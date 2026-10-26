Area Sanremo 2026, gli iscritti: tra loro eroCaddeo, Primogenito, Gard, Riccardo Stimolo e “Pirucchio” di Mare Fuori
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Area Sanremo 2026 svela i nomi dei 462 iscritti, tutti convocati alle audizioni preliminari al Palafiori di Sanremo dal 6 al 12 novembre. Nell’elenco ci sono ragazzi con storie ed esperienze molto diverse, e fra loro anche diversi ex concorrenti di X Factor e di Amici, ma non solo.
Nella prima edizione con Stefano De Martino alla direzione artistica gli iscritti sono 438 solisti, 12 duo e 12 band. Canteranno in sette giornate da 66 nomi l’una, anche se il regolamento di Area Sanremo 2026 indica ancora oggi “un massimo indicativo di 60 Artisti al giorno”.
Fra i solisti le donne sono poco meno della metà. Il numero degli iscritti invece cambia molto da un anno all’altro: nel 2023 erano 772, nel 2024 sono scesi a 336 e nel 2025 sono risaliti a 505. Quest’anno sono 43 in meno.
Le audizioni preliminari si tengono a porte chiuse, su base musicale, davanti ad almeno tre componenti della Commissione Musicale presieduta da De Martino. Da qui escono almeno 60 artisti, che il 14 e 15 novembre si contendono i 15 posti da vincitore di Area Sanremo.
I 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno poi, il 21 e 22 novembre, i 15 arrivati da Sanremo Giovani 2026, e la commissione sceglierà tre nomi per parte. I sei finalisti si contenderanno venerdì 11 dicembre, su Rai 1, l’unico posto fra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.
Tornando alle audizioni, ogni giorno gli iscritti sono convocati al Palafiori in tre gruppi da 22, nella maggior parte dei giorni alle 9, alle 11 e alle 14. Se ogni gruppo finirà puntuale, ciascun artista avrà fra 5 minuti e mezzo e 8 minuti, per fare un piccolo soundcheck, presentarsi e far ascoltare il proprio brano.
Insomma, sono lontani i tempi del 2021, anno in cui il sottoscritto era garante dell’edizione con Franco Zanetti presidente di giuria, quando ci si limitava a 50 artisti al giorno per permettere ad ognuno di loro di avere almeno 10 minuti a disposizione: una forma di rispetto per chi paga 150 euro di diritti di segreteria e arriva a Sanremo a proprie spese, fra viaggio e soggiorno.
Andiamo a conoscere insieme gli iscritti ad Area Sanremo 2026. Ricordiamo che nel riportare l’elenco segnaliamo i nomi già passati da un talent o da una gara, perché sono i primi che il pubblico va a cercare, e li approfondiamo. Ma per noi tutti i 462 iscritti hanno lo stesso diritto di provarci.
A maggior ragione ad Area Sanremo, l’unico percorso verso l’Ariston aperto anche a chi non ha un’etichetta. Per questo c’è una sola cosa che non ci convince del tutto da anni: la presenza di chi ha già un contratto con una major (per esempio, tra gli altri, quest’anno Primogenito e Gard).
Da X Factor: eroCaddeo, Kimono, Gabriele Esposito e Pablo Murphy
eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è arrivato secondo a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, dietro rob. A gennaio 2026 il suo inedito punto aveva superato i quattro milioni di stream su Spotify. Il cantautore canta mercoledì 11 novembre.
Kimono, cioè Sofia Tornambene, ha vinto X Factor 2019 nella squadra di Sfera Ebbasta. Nel 2024 la cantautrice era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Fuori tempo, senza essere scelta per Sanremo Giovani. Anche lei è in calendario l’11 novembre.
Gabriele Esposito, cantautore napoletano, a X Factor 2017 è arrivato ai Live nella squadra di Fedez ed è uscito alla quinta puntata. Il suo brano in napoletano Chella llà ha passato i quattro milioni di stream ed è entrato nella colonna sonora di Mi batte il corazon.
Pablo Murphy, italo-scozzese classe 2003, a X Factor 2024 è uscito al secondo Live nella squadra di Paola Iezzi. Un anno prima il cantautore era stato sfidante esterno ad Amici, e nel 2025 era fra i 22 finalisti di Area Sanremo.
