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Area Sanremo 2026, gli iscritti: tra loro eroCaddeo, Primogenito, Gard, Riccardo Stimolo e “Pirucchio” di Mare Fuori

di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · 

Stefano De Martino accanto al logo di Area Sanremo 2026, il concorso con 462 iscritti alle audizioni di novembre

Area Sanremo 2026 svela i nomi dei 462 iscritti, tutti convocati alle audizioni preliminari al Palafiori di Sanremo dal 6 al 12 novembre. Nell’elenco ci sono ragazzi con storie ed esperienze molto diverse, e fra loro anche diversi ex concorrenti di X Factor e di Amici, ma non solo.

Nella prima edizione con Stefano De Martino alla direzione artistica gli iscritti sono 438 solisti, 12 duo e 12 band. Canteranno in sette giornate da 66 nomi l’una, anche se il regolamento di Area Sanremo 2026 indica ancora oggi “un massimo indicativo di 60 Artisti al giorno”.

Fra i solisti le donne sono poco meno della metà. Il numero degli iscritti invece cambia molto da un anno all’altro: nel 2023 erano 772, nel 2024 sono scesi a 336 e nel 2025 sono risaliti a 505. Quest’anno sono 43 in meno.

Le audizioni preliminari si tengono a porte chiuse, su base musicale, davanti ad almeno tre componenti della Commissione Musicale presieduta da De Martino. Da qui escono almeno 60 artisti, che il 14 e 15 novembre si contendono i 15 posti da vincitore di Area Sanremo.

I 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno poi, il 21 e 22 novembre, i 15 arrivati da Sanremo Giovani 2026, e la commissione sceglierà tre nomi per parte. I sei finalisti si contenderanno venerdì 11 dicembre, su Rai 1, l’unico posto fra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Tornando alle audizioni, ogni giorno gli iscritti sono convocati al Palafiori in tre gruppi da 22, nella maggior parte dei giorni alle 9, alle 11 e alle 14. Se ogni gruppo finirà puntuale, ciascun artista avrà fra 5 minuti e mezzo e 8 minuti, per fare un piccolo soundcheck, presentarsi e far ascoltare il proprio brano.

Insomma, sono lontani i tempi del 2021, anno in cui il sottoscritto era garante dell’edizione con Franco Zanetti presidente di giuria, quando ci si limitava a 50 artisti al giorno per permettere ad ognuno di loro di avere almeno 10 minuti a disposizione: una forma di rispetto per chi paga 150 euro di diritti di segreteria e arriva a Sanremo a proprie spese, fra viaggio e soggiorno.

Andiamo a conoscere insieme gli iscritti ad Area Sanremo 2026. Ricordiamo che nel riportare l’elenco segnaliamo i nomi già passati da un talent o da una gara, perché sono i primi che il pubblico va a cercare, e li approfondiamo. Ma per noi tutti i 462 iscritti hanno lo stesso diritto di provarci.

A maggior ragione ad Area Sanremo, l’unico percorso verso l’Ariston aperto anche a chi non ha un’etichetta. Per questo c’è una sola cosa che non ci convince del tutto da anni: la presenza di chi ha già un contratto con una major (per esempio, tra gli altri, quest’anno Primogenito e Gard).

Da X Factor: eroCaddeo, Kimono, Gabriele Esposito e Pablo Murphy

eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è arrivato secondo a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, dietro rob. A gennaio 2026 il suo inedito punto aveva superato i quattro milioni di stream su Spotify. Il cantautore canta mercoledì 11 novembre.

Kimono, cioè Sofia Tornambene, ha vinto X Factor 2019 nella squadra di Sfera Ebbasta. Nel 2024 la cantautrice era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Fuori tempo, senza essere scelta per Sanremo Giovani. Anche lei è in calendario l’11 novembre.

Gabriele Esposito, cantautore napoletano, a X Factor 2017 è arrivato ai Live nella squadra di Fedez ed è uscito alla quinta puntata. Il suo brano in napoletano Chella llà ha passato i quattro milioni di stream ed è entrato nella colonna sonora di Mi batte il corazon.

