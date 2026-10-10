TY1 ha pubblicato venerdì 9 ottobre 2026 Junkie Musik, il nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali per Thaurus in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. La versione fisica, in CD e in vinile autografato, è in preordine e arriva il 20 novembre 2026.

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Il significato di Junkie Musik tra dipendenza sonora e critica al consumo rapido

Il titolo Junkie Musik nasce dall’analogia tra l’ascolto musicale e il consumo di junk food: una dipendenza viscerale dalla musica che per TY1 è un’esigenza quotidiana di ricerca e produzione.

Allo stesso tempo Junkie Musik racconta come si ascolta la musica oggi, tra velocità di consumo, skip sistematici e flusso continuo di nuove uscite. L’album va in controtendenza: è un lavoro di stratificazione e ricerca sonora sviluppato nel tempo.

Il disco, pensato anche per essere suonato dal vivo e nei club, mescola influenze che vanno dall’hip hop all’afro-music, fino a rage, trap, baile funk, phonk e bass music.

Le collaborazioni dell’album

L’album raccoglie quindici tracce e mette insieme Noyz Narcos, Guè, Marracash, Kid Yugi, Ernia, Rkomi e Gemitaiz, accanto a Sayf, Frah Quintale, Nerissima Serpe, Ele A, G.Mineiro e Rrari Dal Tacco.

Junkie Musik mette così in relazione generazioni e stili differenti, e riflette la visione da dj e producer di TY1: selezionare e contaminare stimoli diversi e ricondurli a un unico linguaggio personale.

La tracklist

# Titolo 1 PROIETTILI feat. NOYZ NARCOS, GUÈ, RRARI DAL TACCO 2 KOPI LUWAK feat. KID YUGI, MARRACASH 3 CEMENTO feat. RKOMI, NERISSIMA SERPE 4 CRIMINALE feat. PAPA V, ERNIA 5 MONDO FUORI feat. SAYF, FRAH QUINTALE 6 GHETTO DREAMS feat. GEMITAIZ, JOSHUA, PROMESSA 7 RAMBO feat. MACELLO, G.MINEIRO 8 OH NOOO! feat. ELE A, 18K 9 TIPA feat. RASTY KILO, FLACO G 10 DAMMI TUTTO feat. CANEDA, YD FROST 11 CARAMELLE feat. SAYF, IVANBI 12 PANAMA feat. KAY CARTER, JEFLAKO 13 SGOCCIOLANDO feat. R3VERSAL, SKT 14 UNA PROMESSA feat. FRESHMULA 15 SQUALO 2 feat. GUÈ, NERISSIMA SERPE

Chi è TY1

TY1, precedentemente noto come Dj Tayone, inizia nel 1992 e si concentra sullo scratch. Nel 2012 diventa uno dei due dj ufficiali di MTV Spit e l’anno dopo produce con Marracash La tipa del tipo. Lancia poi Gunboy (trinity remix) per Digital Bros Music, reinterpretazione dance della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità.

Nel 2015 produce per Clementino Luna e Stamm ccà, poi si sposta su sonorità elettropop dal respiro internazionale: nel 2016 pubblica l’album Hardship per Universal Music Italia.

Nel 2018 pubblica i remix ufficiali di Paracetamolo di Calcutta, Giovane Fuoriclasse di Capo Plaza e Crack di Marracash. L’anno seguente produce per l’album Persona di Marracash Quelli Che Non Pensano con Coez e Non Sono Marra con Mahmood, prodotta insieme a Dardust.

Nel 2021 pubblica Djungle, certificato disco di Platino, e nel 2022 la riedizione Djungle Unchained con sette brani inediti e nuovi featuring. Dopo aver affiancato Guè nei palazzetti e prodotto il remix di 15 Piani di Sfera Ebbasta, a novembre 2025 lancia SQUALO 2 con Guè e Nerissima Serpe.

Nel 2026 partecipa al Marra Block Party in Barona e, a settembre, ai due concerti di Marracash e Guè all’Ippodromo Snai San Siro per i dieci anni di Santeria.

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Foto: ufficio stampa Golin Italy