Da Amici: Giulia Molino, Crytical, Riccardo Stimolo e Gard
Giulia Molino, classe 1998, ad Amici 19 è arrivata seconda nel canto, dietro Gaia, e il suo primo album è entrato nella Top 10 FIMI. Nel 2026 la cantante napoletana ha pubblicato Capa fresca e Magico latino.
Riccardo Stimolo e Gard sono usciti tutti e due dal serale di Amici 25 nella settima puntata del 2 maggio 2026, a un passo dalla semifinale. Dopo il talent Stimolo ha pubblicato l’EP Dentro Diluvia, Gard l’EP Lividi.
Valentina Pesaresi, classe 2004, è arrivata al serale di Amici 25 ed è uscita il 4 aprile, alla terza puntata. Nella scuola la cantante ha pubblicato Meglio, inedito scritto da Angelina Mango e Antonio Iammarino.
Crytical, il rapper pescarese Francesco Paone, ad Amici 21 è uscito alla quarta puntata del serale. Nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo, con il premio Vittorio De Scalzi per il testo di L’ultimo istante.
Jacopo Ottonello è arrivato al serale di Amici 19 e nel 2025 ha pubblicato Solamente mia.
Da Nuova Scena a Sanremo Young, gli altri talent
Nel 2025 Nox si è classificato secondo alla seconda edizione di Nuova Scena, il talent rap di Netflix. Andrea Bertè a The Voice of Italy 2019 era fra i Best Six, a 17 anni.
Leonardo De Andreis è arrivato terzo a Sanremo Young nel 2018 e nel 2026 ha portato Soltero oltre i 40 milioni di stream. Nell’edizione 2019 di Sanremo Young, Bruno Rebel è arrivato quarto, mentre Zoco si è fermata alla terza puntata.
Due iscritte hanno rappresentato l’Italia al Junior Eurovision: Elisabetta Lizza si è classificata decima nel 2021 con Specchio e Chanel Dilecta undicesima nel 2022 con Bla Bla Bla. Cristina Fiorita a Io Canto Generation nel 2024 è arrivata seconda a pari merito.
Sofia Sole, milanese classe 2002, a 16 anni era a The Voice of Italy nella squadra di Gigi D’Alessio, e nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Briciole.
Già visti a Sanremo Giovani: Destro, Nausica, Noor e Cainero
Destro, il cantautore salentino Luca Castrignanò, era fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e con Agosto di piena estate è entrato fra i 12 di Sanremo Giovani 2021. Il 9 ottobre è uscito L’unica cosa che so, il singolo che dà il titolo all’album in arrivo.
Nausica, l’arpista catanese Giordana Petralia, si iscrive con la formazione Nausica e l’inganno. Nel 2023 la cantante era fra i vincitori di Area Sanremo, con il premio De Scalzi, ed è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Favole. Prima ancora, a X Factor 2019, era arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta.
Noor, vincitrice di Area Sanremo 2022, nello stesso anno è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Tua Amelie. Joseph era invece fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Fenomenale ed è uscito alla prima puntata.
Cainero, la cantautrice di Terracina Noemi Cainero, è passata da Amici 18 ed è stata fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Nuntannamurà. Nel 2026 era fra i tre finalisti di 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio che quest’anno ha vinto Bambina.
Frenèsya, cioè Flavia Marra, è la Flaw del duo Fedrix & Flaw che nel 2018 era a Sanremo Giovani con L’impresa. Devil A, che si iscrive in duo come Devila&Alife, nel 2019 era fra i semifinalisti di Sanremo Giovani con Disordine, prima di entrare ad Amici 19.
Gli ex vincitori di Area Sanremo che ci riprovano
Cinque dei dieci vincitori di Area Sanremo 2024 si erano iscritti anche nel 2025, e quest’anno sono al terzo tentativo di fila: Kimono, Crytical, Djomi, Sofia Sole e Cartapesta. Djomi nel 2023 aveva vinto anche Castrocaro.
Matsby, il rapper genovese Matteo Martire, era fra i dieci vincitori del 2025, ma non è stato scelto per il Festival. A ottobre il rapper ha pubblicato l’album FUORICORSO, prodotto da Maninni.
Dai vincitori di Area Sanremo 2021 tornano Namida, che nel 2024 ha aperto la prima data di Vasco Rossi a San Siro, e la cantautrice leccese Dalila Spagnolo. Elena Barbati era fra i vincitori del 2023.
