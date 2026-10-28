I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano venerdì 6 novembre 2026 il singolo Nella borsa di Anna, che anticipa l’album Replay in uscita il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy. È una ballad sulla fine di una storia importante, raccontata dall’interno della borsa di una ragazza.

Replay è il sesto album della band e arriva due anni dopo Hello World, uscito il 6 dicembre 2024. Il primo singolo era stato Sorry Scusa Lo Siento, pubblicato il 15 maggio 2026.

Il significato di Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari

Nella borsa di Anna nasce da un’esperienza reale vissuta da un amico comune a tutti i componenti della band. Nella canzone la borsa è quella di una ragazza di nome Anna, un nome di fantasia.

Il cantante Riccardo Zanotti descrive così la vicenda: “Nella borsa di Anna racchiude la vicenda di due vite che prima si sono intrecciate e poi si sono slegate, come fanno tante. Il tutto, però, si delinea da una prospettiva particolare: l’interno di una borsa.”

Zanotti spiega anche cosa è cambiato rispetto alla storia vera: “Dato che la realtà è una bestia stizzosa e irascibile, alcuni dettagli sono stati modificati, in parte come forma di rispetto e in parte per paura della bestia.”

Per Zanotti il brano si riassume così: “In sintesi Nella borsa di Anna cerca, in modo semplice, di raccontare una delle storie più difficili al mondo, quella delle cose che restano anche quando tutto attorno finisce.”

I Pinguini Tattici Nucleari suonano a novembre in quattro club, da Roma a Milano, con i concerti tutti esauriti, e nel 2027 tornano negli stadi: il Tour Stadi 2027 conta undici date, dal 4 giugno a Bibione all’8 luglio a Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Pinguini Tattici Nucleari

· Pinguini Tattici Nucleari ▸ Titolo · Nella borsa di Anna

Testo di Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.