Pablo Murphy, italo-scozzese classe 2003, a X Factor 2024 è uscito al secondo Live nella squadra di Paola Iezzi. Un anno prima il cantautore era stato sfidante esterno ad Amici, e nel 2025 era fra i 22 finalisti di Area Sanremo.

Da Amici: Giulia Molino, Crytical, Riccardo Stimolo e Gard

Giulia Molino, classe 1998, ad Amici 19 è arrivata seconda nel canto, dietro Gaia, e il suo primo album è entrato nella Top 10 FIMI. Nel 2026 la cantante napoletana ha pubblicato Capa fresca e Magico latino.

Riccardo Stimolo e Gard sono usciti tutti e due dal serale di Amici 25 nella settima puntata del 2 maggio 2026, a un passo dalla semifinale. Dopo il talent Stimolo ha pubblicato l’EP Dentro Diluvia, Gard l’EP Lividi.

Valentina Pesaresi, classe 2004, è arrivata al serale di Amici 25 ed è uscita il 4 aprile, alla terza puntata. Nella scuola la cantante ha pubblicato Meglio, inedito scritto da Angelina Mango e Antonio Iammarino.

Crytical, il rapper pescarese Francesco Paone, ad Amici 21 è uscito alla quarta puntata del serale. Nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo, con il premio Vittorio De Scalzi per il testo di L’ultimo istante.

Jacopo Ottonello è arrivato al serale di Amici 19 e nel 2025 ha pubblicato Solamente mia.

Da Nuova Scena a Sanremo Young, gli altri talent

Nel 2025 Nox si è classificato secondo alla seconda edizione di Nuova Scena, il talent rap di Netflix. Andrea Bertè a The Voice of Italy 2019 era fra i Best Six, a 17 anni.

Leonardo De Andreis è arrivato terzo a Sanremo Young nel 2018 e nel 2026 ha portato Soltero oltre i 40 milioni di stream. Nell’edizione 2019 di Sanremo Young, Bruno Rebel è arrivato quarto, mentre Zoco si è fermata alla terza puntata.

Due iscritte hanno rappresentato l’Italia al Junior Eurovision: Elisabetta Lizza si è classificata decima nel 2021 con Specchio e Chanel Dilecta undicesima nel 2022 con Bla Bla Bla. Cristina Fiorita a Io Canto Generation nel 2024 è arrivata seconda a pari merito.

Sofia Sole, milanese classe 2002, a 16 anni era a The Voice of Italy nella squadra di Gigi D’Alessio, e nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Briciole.

Già visti a Sanremo Giovani: Destro, Nausica, Noor e Cainero

Destro, il cantautore salentino Luca Castrignanò, era fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e con Agosto di piena estate è entrato fra i 12 di Sanremo Giovani 2021. Il 9 ottobre è uscito L’unica cosa che so, il singolo che dà il titolo all’album in arrivo.

Nausica, l’arpista catanese Giordana Petralia, si iscrive con la formazione Nausica e l’inganno. Nel 2023 la cantante era fra i vincitori di Area Sanremo, con il premio De Scalzi, ed è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Favole. Prima ancora, a X Factor 2019, era arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta.

Noor, vincitrice di Area Sanremo 2022, nello stesso anno è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Tua Amelie. Joseph era invece fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Fenomenale ed è uscito alla prima puntata.

Cainero, la cantautrice di Terracina Noemi Cainero, è passata da Amici 18 ed è stata fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Nuntannamurà. Nel 2026 era fra i tre finalisti di 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio che quest’anno ha vinto Bambina.

Frenèsya, cioè Flavia Marra, è la Flaw del duo Fedrix & Flaw che nel 2018 era a Sanremo Giovani con L’impresa. Devil A, che si iscrive in duo come Devila&Alife, nel 2019 era fra i semifinalisti di Sanremo Giovani con Disordine, prima di entrare ad Amici 19.

Gli ex vincitori di Area Sanremo che ci riprovano

Cinque dei dieci vincitori di Area Sanremo 2024 si erano iscritti anche nel 2025, e quest’anno sono al terzo tentativo di fila: Kimono, Crytical, Djomi, Sofia Sole e Cartapesta. Djomi nel 2023 aveva vinto anche Castrocaro.

