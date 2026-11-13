Gli album più venduti in Italia dal 6 al 12 novembre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 46, hanno un nuovo numero uno: Tony Boy debutta alla #1 con Cura, uscito solo in vinile, e guida anche il fisico. Kid Yugi scende alla #2 e resta primo nei singoli con Sentire la musica.

I Pinguini Tattici Nucleari entrano alla #2 dei singoli con Nella borsa di Anna e portano nella Top 100 nove titoli, sei singoli e tre album, compreso Fake News, il disco del 2022, alla #88. Il nuovo album Replay esce il 4 dicembre.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Rocco Hunt e Clementino debuttano alla #3 con The Album e Geolier è alla #4 con Tutto è possibile. Atto II: i primi quattro album della classifica sono tutti rap. Olly è alla #5 con Tutta vita (sempre), alla 107esima settimana in classifica, davanti a Shiva con Vangelo.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Cura Tony Boy NEW 2 Anche gli eroi muoiono Post Mortem Kid Yugi ▼ 1 3 The Album Rocco Hunt e Clementino NEW 4 Tutto è possibile. Atto II Geolier ▼ 2 5 Tutta vita (sempre) Olly ▼ 1 6 Vangelo Shiva ▼ 1 7 Requiem for a Village Steven Wilson NEW 8 Max Forever Vol. 2 Max Pezzali ▼ 5 9 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 1 10 Miria 22Simba ▼ 4 11 Gli anni 883 ▼ 1 12 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 1 13 GIANNAGOLD Gianna Nannini NEW 14 Amateur Cesare Cremonini ▼ 3 15 La Bellavita Artie 5ive ▲ 2 16 Dio lo sa. Atto II Geolier ▼ 2 17 Persona Marracash ▼ 1 18 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi = 19 Sono Lucio Lucio Dalla = 20 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 5 21 Papercuts Linkin Park ▲ 2 22 Debí tirar más fotos Bad Bunny ▼ 2 23 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 1 24 The Faith Tour George Michael NEW 25 23 6451 thasup ▲ 16 26 Locura Lazza ▼ 2 27 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 6 28 Queen Budapest Queen NEW 29 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▲ 13 30 Nord Sud Ovest Est 883 ▲ 41 31 Magia Francesca Michielin ▼ 24 32 Pezzi di vetro Yele NEW 33 Per soldi e per amore Ernia ▼ 8 34 Amatore Samurai Jay ▼ 7 35 Million Dollar Babe ANNA ▼ 9 36 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 6 37 Sirio Lazza = 38 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 9 39 Umile (Deluxe) Tony Boy ▲ 1 40 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 9 41 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 5 42 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 10 43 20 Capo Plaza ▼ 9 44 Il giorno che aspettavo Ultimo ▲ 2 45 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 10 46 Milano Demons Reloaded Shiva ▼ 8 47 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 14 48 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 1 49 Trauma Tony Boy ▲ 9 50 Thriller Michael Jackson ▼ 41

Tony Boy supera Kid Yugi con un album che non è sulle piattaforme

Cura è uscito il 6 novembre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy solo in vinile, con quattordici brani, e dipende quindi soltanto dalle copie. La Top Album somma copie e stream, e Trauma, che a gennaio aveva debuttato alla #1, contava anche sui numeri dello streaming.

Il giorno dell’uscita Tony Boy ha fatto ascoltare il disco in cinque negozi di dischi, da Milano a Napoli. Nella Top 100 ha sei album, Cura compreso: Umile è alla #39, Trauma alla #49, Going Hard 3 alla #55, Uforia alla #99 e Going Hard 2 alla #100.

Kid Yugi tiene Anche gli eroi muoiono Post Mortem alla #2, alla 41esima settimana in classifica, dopo la prima settimana alla #1 con la nuova edizione uscita il 30 ottobre. Il 19 giugno 2027 porta La Resa dei Conti alla Fiera Milano Live di Rho.

Rocco Hunt e Clementino firmano insieme il loro primo disco, The Album, uscito il 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy: quindici tracce con Don Joe fra i produttori e il singolo Superstar. Il 10 marzo 2027 lo portano dal vivo al PalaPartenope di Napoli.

Gianna Nannini entra alla #13 con GIANNAGOLD, la raccolta per i cinquant’anni dal primo album, uscita per EMI/Universal Music Italia con tre inediti e dieci versioni orchestrali. Il tour parte il 13 marzo 2027 da Livorno.

Gianna Nannini è la prima donna della classifica: nei primi dodici album non ce ne sono, e i podi di album, singoli e fisico sono tutti maschili.

