lo sa – Atto II Geolier = 123 8 Junkie Musik TY1 NEW 1 9 La bellavita – Colonna sonora Artie 5ive ▼1 81 10 Tutti i Nomi del Diavolo Kid Yugi ▼1 102 11 Zarathustra Style Fabri Fibra, Neffa, Zarathustra NEW 1 12 Persona Marracash ▲2 309 13 Santana Money Gang Sfera Ebbasta, Shiva ▼3 79 14 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny ▼1 93 15 Comuni Immortali Achille Lauro ▼4 26 16 Million Dollar Babe ANNA ▼4 15 17 I Nomi del Diavolo Kid Yugi ▼2 137 18 Milano Angels Shiva ▼2 111 19 Comuni Mortali Achille Lauro ▼2 78 20 X2VR Sfera Ebbasta ▼1 152

Shiva e Kid Yugi hanno tre album ciascuno nella Top 20

Shiva ha tre titoli in Top 20 (#2, #13, #18), come Kid Yugi (#4, #10, #17); Geolier, Sfera Ebbasta e Achille Lauro ne hanno due. Sfera Ebbasta ne perde due: Rockstar (Popstar Edition) scende alla #21 e Famoso alla #24.

Persona è l’album della Top 20 in classifica da più tempo, 309 settimane. Quindici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono I nomi del diavolo di Kid Yugi (#17), Milano Angels di Shiva (#18) e X2VR di Sfera Ebbasta (#20).

I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20

Lontano di Sfera Ebbasta ha 1.949.977 stream nella settimana, il 36% in più di Canzone d’amore di Geolier, che sale dalla #3 alla #2. Lontano è primo anche nella classifica FIMI dei singoli, per la quarta settimana.

Sottogonna di BLANCO sale alla #3. Winner di Geolier, alla seconda settimana, scende dalla #2 alla #4, davanti a Per noi, con Achille Lauro, che resta alla #5.

Le scalate più ampie della Top 20 sono di Pookie (feat. Capo Plaza) – Remix di Aya Nakamura e Capo Plaza, dalla #20 alla #11, e di BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, dalla #18 alla #13, che è il suo picco. Entra in Top 20 La Graciosa di Quevedo ed Elvis Crespo.

Disfruto di Carla Morrison scende dalla #9 alla #17, -8, mentre Ne vale la pena di 22Simba e Sayf esce dalla Top 20 e ora è alla #23.

Più in basso debutta alla #22 Kopi Luwak di TY1 con Kid Yugi e Marracash, mentre Neon – Le ali di Marracash ed Elisa sale di 43 posizioni, dalla #67 alla #24.

# Titolo Artista Variazione Settimane Stream 1 Lontano Sfera Ebbasta = 4 1.949.977 2 Canzone d’amore Geolier ▲1 39 1.432.247 3 Sottogonna BLANCO ▲1 6 1.246.977 4 Winner Geolier ▼2 2 1.198.057 5 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro = 5 1.074.104 6 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA = 39 1.046.292 7 Da Dio Bresh = 22 929.860 8 Quanto forte ti pensavo Madame = 9 929.359 9 Swag Music Artie 5ive ▲1 22 890.564 10 Bad Bad Bad Shiva, Geolier ▲1 27 824.480 11 Pookie (feat. Capo Plaza) – Remix Aya Nakamura, Capo Plaza ▲9 4 813.783 12 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa = 29 805.227 13 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲5 5 791.870 14 Ossessione Samurai Jay, Vito Salamanca ▼1 34 791.165 15 Davverodavvero Artie 5ive = 40 779.497 16 Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro ▲1 11 772.537 17 Disfruto Carla Morrison ▼8 4 761.150 18 Bugie Shiva ▼4 8 760.159 19 Ayayay Sfera Ebbasta, DYSTINCT ▼3 19 745.554 20 La Graciosa Quevedo, Elvis Crespo ▲3 23 727.332

Geolier è in cinque dei venti brani più ascoltati

Geolier è in cinque brani della Top 20 (#2, #4, #5, #6, #10), Sfera Ebbasta in tre (#1, #6, #19). Davverodavvero di Artie 5ive è il brano in classifica da più tempo fra i venti, 40 settimane. La Top 20 brani totalizza 19.270.191 stream.

Le donne in classifica

Fra gli artisti, ANNA è l’unica donna della Top 20, alla #12. Seguono Madame (#30, dalla #26) e Annalisa (#42): nella Top 50 le donne sono quattro su cinquanta, con Rihanna alla #50. Nella classifica radio EarOne della stessa settimana il primo posto è di Amica di Annalisa e Madame.

L’unico album di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (#16). Fra il #21 e il #50 ci sono Dua Lipa – Live From Mexico di Dua Lipa (#26), Disincanto di Madame (#42) e Vera Baddie di ANNA (#45).

Sei brani della Top 20 hanno una voce femminile: 2 giorni di fila con ANNA (#6), Quanto forte ti pensavo di Madame (#8), Pookie di Aya Nakamura (#11), La testa gira con Anitta (#12), BbY WOW (#13) e Disfruto (#17).

Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify

BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky è il brano più ascoltato al mondo per la seconda settimana di fila, con 35.671.213 stream; in Italia è alla #13. Lontano è fuori dalla Top 50 globale, e fra gli stream dei due numeri uno il rapporto è di 18 a 1.

Nella Top 10 mondiale degli artisti le donne sono quattro (Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Rihanna), nessuna in quella italiana. Fra i brani le voci femminili sono nove su dieci nel mondo, con due titoli di ADÉLA alla #2 e alla #3, e due su dieci in Italia.

# Artista Variazione 1 Drake = 2 Taylor Swift = 3 Bad Bunny = 4 The Weeknd = 5 Olivia Rodrigo = 6 Ariana Grande = 7 Bruno Mars = 8 BTS = 9 Rihanna ▲1 10 Justin Bieber ▼1

# Titolo Artista Stream 1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 35.671.213 2 Nicole Kidman ADÉLA 32.293.781 3 Ain’t In LA ADÉLA 24.882.640 4 the cure Olivia Rodrigo 24.285.675 5 Earrings Malcolm Todd 22.284.767 6 Stop The Wedding! Ashe 20.637.316 7 stupid song Olivia Rodrigo 20.052.098 8 Beauty And A Beat Justin Bieber, Nicki Minaj 19.711.214 9 The One That Got Away Katy Perry 19.214.512 10 Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars 19.083.569

Cinque artisti della Top 50 italiana sono anche nella Top 50 globale, e nessuno è italiano: Drake (#1 nel mondo, #38 in Italia), Bad Bunny (#3 e #16), The Weeknd (#4 e #31), Rihanna (#9 e #50) e Linkin Park (#19 e #49).

Fra i brani, le due Top 50 hanno in comune due titoli: BbY WOW e Wonderwall degli Oasis, nella versione rimasterizzata, che è #34 nel mondo e #38 in Italia.

La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 24 ottobre 2026. Per lo stesso periodo sono uscite la Classifica FIMI della settimana 42 e la Classifica radio EarOne della settimana 42.

Per sapere quanto vale uno stream c’è Quanto paga Spotify per stream in Italia, costruito sui rendiconti reali di artisti italiani. Le edizioni precedenti: settimana 40, settimana 39, settimana 38, settimana 37 e, prima della pausa di primavera, la settimana 17.