Matsby, il rapper genovese Matteo Martire, era fra i dieci vincitori del 2025, ma non è stato scelto per il Festival. A ottobre il rapper ha pubblicato l’album FUORICORSO, prodotto da Maninni.

Dai vincitori di Area Sanremo 2021 tornano Namida, che nel 2024 ha aperto la prima data di Vasco Rossi a San Siro, e la cantautrice leccese Dalila Spagnolo. Elena Barbati era fra i vincitori del 2023.

Ci riprovano anche alcuni finalisti degli anni scorsi rimasti fuori dai vincitori. La band veneziana Equarantacinque, finalista nel 2025, ha poi firmato con Columbia/Sony Music e il 2 ottobre ha pubblicato l’EP In Doppia Fila. ARIA e PeTr3SKU erano fra i 24 finalisti del 2024.

Da Primogenito a Nicolò Galasso

Primogenito, il cantautore romano Gabriele Tosti, classe 2004, a marzo ha esordito con EMI Records Italy, a maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche e il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma.

Greta Grida, milanese classe 2004, nel 2020 ha vinto Castrocaro come cantante dei Watt, in un’edizione condotta proprio da Stefano De Martino. Da solista la cantautrice pubblica con Nigiri, l’etichetta dei Pinguini Tattici Nucleari, e il 2 ottobre è uscita ARRIVO.

Fra gli iscritti ci sono anche Nicolò Galasso, il Pirucchio di Mare Fuori, e il rapper vicentino Nashley, che nel 2018 ha esordito con l’album Real, in cui fra gli ospiti c’è Guè. I NovaBlue hanno vinto Sanremo Rock nel 2025.

Camilla Pandozzi nel 2023, a 14 anni, ha aperto il concerto dei Nomadi a Novellara, e nel 2025 ha aperto diverse date di Serena Brancale. A settembre la cantautrice di Formia ha pubblicato Vuoti abissali.

Gli iscritti che pubblicano con una major

Fra i 462 iscritti ci risultano sei nomi che pubblicano con una major o con una sua etichetta. Con Sony Music escono Gard ed Equarantacinque, entrambi su Columbia, e Rizzo, su Epic. Con Universal c’è Primogenito, che pubblica su EMI Records.

Con Warner Music Italy escono eroCaddeo, su Atlantic Records, e il duo Voga. Altri iscritti pubblicano con etichette indipendenti che si appoggiano alla distribuzione di una major, senza un contratto con la major stessa: per questo non rientrano nel conto.

Area Sanremo 2026, l’elenco completo degli iscritti in ordine alfabetico

Le convocazioni pubblicate da Area Sanremo riportano nome d’arte, nome e cognome e categoria. Per i duo e le band l’elenco dà un solo nome e cognome, e alcuni iscritti non hanno indicato un nome d’arte.

A B C D E F G I K
L M N O P Q R S T
U V Z

Iscritti ad Area Sanremo 2026: A

Cognome e nome Nome d’arte
Abagnale Andrea Francesco ABA
Acierno Stefania JADAH
Acri Christian ATRAS
Africano Annabella
Agnello Alex ALES
Albanese Alessia ANIMA
Alessandri Lorenzo LORES
Alfieri Chiara CHIARA ALFIERI
Alfieri Matteo ALFIERI MATTEO
Alonzi Sofia
Amadio Valerio AMADIO
Amormino Kevin
Apolloni Chanel Dilecta CHANEL DILECTA
Aquili Adriano PIU O MINO
Aspronio Domenico DOMÈ
Asuni Elisabetta ZUIA
Audino Sofia SHAZA
Autorino Angelo DEVILA&ALIFE (duo)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: B

