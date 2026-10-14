Il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Replay, è il sesto della loro discografia ed esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy. Il disco arriva due anni dopo Hello World, pubblicato il 6 dicembre 2024, e prima del Tour Stadi 2027.

Il concetto di Replay : una vita in qualche decina di azioni

Replay nasce da una domanda che la band si è posta: “Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?”

Il paragone, spiega Riccardo Zanotti, è con una partita: “Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L’insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un’idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti”.

Il disco ha tre anime, sempre secondo Zanotti: “Potremmo dire che Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens.”

Il cantante spiega anche come sono stati dosati: “Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l’eccesso di passato porta alla nostalgia, l’eccesso di presente alla moda e l’eccesso di futuro all’illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio.”

Sui brani Zanotti aggiunge: “È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto.”

Sorry Scusa Lo Siento , il primo singolo di Replay , ha vinto il Power Hits Estate 2026

Il primo singolo che ha anticipato l’album è Sorry Scusa Lo Siento, uscito il 15 maggio 2026 per Epic/Sony Music Italy, con un videoclip diretto da Lorenzo Silvestri e con protagonista l’attrice Fotinì Peluso. Per la band è una canzone estiva anomala, una favola gotica fra amore, fantasmi e xenoglossia.

Alla pubblicazione il brano ha segnato il debutto più alto della settimana su Spotify e in sole 24 ore ha raggiunto la vetta della classifica radio EarOne, mantenendola per tutto il weekend. Ha poi superato le 20 settimane in classifica e nella settimana 31 del 2026 ha ottenuto il disco d’oro FIMI.

Il 1° settembre 2026, nella decima edizione all’Arena di Verona, Sorry Scusa Lo Siento ha vinto il Power Hits Estate 2026, il premio di RTL 102.5 al brano dell’estate.

Dopo Hello World , i Pinguini Tattici Nucleari arrivano a Replay con 91 dischi di platino

Hello World è arrivato al quadruplo platino FIMI nella settimana 37 del 2026. L’album prima di Hello World è Fake News, del 2022: il suo tour ha fatto 33 date sold out nei palazzetti e, per la prima volta, 11 date esaurite negli stadi.

I Pinguini Tattici Nucleari contano 91 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Nel 2025 sono stati l’unica band nella Top 10 delle classifiche annuali, con Hello World, e hanno piazzato quattro singoli nella Top 100.

Sempre nel 2025 hanno portato fino a cinque album nella Top 100 della stessa settimana, un record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy.

In radio tutti i singoli di Hello World sono arrivati al primo posto della classifica radio, e Bottiglie vuote, Amaro e Islanda sono entrati nella classifica annuale EarOne 2025 dei brani più trasmessi.

Gli stadi nel 2027: undici date con Magellano Concerti

Il tour negli stadi del 2025 ha totalizzato 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti. Il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, riporta la band negli stadi italiani per la terza volta.

Il calendario dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari conta undici date, dal 4 giugno 2027 a Bibione all’8 luglio all’Olimpico di Roma, con doppia data a Torino e a Milano.

Replay : la scheda dell’album

Dato Replay Artista Pinguini Tattici Nucleari Data di uscita 4 dicembre 2026 Etichetta Epic/Sony Music Italy Posizione in discografia Sesto album Album precedente Hello World (6 dicembre 2024) Primo singolo Sorry Scusa Lo Siento (15 maggio 2026) Tour collegato Tour Stadi 2027, dal 4 giugno all’8 luglio 2027