Pinguini Tattici Nucleari tornano nei club: quattro concerti a novembre, da Roma a Milano
Monk, Covo Club, Spazio 211 e Magazzini Generali prima di Replay, l'album in uscita il 4 dicembre
di All Music Italia ·
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un club tour di quattro date a novembre 2026: il 18 al Monk di Roma, il 19 al Covo Club di Bologna, il 24 allo Spazio 211 di Torino e il 25 ai Magazzini Generali di Milano. I concerti precedono Replay, l’album in uscita il 4 dicembre.
Il biglietto costa 32 euro, posto unico in piedi, e le prevendite partono da lunedì 19 ottobre. Tutti e quattro i concerti cominciano alle 21:00.
Pinguini Tattici Nucleari, le date del club tour di novembre 2026
Questo è il calendario dei quattro concerti nei club dei Pinguini Tattici Nucleari, dal Monk di Roma del 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano del 25 novembre.
|Data
|Città
|Biglietti
|18 nov 2026
|Roma
Monk
|Biglietti
dal 19 ott
|19 nov 2026
|Bologna
Covo Club
|Biglietti
dal 19 ott
|24 nov 2026
|Torino
Spazio 211
|Biglietti
dal 19 ott
|25 nov 2026
|Milano
Magazzini Generali
|Biglietti
dal 19 ott
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Riccardo Zanotti: il Covo e il primo sold out di nove anni fa
Riccardo Zanotti spiega la scelta dei locali con la storia della band: “Abbiamo scelto quattro club che negli anni hanno segnato la nostra esperienza di band”.
Il cantante aggiunge un ricordo legato al Covo: “Ci abbiamo suonato diverse volte: basti pensare che al Covo facemmo il nostro primo sold out 9 anni fa”.
Zanotti collega i concerti anche al titolo del nuovo disco: “Replay è una parola dalle mille facce: uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di ‘risuonare’ in alcuni dei nostri posti del cuore. Sarà un riscaldamento in vista dei concerti del 2027″.
Scaletta del club tour: un set di un’ora con almeno un brano da ogni album
Ogni serata prevede un set di un’ora, nel quale i Pinguini Tattici Nucleari portano dal vivo almeno un brano da ogni album della discografia, dal 2020 a oggi. La scaletta completa si conoscerà dalla sera del 18 novembre, quando il club tour parte dal Monk di Roma.
Prevendite dal 19 ottobre: limite di quattro biglietti
Il prezzo del posto unico in piedi comprende il diritto di prevendita e non include le commissioni di servizio. Il limite di acquisto è di quattro biglietti per cliente.
Replay esce il 4 dicembre, il Tour Stadi 2027 parte il 4 giugno
L’album Replay esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy ed è anticipato dal singolo Sorry Scusa Lo Siento, uscito il 15 maggio 2026.
Il Tour Stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari conta undici date, dal 4 giugno a Bibione all’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, con doppia data a Torino e a Milano.</p
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