Cognome e nome Nome d’arte
Baldassini Azzurra AZZURRA
Baldi Lorenzo LOORE
Balducci Leonardo LENOIR
Banchelli Carlo CARTAPESTA
Bandini Jacopo DARBHULA
Barbati Elena ELENA BARBATI
Barbato Ivan IVAN STRAY & DEPSURE (duo)
Barbusca Fernando Giovanni JUNIOR
Bartolini Riccardo BEART
Bedin Elia CLAMORE
Belmonte Liam L.I.AM
Beltramini Eduardo EDUARDO BEL
Bergamasco Luca LUKA FLAME
Bertè Andrea ANDREA BERTÈ
Bertelle Filippo ZORS
Bertoli Eleonora L’IRA
Biancafarina Edoardo BIANCAFARÌ
Bianchi Graziella GRAZ
Bianconi Daniele DANIELE WHITE
Biglia Stefano ESSE&ILPRESIDENTE (duo)
Bisignano Alessia ALESSIA BISIGNANO
Blasco Michele MICHELE BLASCO
Blunda Vittoria VITTORIA E ERMES (duo)
Bonacini Elia ELIA
Bonfranceschi Alessandro BONFRA
Bongiascia Leonardo WONHÉ
Boni Filippo SONOFILI
Boni Nicola NICOLA BONI
Boni Nicole
Borrelli Giulia GIULIA
Borrelli Idangelica IDANGELICA
Braghini Angelo BRACCO
Brunco Monica MONIKA
Bruni Tommaso TOMAE
Bruno Emanuele Pio EMANUELE
Buccinnà Eleonora LÈNOR
Buonomo Elisa ELISA BUONOMO
Bussotti Francesco MOYOI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: C

Cognome e nome Nome d’arte
Cacozza Benedetta BETTA
Caddeo Damiano EROCADDEO
Cainero Noemi CAINERO
Calabrò Giulia GIULIA CALABRÒ
Callipari Antonio TATHO
Cammarota Sofia Sole SOFIA SOLE
Campagna Elisa ELIS
Campostrini Aurora AURORA
Cangiano Pasquale PAKI
Cannarsa Rocco ROCCO CANNARSA
Cannata Sergio Giovanni ANIMO
Cappelletti Giorgia CLARICE
Capria Alfonso
Cardinale Siria RIRY
Cardone Mariaelisa MAEL
Casarino Alena ALENA
Cascini Davide DAVIDE CASCINI
Caselli Giulia GIULIA
Casini Andrea KASY
Cassarino Roberta ROBERTA CASSARINO
Castrignanò Luca Destro
Cataldo Andrea CATTI
Catellani Virginia VIRGINIA
Catone Pasquale Marco CATONE
Cattalani Maria Luna MARIALUNA
Cattaldo Giorgia GIORGIA CATTALDO
Ceraldi Leonardo LEONARDO
Cerrito Vincenzo VINZ
Cesa Silvia SILVIA CESA
Cesarino Gianluca
Chiapelli Marco MARKIESE
Chichi Federica Kiki
Chirco Maria Paola PAULA NIEVES
Ciccarese Giuseppe BRUNO REBEL
Ciolli Giorgia GIORGIA
Cirillo Giuseppe YOSEBA
Civitella Alberto CIVI
Clerico Virginia VIRGHEE
Cocchini Guglielmo COCCO
Coco Ilenia ILE CO
Cofone Ilaria ARIA
Colavito Paolo CRAZY POLO
Colombini Noemi NAYOMI
Colombo Letizia LETI
Colonese Andrea ANDRE KOL
Conti Giuseppe BEPPE
Coppola Alessandro AC22
Coppola Giorgia GIORGIA COPPOLA
Coraci Pietro FUTURE ZER0 (band)
Cornalba Benedetta KORA
Cornalba Matteo Giovanni MATIS
Corti Alessandro MR EVIL
Costa Elisa ELI
Costanzo Maria Sara SKEYE
Costenaro Selam SELÁM
Covalciuc Marian Sebastian STAIN-ON
Crisante Riccardo CRISANTE
Cristian Kevin KEVIN CRIS
Cristiano Silvia SILIA
Cuccioletta Riccardo RICCARDO CUCCIOLETTA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: D

