Neffa svela la cover e la data d’uscita del nuovo album “Canerandagio Parte 2”

A pochi mesi dall’uscita di Canerandagio Parte 1, l’album che – ancora una volta – ha messo in luce lo stile inconfondibile dell’artista e la sua maestria nel rap, Neffa annuncia l’uscita di Canerandagio Parte 2, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 agosto per Numero Uno (Sony Music).

Anticipata dal brano Santosubito/Rubik, questa seconda parte del disco segna un’importante evoluzione, del tutto naturale, rispetto alla prima. Ed ecco che la scrittura di Neffa diventa più strutturata, con le parole che seguono incastri e metriche studiate.

Per quanto riguarda il sound, invece, l’artista sceglie sonorità più moderne e definite rispetto a Canerandagio Parte 1, creando un nuovo equilibrio tra presente e passato.

DA CANERANDAGIO PARTE 2 A… UNIVERSO NEFFA

Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di UNIVERSO NEFFA, lo speciale concerto, prodotto da Vivo Concerti, che si terrà il prossimo 5 novembre all’Unipol Forum di Milano per celebrare il suo percorso musicale, che l’ha visto plasmare l’hip hop e il soul italiano.