Ci riprovano anche alcuni finalisti degli anni scorsi rimasti fuori dai vincitori. La band veneziana Equarantacinque, finalista nel 2025, ha poi firmato con Columbia/Sony Music e il 2 ottobre ha pubblicato l’EP In Doppia Fila. ARIA e PeTr3SKU erano fra i 24 finalisti del 2024.
Da Primogenito a Nicolò Galasso
Primogenito, il cantautore romano Gabriele Tosti, classe 2004, a marzo ha esordito con EMI Records Italy, a maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche e il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma.
Greta Grida, milanese classe 2004, nel 2020 ha vinto Castrocaro come cantante dei Watt, in un’edizione condotta proprio da Stefano De Martino. Da solista la cantautrice pubblica con Nigiri, l’etichetta dei Pinguini Tattici Nucleari, e il 2 ottobre è uscita ARRIVO.
Fra gli iscritti ci sono anche Nicolò Galasso, il Pirucchio di Mare Fuori, e il rapper vicentino Nashley, che nel 2018 ha esordito con l’album Real, in cui fra gli ospiti c’è Guè. I NovaBlue hanno vinto Sanremo Rock nel 2025.
Camilla Pandozzi nel 2023, a 14 anni, ha aperto il concerto dei Nomadi a Novellara, e nel 2025 ha aperto diverse date di Serena Brancale. A settembre la cantautrice di Formia ha pubblicato Vuoti abissali.
Gli iscritti che pubblicano con una major
Fra i 462 iscritti ci risultano sei nomi che pubblicano con una major o con una sua etichetta. Con Sony Music escono Gard ed Equarantacinque, entrambi su Columbia, e Rizzo, su Epic. Con Universal c’è Primogenito, che pubblica su EMI Records.
Con Warner Music Italy escono eroCaddeo, su Atlantic Records, e il duo Voga. Altri iscritti pubblicano con etichette indipendenti che si appoggiano alla distribuzione di una major, senza un contratto con la major stessa: per questo non rientrano nel conto.
Area Sanremo 2026, l’elenco completo degli iscritti in ordine alfabetico
Le convocazioni pubblicate da Area Sanremo riportano nome d’arte, nome e cognome e categoria. Per i duo e le band l’elenco dà un solo nome e cognome, e alcuni iscritti non hanno indicato un nome d’arte.
Iscritti ad Area Sanremo 2026: A
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Abagnale Andrea Francesco
|ABA
|Acierno Stefania
|JADAH
|Acri Christian
|ATRAS
|Africano Annabella
|–
|Agnello Alex
|ALES
|Albanese Alessia
|ANIMA
|Alessandri Lorenzo
|LORES
|Alfieri Chiara
|CHIARA ALFIERI
|Alfieri Matteo
|ALFIERI MATTEO
|Alonzi Sofia
|–
|Amadio Valerio
|AMADIO
|Amormino Kevin
|–
|Apolloni Chanel Dilecta
|CHANEL DILECTA
|Aquili Adriano
|PIU O MINO
|Aspronio Domenico
|DOMÈ
|Asuni Elisabetta
|ZUIA
|Audino Sofia
|SHAZA
|Autorino Angelo
|DEVILA&ALIFE (duo)
Iscritti ad Area Sanremo 2026: B
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Baldassini Azzurra
|AZZURRA
|Baldi Lorenzo
|LOORE