Cognome e nome Nome d’arte
Da Ros Alessandro DAROS
D’Agostino Adriana ADRYA
Dall’Acqua Alessandro OASI
Damelio Mickael MICKAEL DAMELIO
D’Amico Immacolata Rita IMMA
Danese Andrea BALÍA
D’Angelo Lorenzo DANGE
Dardis Felice DARDIS
Dario Lorenzo LARRY.L.D
De Andreis Leonardo LEONARDO DE ANDREIS
De Angelis Federico ASTERI
De Bellis Lorenzo LORENZO DE BELLIS
De Felice Damiano LARCHI
De Francesco Alice ALICE DE FRANCESCO
De Lise Giuseppe DESIL
De Luca Sissi NXS (duo)
De Souza Maciel Thiago THIAGO
Del Gaudio Antonio Michelangelo DELGA
Del Grosso Marina MERÝDIA
Del Torto Luca Luca Del Torto
Delai Paolo PAOLO DELAI
Deleuse Pablo ER PABLO
Della Bella Sofia SOFIA
Di Conzo Clarissa CLARISSA
Di Cosimo Federico K4RMA
Di Fonzo Alessia SSYALE
Di Giandomenico Giulia GIULIA LOGAN
Di Paola Ficarella Federico THE KING SECCO
Di Petta Edoardo ARDO
Di Prospero Tolomeo Laetus Zarathustra LAETUS ASTREY
Di Stefano Marta DISTEMAH
Di Tommaso Gioele POTARA (duo)
Diana Jessica JALMA
Dilda Simone GRAFITE
Diletto Giuliana AAYPO
Dinaj Iris IRIS
Ditadi Luca OSIDE
Ditoma Alessandro LALI
Dondè Gaia GAIA DONDÈ
D’Onofrio Alberto ALBERTO D’ONOFRIO
Doria Margherita AMETISTA
D’Ottavio Niccolò
Dragotto Michelle MICHELLE

Iscritti ad Area Sanremo 2026: E

Cognome e nome Nome d’arte
Elvieri Elia LEVIA
Ermellino Giada Giada
Esposito Enrico VOGA (duo)
Esposito Gabriele GABRIELE ESPOSITO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: F

Cognome e nome Nome d’arte
Faella Annalisa ANELIE
Fanales Federico FEDE SENTI
Fantetti Anthony TOTO
Fattori Sara SARA FATTORI
Feliciani Marco MANI
Fernandez Isabel ISABEL FERNANDEZ
Ferrara Gennari Arianna ECHO
Ferraroli Yara MOIREE
Ferretti Sara LASARA
Figoli Matteo MADSRIOT (band)
Finestra Davide FINESTRA
Finocchiaro Sebastiano AUSEBA
Fiorita Cristina CRISTINA
Fiorita Elisabeth ELISABETH
Florio Francesca FLORIO FRANCESCA
Fontana Elena ELENA FONTANA
Forgetta Gregor GREGOR FORGE’
Fracasso Arianna ARIANNA
Freyrie Marco FRERO
Frizzi Salvatore Thomas R3VEUR
Fumo Chiara MICATANTOCHIARA
Fusillo Samuel MAFUEL

Iscritti ad Area Sanremo 2026: G

Cognome e nome Nome d’arte
Galasso Nicolò GALASSO NICOLÒ
Galimberti Giorgio
Galizzi Martina MartyG
Gallo Andrea BUSH
Gallo Fabiana FABIANA
Gamba Alessandro ALEX GAMBA
Gambatese Lisa LYSA
Gamberini Eli ELI MORI
Gara Carmine NESSUNO
Garau Alessandro ALESS RAU
Gard Gabriele GARD
Gasparo Sara SERA
Gatto Alessia ALESSIA GATTO
Gemini Davide NOVABLUE (band)
Ghiglione Tommaso TOMMY GEE
Ghione Alice ALICE
Giannecchini Cristiano 43.NOVE (band)
Giannini Francesco
Giarola Mario BLỮ
Gioe Matilde MATILDE GIOE
Giordano Giada Maria GIADA GIORDANO
Giove Giovanni GIOVAMI
Giovine Maria Sole SOLE GIOVINE
Girotti Lorenzo LORENZO GIROTTI
Gisonni Elodie Chiara ELLE
Giudice Alfonso ALFONSO
Giuntini Alberto
Gorin Alessia GORIN
Granata Fabiola FABÌOLA
Granato Luca LUCA
Grimaldi Clarissa CLARYSSA
Grispo Michael MICHAEL
Grugnetti Matteo Marco MATTEO GRUGNETTI
Guarnieri Giulia GIULS
Guerra Nadine NADINE
Gullo Pierangelo Pierangelo