Oltre la posizione 50 debutta alla #83 Il Volo con Our Christmas, dodici classici natalizi usciti il 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy. A dicembre il trio porta Christmas Nights in cinque palasport. Nei singoli All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è alla #98, l’unico brano natalizio della Top 100.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Kid Yugi tiene la #1 con Sentire la musica, alla seconda settimana in vetta, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con Nella borsa di Anna e ad Alfa con Eri solo da incontrare, che sale dalla #4 alla #3. Sfera Ebbasta con Lontano scende dalla #3 alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Sentire la musica Kid Yugi = 2 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari NEW 3 Eri solo da incontrare Alfa ▲ 1 4 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 1 5 Non sei più tu Geolier feat. Lazza ▼ 3 6 Canzone d’amore Geolier ▲ 3 7 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 2 8 Sparisci Tony Boy ▲ 8 9 BBY WOW Karol G, Judeline e Rusowsky ▼ 1 10 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 2 11 Da Dio Bresh ▲ 4 12 Quanto forte ti pensavo Madame ▼ 1 13 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e Anna ▲ 6 14 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 1 15 Sottogonna Blanco ▲ 2 16 Sorry scusa lo siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 8 17 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▲ 3 18 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▲ 3 19 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▲ 3 20 Balorda nostalgia Olly ▲ 6 21 L’amore non mi basta Emma ▲ 7 22 Winner Geolier ▼ 4 23 7/7 Frezza ▲ 2 24 Casini Marracash e Guè ▲ 5 25 Questa domenica Olly e Juli ▲ 7 26 Serenamente Juli e Bresh ▲ 5 27 Disfruto Carla Morrison = 28 Vita da adulti Angelina Mango NEW 29 Amica (con Madame) Annalisa feat. Madame ▲ 14 30 Romantica Ultimo ▲ 17 31 Ogni male Capo Plaza ▲ 28 32 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▲ 5 33 Swag Music Artie 5ive ▼ 3 34 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo = 35 Emanuele e Andrea Geolier feat. Shiva ▼ 12 36 Disobbedire! Kid Yugi e 18K ▼ 30 37 Ordinary Alex Warren ▲ 1 38 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 2 39 Housewife Tate McRae ▼ 6 40 La musica non c’è Coez ▼ 5 41 Amor Achille Lauro ▲ 10 42 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 2 43 Flamenco paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▲ 6 44 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▼ 5 45 Stratos Kid Yugi ▼ 38 46 Devastante Olly e Juli ▼ 6 47 Iris Goo Goo Dolls ▲ 10 48 Pastello bianco Pinguini Tattici Nucleari ▲ 29 49 Pookie (Remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▼ 7 50 Satellite Mace, Gemitaiz, Venerus, Promessa, Iako e Izi NEW

Kid Yugi scende da undici a sette brani nella Top 100 dei singoli

Kid Yugi perde terreno con gli altri brani: Disobbedire! scende dalla #6 alla #36, Stratos dalla #7 alla #45 e Puglia crime dalla #10 alla #59. Nella Top 10 passa da quattro brani a uno.

Nella borsa di Anna anticipa Replay, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy, ed è anche la nuova entrata più alta della classifica radio EarOne, alla #6. Della stessa band sale anche Pastello bianco, dalla #77 alla #48.

La band riparte dai club il 18 novembre al Monk di Roma, poi il 19 al Covo Club di Bologna, il 24 a Spazio 211 di Torino e il 25 ai Magazzini Generali di Milano, prima degli undici concerti negli stadi del 2027.

Tony Boy sale dalla #16 alla #8 con Sparisci, il brano uscito il 3 novembre che anticipa Cura ed è l’unico dei tre pezzi dell’album già in streaming presente nella Top 100.

Geolier ha tre brani nei primi dieci: Non sei più tu con Lazza scende dalla #2 alla #5, Canzone d’amore sale dalla #9 alla #6 e Per noi con Achille Lauro passa dalla #5 alla #7.

Oltre la #50 debutta Buonanotte anche stanotte alla #65, il brano di Tananai uscito il 3 novembre per Eclectic Records/EMI Records/Universal Music Italia. In radio la canzone fa la salita più ampia della classifica EarOne, dalla #41 alla #14.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Tony Boy apre il fisico con Cura, davanti a Rocco Hunt e Clementino con The Album. Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono Post Mortem scende dalla #1 alla #3 e Max Pezzali con Max Forever Vol. 2 dalla #2 alla #8.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Cura Tony Boy NEW 2 The Album Rocco Hunt e Clementino NEW 3 Anche gli eroi muoiono Post Mortem Kid Yugi ▼ 2 4 Requiem for a Village Steven Wilson NEW 5 GIANNAGOLD Gianna Nannini NEW 6 The Faith Tour George Michael NEW 7 Queen Budapest Queen NEW 8 Max Forever Vol. 2 Max Pezzali ▼ 6 9 Pezzi di vetro Yele NEW 10 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 4 11 Nord Sud Ovest Est 883 = 12 Thriller Michael Jackson ▼ 9 13 Amateur Cesare Cremonini ▼ 6 14 Magia Francesca Michielin ▼ 10 15 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▲ 1 16 Our Christmas Il Volo NEW 17 From the Dark Tony Iommi e Jørn NEW 18 Il Ribaltone Loretta Goggi e Daniela Goggi NEW 19 Perfecth Queens of the Stone Age ▼ 14 20 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 5

Cura e The Album, usciti il 6 novembre, aprono la Top 20 del fisico

Max Forever Vol. 2 di Max Pezzali, che è uscito il 30 ottobre in doppio vinile rosso autografato in edizione limitata, doppio vinile nero e CD, perde sei posizioni. Nord Sud Ovest Est degli 883 è ferma alla #11.

Nel fisico entrano anche Gianna Nannini con GIANNAGOLD, alla #5, e Il Volo con Our Christmas, alla #16: la raccolta esce in 3 LP e 2 CD, l’album di Natale del trio in CD e LP White.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 45. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 46, dove Senz’allegria di GAIA sale alla #1.

Le puntate precedenti: settimana 45 · settimana 44 · settimana 43 · settimana 42 · settimana 41