|Balducci Leonardo
|LENOIR
|Banchelli Carlo
|CARTAPESTA
|Bandini Jacopo
|DARBHULA
|Barbati Elena
|ELENA BARBATI
|Barbato Ivan
|IVAN STRAY & DEPSURE (duo)
|Barbusca Fernando Giovanni
|JUNIOR
|Bartolini Riccardo
|BEART
|Bedin Elia
|CLAMORE
|Belmonte Liam
|L.I.AM
|Beltramini Eduardo
|EDUARDO BEL
|Bergamasco Luca
|LUKA FLAME
|Bertè Andrea
|ANDREA BERTÈ
|Bertelle Filippo
|ZORS
|Bertoli Eleonora
|L’IRA
|Biancafarina Edoardo
|BIANCAFARÌ
|Bianchi Graziella
|GRAZ
|Bianconi Daniele
|DANIELE WHITE
|Biglia Stefano
|ESSE&ILPRESIDENTE (duo)
|Bisignano Alessia
|ALESSIA BISIGNANO
|Blasco Michele
|MICHELE BLASCO
|Blunda Vittoria
|VITTORIA E ERMES (duo)
|Bonacini Elia
|ELIA
|Bonfranceschi Alessandro
|BONFRA
|Bongiascia Leonardo
|WONHÉ
|Boni Filippo
|SONOFILI
|Boni Nicola
|NICOLA BONI
|Boni Nicole
|–
|Borrelli Giulia
|GIULIA
|Borrelli Idangelica
|IDANGELICA
|Braghini Angelo
|BRACCO
|Brunco Monica
|MONIKA
|Bruni Tommaso
|TOMAE
|Bruno Emanuele Pio
|EMANUELE
|Buccinnà Eleonora
|LÈNOR
|Buonomo Elisa
|ELISA BUONOMO
|Bussotti Francesco
|MOYOI
Iscritti ad Area Sanremo 2026: C
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Cacozza Benedetta
|BETTA
|Caddeo Damiano
|EROCADDEO
|Cainero Noemi
|CAINERO
|Calabrò Giulia
|GIULIA CALABRÒ
|Callipari Antonio
|TATHO
|Cammarota Sofia Sole
|SOFIA SOLE
|Campagna Elisa
|ELIS
|Campostrini Aurora
|AURORA
|Cangiano Pasquale
|PAKI
|Cannarsa Rocco
|ROCCO CANNARSA
|Cannata Sergio Giovanni
|ANIMO
|Cappelletti Giorgia
|CLARICE
|Capria Alfonso
|–
|Cardinale Siria
|RIRY
|Cardone Mariaelisa
|MAEL
|Casarino Alena
|ALENA
|Cascini Davide
|DAVIDE CASCINI
|Caselli Giulia
|GIULIA
|Casini Andrea
|KASY
|Cassarino Roberta
|ROBERTA CASSARINO
|Castrignanò Luca
|Destro
|Cataldo Andrea
|CATTI
|Catellani Virginia
|VIRGINIA
|Catone Pasquale Marco
|CATONE
|Cattalani Maria Luna
|MARIALUNA
|Cattaldo Giorgia
|GIORGIA CATTALDO
|Ceraldi Leonardo
|LEONARDO
|Cerrito Vincenzo
|VINZ
|Cesa Silvia
|SILVIA CESA
|Cesarino Gianluca
|–
|Chiapelli Marco
|MARKIESE
|Chichi Federica
|Kiki
|Chirco Maria Paola
|PAULA NIEVES
|Ciccarese Giuseppe
|BRUNO REBEL
|Ciolli Giorgia
|GIORGIA
|Cirillo Giuseppe
|YOSEBA
|Civitella Alberto
|CIVI
|Clerico Virginia
|VIRGHEE
|Cocchini Guglielmo
|COCCO
|Coco Ilenia
|ILE CO
|Cofone Ilaria
|ARIA
|Colavito Paolo
|CRAZY POLO
|Colombini Noemi
|NAYOMI
|Colombo Letizia
|LETI
|Colonese Andrea
|ANDRE KOL
|Conti Giuseppe
|BEPPE
|Coppola Alessandro
|AC22
|Coppola Giorgia
|GIORGIA COPPOLA
|Coraci Pietro
|FUTURE ZER0 (band)
|Cornalba Benedetta
|KORA
|Cornalba Matteo Giovanni
|MATIS
|Corti Alessandro
|MR EVIL
|Costa Elisa
|ELI
|Costanzo Maria Sara
|SKEYE
|Costenaro Selam
|SELÁM
|Covalciuc Marian Sebastian
|STAIN-ON
|Crisante Riccardo
|CRISANTE
|Cristian Kevin
|KEVIN CRIS
|Cristiano Silvia
|SILIA
|Cuccioletta Riccardo
|RICCARDO CUCCIOLETTA
