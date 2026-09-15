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Fabri Fibra e Neffa svelano Zarathustra Style: il nuovo album arriva il 9 ottobre

Il progetto nasce dopo i misteriosi cartelloni comparsi per Milano e riunisce i due artisti in un album di 23 tracce inedite.

Fabri Fibra e Neffa Zarathustra Style
News di Andrea Solaini
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Da giorni Milano è tappezzata di cartelloni con una sola scritta, Zarathustra Style. Un’operazione che aveva attirato l’attenzione della scena rap e che ora trova la sua risposta: dietro il progetto ci sono Fabri Fibra e Neffa, pronti a pubblicare un album realizzato interamente insieme.

La notizia arriva dopo giorni di indizi e curiosità alimentati proprio dai manifesti comparsi in diversi punti della città. Abbiamo già raccontato la presenza dei cartelloni in un articolo dedicato all’operazione. Ora il mistero è stato svelato.

Zarathustra Style uscirà il 9 ottobre 2026 in CD, doppio vinile e su tutte le piattaforme digitali per Numero Uno / Sony Music Italy. Il pre-order è già disponibile.

Zarathustra Style, 23 tracce più una bonus track

Il progetto mette insieme due artisti che hanno avuto un ruolo centrale nella storia del rap italiano. Fabri Fibra e Neffa hanno lavorato a 23 tracce inedite, alle quali si aggiunge Non c’è bisogno, bonus track contenuta nell’edizione in doppio vinile.

Le produzioni dell’intero album sono firmate da Neffa. È un dettaglio che riporta il progetto alle origini del rapporto artistico tra i due, nato più di vent’anni fa.

Questa la tracklist di Zarathustra Style:

01Zarathustra Style
02Trip
03Jay-Z
04Alienazione
05All Night
06Fonoteca #1
07Stupefatti
08Promesse di Agosto
09Impero
10Le Date
11Fatti Avanti
12Fonoteca #2
13Calmi
14Demoni
15Paradiso
16Vertigini
17Strada Buia
18Fonoteca #3
19Carta Pazza
20Money
21Paura
22Alfa Omega
23Vampiri
24Non c’è bisogno (bonus track contenuta nell’edizione in doppio vinile)

Fabri Fibra e Neffa, dal 2002 a Zarathustra Style

La storia tra Fabri Fibra e Neffa parte dal 2002. È allora che Neffa produce per Fibra un album di beat destinato a diventare Turbe giovanili, uno dei lavori fondamentali della prima fase della carriera del rapper.

Da quella collaborazione sono passati più di vent’anni, ma il rapporto artistico non si è mai interrotto del tutto. I due sono tornati a incrociarsi in diversi momenti, tra brani e sessioni di studio.

Tra le collaborazioni più recenti e significative ci sono Panico del 2013, Sulla Giostra del 2022, FoglieMorte del 2024 e Hype del 2025, contenuta in Canerandagio pt. 1.

Jay-Z è il primo brano ascoltato dal pubblico

Il nuovo album aveva già lasciato un primo indizio musicale. Durante il Party Like a Deejay, infatti, il pubblico ha potuto ascoltare un’anteprima di Jay-Z, uno dei brani inseriti nella tracklist.

Ora i cartelloni comparsi per Milano acquistano un significato preciso. Quella scritta, rimasta per giorni senza ulteriori spiegazioni, era il titolo del progetto che riporta Fabri Fibra e Neffa a condividere uno stesso album.

Zarathustra Style arriverà il 9 ottobre 2026, con 23 tracce inedite e una bonus track disponibile nell’edizione in doppio vinile.

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