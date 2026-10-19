I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un club tour di quattro date a novembre 2026: il 18 al Monk di Roma, il 19 al Covo Club di Bologna, il 24 allo Spazio 211 di Torino e il 25 ai Magazzini Generali di Milano. I concerti precedono Replay, l’album in uscita il 4 dicembre.

Il biglietto costa 32 euro, posto unico in piedi, e le prevendite partono da lunedì 19 ottobre. Tutti e quattro i concerti cominciano alle 21:00.

Pinguini Tattici Nucleari, le date del club tour di novembre 2026

Questo è il calendario dei quattro concerti nei club dei Pinguini Tattici Nucleari, dal Monk di Roma del 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano del 25 novembre.

Riccardo Zanotti: il Covo e il primo sold out di nove anni fa

Riccardo Zanotti spiega la scelta dei locali con la storia della band: “Abbiamo scelto quattro club che negli anni hanno segnato la nostra esperienza di band”.

Il cantante aggiunge un ricordo legato al Covo: “Ci abbiamo suonato diverse volte: basti pensare che al Covo facemmo il nostro primo sold out 9 anni fa”.

Zanotti collega i concerti anche al titolo del nuovo disco: “Replay è una parola dalle mille facce: uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di ‘risuonare’ in alcuni dei nostri posti del cuore. Sarà un riscaldamento in vista dei concerti del 2027″.

Scaletta del club tour: un set di un’ora con almeno un brano da ogni album

Ogni serata prevede un set di un’ora, nel quale i Pinguini Tattici Nucleari portano dal vivo almeno un brano da ogni album della discografia, dal 2020 a oggi. La scaletta completa si conoscerà dalla sera del 18 novembre, quando il club tour parte dal Monk di Roma.

Prevendite dal 19 ottobre: limite di quattro biglietti

Il prezzo del posto unico in piedi comprende il diritto di prevendita e non include le commissioni di servizio. Il limite di acquisto è di quattro biglietti per cliente.

Replay esce il 4 dicembre, il Tour Stadi 2027 parte il 4 giugno

L’album Replay esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy ed è anticipato dal singolo Sorry Scusa Lo Siento, uscito il 15 maggio 2026.

Il Tour Stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari conta undici date, dal 4 giugno a Bibione all’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, con doppia data a Torino e a Milano.</p