Iscritti ad Area Sanremo 2026: D
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Da Ros Alessandro
|DAROS
|D’Agostino Adriana
|ADRYA
|Dall’Acqua Alessandro
|OASI
|Damelio Mickael
|MICKAEL DAMELIO
|D’Amico Immacolata Rita
|IMMA
|Danese Andrea
|BALÍA
|D’Angelo Lorenzo
|DANGE
|Dardis Felice
|DARDIS
|Dario Lorenzo
|LARRY.L.D
|De Andreis Leonardo
|LEONARDO DE ANDREIS
|De Angelis Federico
|ASTERI
|De Bellis Lorenzo
|LORENZO DE BELLIS
|De Felice Damiano
|LARCHI
|De Francesco Alice
|ALICE DE FRANCESCO
|De Lise Giuseppe
|DESIL
|De Luca Sissi
|NXS (duo)
|De Souza Maciel Thiago
|THIAGO
|Del Gaudio Antonio Michelangelo
|DELGA
|Del Grosso Marina
|MERÝDIA
|Del Torto Luca
|Luca Del Torto
|Delai Paolo
|PAOLO DELAI
|Deleuse Pablo
|ER PABLO
|Della Bella Sofia
|SOFIA
|Di Conzo Clarissa
|CLARISSA
|Di Cosimo Federico
|K4RMA
|Di Fonzo Alessia
|SSYALE
|Di Giandomenico Giulia
|GIULIA LOGAN
|Di Paola Ficarella Federico
|THE KING SECCO
|Di Petta Edoardo
|ARDO
|Di Prospero Tolomeo Laetus Zarathustra
|LAETUS ASTREY
|Di Stefano Marta
|DISTEMAH
|Di Tommaso Gioele
|POTARA (duo)
|Diana Jessica
|JALMA
|Dilda Simone
|GRAFITE
|Diletto Giuliana
|AAYPO
|Dinaj Iris
|IRIS
|Ditadi Luca
|OSIDE
|Ditoma Alessandro
|LALI
|Dondè Gaia
|GAIA DONDÈ
|D’Onofrio Alberto
|ALBERTO D’ONOFRIO
|Doria Margherita
|AMETISTA
|D’Ottavio Niccolò
|–
|Dragotto Michelle
|MICHELLE
Iscritti ad Area Sanremo 2026: E
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Elvieri Elia
|LEVIA
|Ermellino Giada
|Giada
|Esposito Enrico
|VOGA (duo)
|Esposito Gabriele
|GABRIELE ESPOSITO
Iscritti ad Area Sanremo 2026: F
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Faella Annalisa
|ANELIE
|Fanales Federico
|FEDE SENTI
|Fantetti Anthony
|TOTO
|Fattori Sara
|SARA FATTORI
|Feliciani Marco
|MANI
|Fernandez Isabel
|ISABEL FERNANDEZ
|Ferrara Gennari Arianna
|ECHO
|Ferraroli Yara
|MOIREE
|Ferretti Sara
|LASARA
|Figoli Matteo
|MADSRIOT (band)
|Finestra Davide
|FINESTRA
|Finocchiaro Sebastiano
|AUSEBA
|Fiorita Cristina
|CRISTINA
|Fiorita Elisabeth
|ELISABETH
|Florio Francesca
|FLORIO FRANCESCA
|Fontana Elena
|ELENA FONTANA
|Forgetta Gregor
|GREGOR FORGE’
|Fracasso Arianna
|ARIANNA
|Freyrie Marco
|FRERO
|Frizzi Salvatore Thomas
|R3VEUR
|Fumo Chiara
|MICATANTOCHIARA
|Fusillo Samuel
|MAFUEL
Iscritti ad Area Sanremo 2026: G
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Galasso Nicolò
|GALASSO NICOLÒ
|Galimberti Giorgio
|–
|Galizzi Martina
|MartyG
|Gallo Andrea
|BUSH
|Gallo Fabiana
|FABIANA
|Gamba Alessandro
|ALEX GAMBA
|Gambatese Lisa
|LYSA
|Gamberini Eli
|ELI MORI
|Gara Carmine
|NESSUNO
|Garau Alessandro
|ALESS RAU
|Gard Gabriele
|GARD
|Gasparo Sara
|SERA
|Gatto Alessia
|ALESSIA GATTO
|Gemini Davide
|NOVABLUE (band)
|Ghiglione Tommaso
|TOMMY GEE
|Ghione Alice
|ALICE
