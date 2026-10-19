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Pinguini Tattici Nucleari tornano nei club: quattro concerti a novembre, da Roma a Milano

Monk, Covo Club, Spazio 211 e Magazzini Generali prima di Replay, l'album in uscita il 4 dicembre

di All Music Italia · 

I Pinguini Tattici Nucleari nella foto promozionale dell'album Replay

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un club tour di quattro date a novembre 2026: il 18 al Monk di Roma, il 19 al Covo Club di Bologna, il 24 allo Spazio 211 di Torino e il 25 ai Magazzini Generali di Milano. I concerti precedono Replay, l’album in uscita il 4 dicembre.

Il biglietto costa 32 euro, posto unico in piedi, e le prevendite partono da lunedì 19 ottobre. Tutti e quattro i concerti cominciano alle 21:00.

Pinguini Tattici Nucleari, le date del club tour di novembre 2026

Questo è il calendario dei quattro concerti nei club dei Pinguini Tattici Nucleari, dal Monk di Roma del 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano del 25 novembre.

Pinguini Tattici Nucleari · Club Tour 2026
Data Città Biglietti
18 nov 2026 Roma
Monk		 Biglietti
dal 19 ott
19 nov 2026 Bologna
Covo Club		 Biglietti
dal 19 ott
24 nov 2026 Torino
Spazio 211		 Biglietti
dal 19 ott
25 nov 2026 Milano
Magazzini Generali		 Biglietti
dal 19 ott

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Riccardo Zanotti: il Covo e il primo sold out di nove anni fa

Riccardo Zanotti spiega la scelta dei locali con la storia della band: “Abbiamo scelto quattro club che negli anni hanno segnato la nostra esperienza di band”.

Il cantante aggiunge un ricordo legato al Covo: “Ci abbiamo suonato diverse volte: basti pensare che al Covo facemmo il nostro primo sold out 9 anni fa”.

Zanotti collega i concerti anche al titolo del nuovo disco: Replay è una parola dalle mille facce: uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di ‘risuonare’ in alcuni dei nostri posti del cuore. Sarà un riscaldamento in vista dei concerti del 2027″.

Scaletta del club tour: un set di un’ora con almeno un brano da ogni album

Ogni serata prevede un set di un’ora, nel quale i Pinguini Tattici Nucleari portano dal vivo almeno un brano da ogni album della discografia, dal 2020 a oggi. La scaletta completa si conoscerà dalla sera del 18 novembre, quando il club tour parte dal Monk di Roma.

Prevendite dal 19 ottobre: limite di quattro biglietti

Il prezzo del posto unico in piedi comprende il diritto di prevendita e non include le commissioni di servizio. Il limite di acquisto è di quattro biglietti per cliente.

Replay esce il 4 dicembre, il Tour Stadi 2027 parte il 4 giugno

L’album Replay esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy ed è anticipato dal singolo Sorry Scusa Lo Siento, uscito il 15 maggio 2026.

Il Tour Stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari conta undici date, dal 4 giugno a Bibione all’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, con doppia data a Torino e a Milano.</p

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