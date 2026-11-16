Tony Boy è disco d’oro con Cura, l’album uscito il 6 novembre solo in vinile: nelle certificazioni FIMI della settimana 46 del 2026, quella dal 6 al 12 novembre, il rapper padovano supera le 25.000 copie con i soli dischi fisici.

Tony Boy manda un segnale forte: i dischi rap e trap si vendono anche in formato fisico. L’album non è sulle piattaforme e dipende quindi soltanto dalle copie, preordini compresi, vendute in vinile (classifiche FIMI della settimana 46 dove debutta alla #1 degli album e del fisico).

Kid Yugi porta all’oro tre singoli nella stessa settimana, Gilgamesh, Berserker e La violenza necessaria con Shiva, mentre Bresh arriva al platino con Da Dio.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album il disco d’oro richiede 25.000 unità e il platino 50.000, e ogni 50.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 500.000.

Per i singoli servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino, e ogni 200.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 46

Katy Perry arriva al triplo platino con Teenage Dream, uscito il 31 agosto 2010, e Stevie Wonder ottiene l’oro con Songs in the Key of Life a cinquant’anni dall’uscita, il 28 settembre 1976.

Il platino va anche a Kings of Leon per Only by the Night, del 23 settembre 2008, e ad Aya Nakamura per Nakamura, del 2 novembre 2018, mentre l’oro premia Tyler, the Creator con Chromakopia, del 28 ottobre 2024, e Rauw Alejandro con Cosa Nuestra, del 15 novembre 2024.

Titolo Artista Certificazione Teenage Dream Katy Perry 3× Platino Only by the Night Kings of Leon Platino Nakamura Aya Nakamura Platino Chromakopia Tyler, the Creator Oro Cosa Nuestra Rauw Alejandro Oro Songs in the Key of Life Stevie Wonder Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 46

Anuel AA e Haze arrivano al platino con Amanece, uscito il 13 dicembre 2018, e Olivia Dean ottiene l’oro con So Easy (To Fall in Love), del 26 settembre 2025, in poco più di un anno dall’uscita.

Titolo Artista Certificazione Amanece Anuel AA e Haze Platino So Easy (To Fall in Love) Olivia Dean Oro

Album italiani certificati nella settimana 46: Tony Boy disco d’oro con Cura solo in vinile

Cura ha quattordici brani, sette per lato del vinile, e l’oro di Tony Boy arriva nella stessa settimana dell’uscita, il 6 novembre. Il platino va a Emanuele Aloia per Sindrome di Stendhal, uscito il 16 aprile 2021.

Titolo Artista Certificazione Sindrome di Stendhal Emanuele Aloia Platino Cura Tony Boy Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 46: Kid Yugi, Bresh e Baby Gang

Bresh conquista il platino con Da Dio, uscito il 15 maggio 2026 e quindi certificato in meno di sei mesi, mentre Baby Gang e Higashi con Simba La Rue ottengono l’oro con Assistente sociale, del 26 aprile 2024.

Kid Yugi certifica tre singoli nella stessa settimana: Gilgamesh e La violenza necessaria con Shiva, entrambi del 30 gennaio 2026, e Berserker con Ill Santo e FT Kings, del 17 dicembre 2025. Nelle classifiche della settimana 46 resta primo nei singoli con Sentire la musica, alla seconda settimana in vetta.

Titolo Artista Certificazione Da Dio Bresh Platino La violenza necessaria Kid Yugi e Shiva Oro Gilgamesh Kid Yugi Oro Berserker Kid Yugi, Ill Santo e FT Kings Oro Assistente sociale Baby Gang e Higashi feat. Simba La Rue Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie per il disco di platino e d’oro: soglie FIMI.