|Giannecchini Cristiano
|43.NOVE (band)
|Giannini Francesco
|–
|Giarola Mario
|BLỮ
|Gioe Matilde
|MATILDE GIOE
|Giordano Giada Maria
|GIADA GIORDANO
|Giove Giovanni
|GIOVAMI
|Giovine Maria Sole
|SOLE GIOVINE
|Girotti Lorenzo
|LORENZO GIROTTI
|Gisonni Elodie Chiara
|ELLE
|Giudice Alfonso
|ALFONSO
|Giuntini Alberto
|–
|Gorin Alessia
|GORIN
|Granata Fabiola
|FABÌOLA
|Granato Luca
|LUCA
|Grimaldi Clarissa
|CLARYSSA
|Grispo Michael
|MICHAEL
|Grugnetti Matteo Marco
|MATTEO GRUGNETTI
|Guarnieri Giulia
|GIULS
|Guerra Nadine
|NADINE
|Gullo Pierangelo
|Pierangelo
Iscritti ad Area Sanremo 2026: I
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Iatesta Francesco
|FRANCESCO IATESTA
|Iavarone Alessandro
|YŪKIŌ
|Imperatore Lorenzo
|TINAI
|Imperiali Tommaso
|TOMMASO IMPERIALI
|Indino Giada
|GIADA INDINO
|Inguscio Chiara
|CHIARA INGUSCIO
|Iodice Christian
|KRIS YODO
|Iorio Federica
|IKA
|Italia Christian
|CRASKO E SERENA ITALIA (duo)
Iscritti ad Area Sanremo 2026: K
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Ka Starck
|K STARCK
|Kostanica Kevin
|NORAN
Iscritti ad Area Sanremo 2026: L
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|La Femina Enrica
|LA FEMELLE
|La Marca Simona
|SLM
|Lalli Cosimo Claudio
|COLA SIEL
|Lambiase Ivan
|EVAN
|Lana Raphael
|RAPH LANA
|Lanaro Tobia
|TOBIA LANARO
|Landucci Caterina
|LA LANDUCCI
|Lane Lina
|LINA LANE
|Lanotte Siria
|–
|Lazzaretti Leonardo
|DOGLEE
|Leone Nicola
|NICOLA LEONE
|Liccese Chiara
|MAIISHA
|Licopoli Diego
|–
|Lippolis Fabrizio
|FABRIZIO LIPPOLIS
|Lizza Ottolini Elisabetta
|ELISABETTA LIZZA
|Lo Giudice Zaira
|OUT OFFLINE (duo)
|Lo Sciuto Sofia
|SOFIA LO SCIUTO
|Lombardi Ludovica Marina
|LJDO
|Lombardo Ludovica
|LUDOVICA LOMBARDO
|Longhitano Fabio Pio Maria
|LONGHI
|Lucci Viviana Ginevra
|VIVIANA
|Lucia Giulia
|LUCE
|Lupo Maria Dorothy
|DOROTHY
Iscritti ad Area Sanremo 2026: M
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Maffei Miriam
|BLUESY
|Magagnini Samuele
|SESTO (band)
|Maino Matteo Damiano
|VERO
|Maiolo Fabio
|BEBE
|Malacarne Samuel
|PURAMENTESAMUEL
|Malerba Sara
|SARAEMME
|Mancosu Enrico
|KARMA
|Mandaglio Luca
|MANDEL
|Manfrellotti Stefano
|ALTERNATIVE RADIO (band)
|Manolfi Mattia
|MATT
|Marcelli Lucio
|LUCIO MARCELLI
|Marchetti Martina
|MARTINA MARCHETTI
|Marino Lorenzo
|ALTAMAREA
|Marra Flavia
|FRENÈSYA
|Marra Giuseppe Salvatore
|JOSEPH
|Marra Riccardo
|RICCÀ
|Marsili Caterina
|CATERINA
|Martinelli Benedetta
|BENEDETTA
|Martinez Gabriel
|GABRI
|Martire Matteo
|MATSBY
|Massimo Chiara
|CHIARA MASSIMO
|Mastroeni Manuela
|MANUA
|Mattei Ambra
|AMBRA
|Maucione Gabriele
|GABRIELE SPIRA
|Mautone Elisabetta
|ELISABETTA
|Menin Gioia
|NANÀ
|Meschia Simone
|MESCHIA
|Messana Massimiliano
|PARAONDE (duo)
|Metteo Stefano
|STEFANO METTEO
|Miano Matteo
|SPIGA.
