Da giorni Milano è tappezzata di cartelloni con una sola scritta, Zarathustra Style. Un’operazione che aveva attirato l’attenzione della scena rap e che ora trova la sua risposta: dietro il progetto ci sono Fabri Fibra e Neffa, pronti a pubblicare un album realizzato interamente insieme.
La notizia arriva dopo giorni di indizi e curiosità alimentati proprio dai manifesti comparsi in diversi punti della città. Abbiamo già raccontato la presenza dei cartelloni in un articolo dedicato all’operazione. Ora il mistero è stato svelato.
Zarathustra Style uscirà il 9 ottobre 2026 in CD, doppio vinile e su tutte le piattaforme digitali per Numero Uno / Sony Music Italy. Il pre-order è già disponibile.
Zarathustra Style, 23 tracce più una bonus track
Il progetto mette insieme due artisti che hanno avuto un ruolo centrale nella storia del rap italiano. Fabri Fibra e Neffa hanno lavorato a 23 tracce inedite, alle quali si aggiunge Non c’è bisogno, bonus track contenuta nell’edizione in doppio vinile.
Le produzioni dell’intero album sono firmate da Neffa. È un dettaglio che riporta il progetto alle origini del rapporto artistico tra i due, nato più di vent’anni fa.
Questa la tracklist di Zarathustra Style:
01 – Zarathustra Style
02 – Trip
03 – Jay-Z
04 – Alienazione
05 – All Night
06 – Fonoteca #1
07 – Stupefatti
08 – Promesse di Agosto
09 – Impero
10 – Le Date
11 – Fatti Avanti
12 – Fonoteca #2
13 – Calmi
14 – Demoni
15 – Paradiso
16 – Vertigini
17 – Strada Buia
18 – Fonoteca #3
19 – Carta Pazza
20 – Money
21 – Paura
22 – Alfa Omega
23 – Vampiri
24 – Non c’è bisogno (bonus track contenuta nell’edizione in doppio vinile)
Fabri Fibra e Neffa, dal 2002 a Zarathustra Style
La storia tra Fabri Fibra e Neffa parte dal 2002. È allora che Neffa produce per Fibra un album di beat destinato a diventare Turbe giovanili, uno dei lavori fondamentali della prima fase della carriera del rapper.
Da quella collaborazione sono passati più di vent’anni, ma il rapporto artistico non si è mai interrotto del tutto. I due sono tornati a incrociarsi in diversi momenti, tra brani e sessioni di studio.
Tra le collaborazioni più recenti e significative ci sono Panico del 2013, Sulla Giostra del 2022, FoglieMorte del 2024 e Hype del 2025, contenuta in Canerandagio pt. 1.
Jay-Z è il primo brano ascoltato dal pubblico
Il nuovo album aveva già lasciato un primo indizio musicale. Durante il Party Like a Deejay, infatti, il pubblico ha potuto ascoltare un’anteprima di Jay-Z, uno dei brani inseriti nella tracklist.
Ora i cartelloni comparsi per Milano acquistano un significato preciso. Quella scritta, rimasta per giorni senza ulteriori spiegazioni, era il titolo del progetto che riporta Fabri Fibra e Neffa a condividere uno stesso album.
Zarathustra Style arriverà il 9 ottobre 2026, con 23 tracce inedite e una bonus track disponibile nell’edizione in doppio vinile.