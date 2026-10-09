Kid Yugi annuncia La Resa dei Conti 2027, un nuovo grande concerto in programma il 19 giugno 2027 a Fiera Milano Live, a Rho (Milano). L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, arriva mentre il rapper è impegnato nelle date dell’Anche Gli Eroi Muoiono Tour, la sua prima tournée nei palasport, interamente sold out.

I biglietti per La Resa dei Conti 2027 saranno disponibili online dalle ore 16:00 di sabato 10 ottobre 2026 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di giovedì 15 ottobre.

KID YUGI, LA RESA DEI CONTI 2027: DATA E BIGLIETTI

Il nuovo appuntamento milanese è stato annunciato il 9 ottobre 2026, durante la serie di tre concerti consecutivi di Kid Yugi all’Unipol Forum di Assago.

La Resa dei Conti 2027 si terrà a Fiera Milano Live, nell’area di Rho. Al momento è stata annunciata una sola data.

DATA ANNUNCIATA 19 giugno 2027 – Rho (Milano), Fiera Milano Live

Biglietti online dal 10 ottobre 2026, ore 16:00.

Punti vendita autorizzati dal 15 ottobre 2026, ore 11:00.

La vendita online è prevista attraverso il sito ufficiale di Vivo Concerti.

Non sono ancora stati comunicati dettagli sulla scaletta, sugli eventuali ospiti o sulla struttura dello spettacolo.

Kid Yugi – La Resa dei Conti 2027: calendario concerti

Data Città Location Biglietti 19 giugno 2027 Rho (Milano) Fiera Milano Live Vivo Concerti

Biglietti disponibili online dal 10 ottobre 2026 alle ore 16:00 e nei punti vendita autorizzati dal 15 ottobre alle ore 11:00.

DAL TOUR NEI PALASPORT AL CONCERTO DEL 2027

L’annuncio arriva mentre Kid Yugi sta portando nei palasport italiani Anche Gli Eroi Muoiono Tour 2026, la prima tournée della sua carriera in queste venue.

Partito il 27 settembre dal PalaFlorio di Bari, il tour ha già attraversato Padova e Roma ed è arrivato all’Unipol Forum di Assago per tre concerti consecutivi l’8, 9 e 10 ottobre.

Tutte le nove date hanno registrato il sold out. Dopo Milano, il calendario prevede Napoli il 13 ottobre, Firenze il 15 ottobre e la chiusura al Palazzo dello Sport di Roma il 23 ottobre.

Per le date e la scaletta aggiornata dei concerti nei palasport è disponibile anche il nostro articolo dedicato all’Anche Gli Eroi Muoiono Tour 2026.

IL NUOVO APPUNTAMENTO ARRIVA DOPO “POST MORTEM”

Il concerto del 2027 seguirà anche l’uscita di Anche Gli Eroi Muoiono POST MORTEM, la versione deluxe dell’album Anche gli eroi muoiono, pubblicato a gennaio 2026 e certificato triplo disco di platino.

La deluxe, che conterrà nuove tracce inedite, sarà disponibile dal 30 ottobre 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italia.

Nella stessa data arriverà anche Logos, fumetto originale con protagonista Kid Yugi, nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus.

Per approfondire i due progetti è disponibile il nostro articolo dedicato a POST MORTEM e Logos.

LA SCALETTA DI KID YUGI A FIERA MILANO LIVE NEL 2027

La scaletta di La Resa dei Conti 2027 non è ancora stata annunciata.

Il concerto del 19 giugno 2027 è un appuntamento distinto dall’Anche Gli Eroi Muoiono Tour 2026. Non è quindi possibile stabilire se riprenderà la stessa scaletta dei palasport, se comprenderà brani della versione deluxe dell’album o se presenterà una struttura differente.

Questa sezione sarà aggiornata quando saranno disponibili informazioni attendibili sullo spettacolo.