|Mignemi Andrea
|ANDREANUBE
|Milano Giulia
|GIULIA MILANO
|Miliotti Dario
|DARIO MILIOTTI
|Mirandola Alessandro
|AYM
|Mirone Fabiola
|FABIOLA MIRONE
|Mocchi Noor Amelie
|NOOR
|Molino Giulia
|GIULIA MOLINO
|Moltisanti Gaia
|GAIA
|Monastero Elisabetta
|BETTA MAY
|Montanari Matilde
|MATILDE MONTANARI
|Monte Alberto
|MENYS
|Monteleone Alessandro
|–
|Montoci Alessandro
|ALESSANDROIRIS (band)
|Moragas Gaetano
|–
|Morelli Laura
|TWELLE
|Morra Francesco
|BLV
|Muccioli Michelangelo
|DAEVID
|Murphy Pablo
|PABLO MURPHY
|Muzzopappa Alessandra
|ALEWAYS
Iscritti ad Area Sanremo 2026: N
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Naji Mohammed
|NOX
|Napoleone Fabio
|ELBONELLO
|Nelson Adriana Avonda
|ADRIANA NELSON
|Nicola Anna
|ANNINA
|Nicolini Denise
|DENISE
Iscritti ad Area Sanremo 2026: O
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Oliva Alessandro
|LISANDRO
|Oliva Gregorio
|Grè
|Oliveto Gaia
|GAICÈ
|Oliviero Giuseppe
|GIUL3NNON
|Olivito Amerigo
|DON AMERIGO
|Orsi Tommaso
|TOMMYORSI
|Ottonello Jacopo
|JACOPO
Iscritti ad Area Sanremo 2026: P
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Paci Arianna
|ARIANNA PACI
|Pagano Gaetano
|ETHAN GUERRERO
|Pagano Ilaria
|IPA
|Pagliuca Alfonso
|ALFONSO MARTORELLI
|Paladino Rocco
|ROKI
|Palleschi Asia
|ASIA PALLESCHI
|Palmeri Irene
|IRENE
|Palozzi Sofia
|SEDICI
|Palumbo Mariafrancesca Pia
|FAVOLEDISTORTE
|Pancino Carlotta
|CHARLIE
|Pandozzi Camilla Flavia
|CAMILLA PANDOZZI
|Paone Francesco
|CRYTICAL
|Papagno Sergio
|ZANN
|Paparoni Isabel
|ISABEL
|Papini Emma
|ELARA
|Pardo Stefano Maria
|STEFANO MARIA PARDO
|Parisi Joè
|JOÈ
|Parzani Gaia
|DILEMMA
|Paschina Astrid
|ASTRID
|Pastori Giorgia
|GIORGIA PASTORI
|Pasut Camilla
|CHIMERA (band)
|Pedrini Stefania
|STESHA
|Peirotti Francesco
|LIBERO
|Pelliccioni Francesco
|LENS
|Peloso Pietro
|KAOTIKA
|Pennacchio Daniel
|MIRMO RIOT
|Pesaresi Valentina
|VALENTINA
|Pescaglini Davide
|DAVITRALENUVOLE
|Pesce Carlo Enzo Maria
|CARLO PESCE
|Petralia Giordana
|NAUSICA E L’INGANNO (band)
|Petrescu Lorenzo
|PETR3SKU
|Piancastelli Stefano
|THE MOONQUAKES (band)
|Pighi Sofia
|SOFIA
|Pini Domenico
|DJOMI
|Pinna Paola
|–
|Piro Gabriele
|GABRIELE PIRO
|Pisano Emilia
|RAMÉ
|Pizzulli Vincenzo
|VINCENZO PIZZULLI
|Poli Valentina
|CLELIA
|Pranzili Mattina
|PAILY
|Precania Riccardo
|RICCARDO PRECANIA
|Pregnolato Claudia
|NAMIDA
|Profeta Alessandra
|ALEX2FACE
|Proietti Mancini Andrea
|KERO17
|Pronestì Gabriele
|GABRI
|Prudente Giacomo
|PRUDENTE
|Puggioni Francesca
|FRANCESCA PUGGIONI
|Pugliese Adria
|ADRIA
Iscritti ad Area Sanremo 2026: Q
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Qellimi Erjona
|ERJONA
Iscritti ad Area Sanremo 2026: R
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Raffanelli Sara
|–
|Ragoni Daniel
|VEX
|Ragosta Chiara
|SELENE
|Rancich Gaia
|GAIA RANCICH
|Ravasco Francesco
|FRANCY
|Ravelli Rampoldi Greta Elisa
|GRETA GRIDA
|Razoamanana Chantal Rasendranirina
