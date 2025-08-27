Neffa, in attesa del Forum di Milano, pubblica “Canerandagio Parte 2”: la tracklist e i featuring

Neffa svela tracklist e featuring di Canerandagio Parte 2, un nuovo capitolo del progetto che segna la sua rinascita rap.

L’album, in uscita il 29 agosto per Numero Uno Dischi / Sony Music, sarà disponibile in digitale, in formato Cd i in doppio vinile trasparente con la raccolta delle due parti.

Si tratta di un progetto che mette in evidenza un’ispirazione profonda e un lavoro di produzione che guarda al futuro senza dimenticare la storia dell’artista.

Il nuovo disco di Neffa: Canerandagio Parte 2

A pochi mesi dall’uscita di Canerandagio Parte 1, pubblicato ad aprile 2025, Neffa torna con un disco che evolve in maniera naturale: sonorità moderne e definite, scrittura meno improvvisata e più strutturata, metriche serrate e incastri che testimoniano una rinnovata ricerca. Un nuovo equilibrio tra passato e presente per uno dei nomi che ha plasmato la scena hip hop e soul italiana.

L’album in uscita il 29 agosto rappresenta la seconda parte del percorso iniziato in primavera e sarà un banco di prova importante per la nuova direzione artistica del cantautore e rapper campano. Non solo una continuazione, ma un tassello che consolida la sua visione musicale e il suo desiderio di spingersi oltre.

I nuovi brani verranno presentati live il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano, in occasione di Universo Neffa, evento unico che ripercorrerà l’intera carriera dell’artista e porterà per la prima volta sul palco le tracce inedite di questa seconda parte.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Tracklist e featuring di Canerandagio Parte 2

Show Biancoenero feat. Jake La Furia Domani feat. Nayt Inquintare feat. Coez Burnout Deidellolimpo feat. Kaos Santosubito/Rubik Unocomeme feat. J-Ax Lunarossa feat. Mahmood Addio feat. Salmo

Con Canerandagio Parte 2, Neffa riafferma la sua centralità in un panorama musicale che continua a cercare nuove voci e nuove contaminazioni. Le collaborazioni con alcuni dei protagonisti più rilevanti del rap e del pop italiano arricchiscono un progetto che punta a lasciare il segno.