|CHANTY
|Rebesani Caterina
|CATE
|Renzetti Francesco
|FRENKK
|Ricca Salvatore
|SADERNÒ
|Riccardi Aurelia
|HAUЯE
|Rinaldi Sara
|SARA NALDI
|Rioda Violante
|VIOLANTE
|Risolino Alice
|ALICE RISOLINO
|Risso Giorgia
|–
|Rizzo Alessandra
|RIZZO
|Rizzo Lucia
|LUCIA
|Rodeghiero Nashley
|NASHLEY
|Rosaniti Lucia
|LUCIA ERRE
|Rotondaro Maria Assunta
|MARIASSUNTA
|Rubino Luigi
|LUIGI RUBINO
|Ruggeri Mattia
|TYA
|Rusignuolo Leonardo
|MAGRITTE
|Russo Sabrina
|SABRINA RUSSO
Iscritti ad Area Sanremo 2026: S
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Sacchi Edoardo
|SASA
|Saidy Ahmed Ismael
|KING SANGO
|Salerno Ottavia
|OTTY
|Salvia Fabrizia
|FABRIZIA SALVIA
|Sancassani Ludovica
|LUDOVICA SANCA
|Sanchez Bautista Nora
|NORA
|Sanfilippo Gaia Maria
|SANFI
|Saracino Davide
|DAVSAR
|Sayed Mohamed Shafal Youssef
|ZI YOU
|Scagliarini Francesco
|YUME
|Sciaraffa Mattia
|FLAME
|Scicchitano Andrea Rocco
|ANDREW
|Sciortino Giada
|GIADA
|Scipioni Luca
|LUCA SCIPIONI
|Sclapari Antonino
|IANUS
|Scuderi Gaia Maria
|GAIA MARIA
|Sergio Sonia
|SONIA
|Serra Matteo
|CAEL
|Serrenti Manuel
|MANUEL & NICOLE (duo)
|Sigolotto Giorgia
|–
|Silvestri Tatiana
|TATY ESSE
|Singh Aman Manuel
|AMAN
|Soave Veronica
|VIVI
|Sottocasa Hedi
|UNDER
|Spagnolo Dalila
|DALILA SPAGNOLO
|Spagnolo Gabriele
|–
|Spallina Davide
|DAVI LOST
|Speciale Noemi
|–
|Spera Marilisa
|MARILISA SPERA
|Spina Vittoria
|VITTORIA
|Spinelli Silvia
|DISSILV
|Sprovieri Sophia
|ALMA
|Sprovieri Timothy
|TIMOTHY LE VRAI
|Squillace Nicola
|NICOLA SQUILLACE
|Stante Stefano
|ST3NO
|Stimolo Riccardo
|RICCARDO STIMOLO
|Strazzullo Emanuele
|EMAS
Iscritti ad Area Sanremo 2026: T
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Tabellione Damiano
|DAMIAN TABIER (duo)
|Tafoski Amel
|AMEL
|Tarquilio Francesca Giustinia
|ARTEMISIA
|Tatti Elias
|DE LAY
|Tavano Emanuele
|–
|Tessore Saverio Giacomo
|SAVERIO
|Testella Sofia
|SOPHIA
|Tornambene Sofia
|KIMONO
|Tosti Gabriele
|PRIMOGENITO
|Tribos Luca
|TRIBO
|Tringali Arianna
|CARILLON
|Trovato Federica
|–
|Trovato Lisa
|LISA TROVATO
|Trullu Sara
|SARA FEMME
|Tufo Antonio
|THULE (band)
Iscritti ad Area Sanremo 2026: U
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Udeschini Alison
|ALISON UDESCHINI
Iscritti ad Area Sanremo 2026: V
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Vacilotto Laura
|VACI
|Valentino Margot
|–
|Vantaggiato Paolo
|NESSUNO
|Venier Lisa
|LISA VENERE
|Verde Antimo
|ANDE
|Verga Piero
|–
|Visconte Liliana Giulia
|ELLE
|Vitiello Giada
|GIADA
|Vivona Beatrice
|SOLOBEA
|Vizzo Noemi
|VIZZO NOEMI
|Volonnino Miriam
|MÌVOLA
|Volpi Emanuele
|VOLPI
Iscritti ad Area Sanremo 2026: Z
|Cognome e nome
|Nome d’arte
|Zagarella Giulia
|ZAGA
|Zambetta Alessio
|ZZAMBO
|Zanello Anastasia
|ANIA
|Zingarelli Serena
|SELENE
|Zoboli Annarita
|ANNARITA ZOBOLI
|Zoco Beatrice
|ZOCO
|Zorzi Sebastiano
|EQUARANTACINQUE (band)
|Zuccalà Daniel
|DANIEL
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