Iscritti ad Area Sanremo 2026: I

Cognome e nome Nome d’arte
Iatesta Francesco FRANCESCO IATESTA
Iavarone Alessandro YŪKIŌ
Imperatore Lorenzo TINAI
Imperiali Tommaso TOMMASO IMPERIALI
Indino Giada GIADA INDINO
Inguscio Chiara CHIARA INGUSCIO
Iodice Christian KRIS YODO
Iorio Federica IKA
Italia Christian CRASKO E SERENA ITALIA (duo)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: K

Cognome e nome Nome d’arte
Ka Starck K STARCK
Kostanica Kevin NORAN

Iscritti ad Area Sanremo 2026: L

Cognome e nome Nome d’arte
La Femina Enrica LA FEMELLE
La Marca Simona SLM
Lalli Cosimo Claudio COLA SIEL
Lambiase Ivan EVAN
Lana Raphael RAPH LANA
Lanaro Tobia TOBIA LANARO
Landucci Caterina LA LANDUCCI
Lane Lina LINA LANE
Lanotte Siria
Lazzaretti Leonardo DOGLEE
Leone Nicola NICOLA LEONE
Liccese Chiara MAIISHA
Licopoli Diego
Lippolis Fabrizio FABRIZIO LIPPOLIS
Lizza Ottolini Elisabetta ELISABETTA LIZZA
Lo Giudice Zaira OUT OFFLINE (duo)
Lo Sciuto Sofia SOFIA LO SCIUTO
Lombardi Ludovica Marina LJDO
Lombardo Ludovica LUDOVICA LOMBARDO
Longhitano Fabio Pio Maria LONGHI
Lucci Viviana Ginevra VIVIANA
Lucia Giulia LUCE
Lupo Maria Dorothy DOROTHY

Iscritti ad Area Sanremo 2026: M

Cognome e nome Nome d’arte
Maffei Miriam BLUESY
Magagnini Samuele SESTO (band)
Maino Matteo Damiano VERO
Maiolo Fabio BEBE
Malacarne Samuel PURAMENTESAMUEL
Malerba Sara SARAEMME
Mancosu Enrico KARMA
Mandaglio Luca MANDEL
Manfrellotti Stefano ALTERNATIVE RADIO (band)
Manolfi Mattia MATT
Marcelli Lucio LUCIO MARCELLI
Marchetti Martina MARTINA MARCHETTI
Marino Lorenzo ALTAMAREA
Marra Flavia FRENÈSYA
Marra Giuseppe Salvatore JOSEPH
Marra Riccardo RICCÀ
Marsili Caterina CATERINA
Martinelli Benedetta BENEDETTA
Martinez Gabriel GABRI
Martire Matteo MATSBY
Massimo Chiara CHIARA MASSIMO
Mastroeni Manuela MANUA
Mattei Ambra AMBRA
Maucione Gabriele GABRIELE SPIRA
Mautone Elisabetta ELISABETTA
Menin Gioia NANÀ
Meschia Simone MESCHIA
Messana Massimiliano PARAONDE (duo)
Metteo Stefano STEFANO METTEO
Miano Matteo SPIGA.
Mignemi Andrea ANDREANUBE
Milano Giulia GIULIA MILANO
Miliotti Dario DARIO MILIOTTI
Mirandola Alessandro AYM
Mirone Fabiola FABIOLA MIRONE
Mocchi Noor Amelie NOOR
Molino Giulia GIULIA MOLINO
Moltisanti Gaia GAIA
Monastero Elisabetta BETTA MAY
Montanari Matilde MATILDE MONTANARI
Monte Alberto MENYS
Monteleone Alessandro
Montoci Alessandro ALESSANDROIRIS (band)
Moragas Gaetano
Morelli Laura TWELLE
Morra Francesco BLV
Muccioli Michelangelo DAEVID
Murphy Pablo PABLO MURPHY
Muzzopappa Alessandra ALEWAYS

Iscritti ad Area Sanremo 2026: N

Cognome e nome Nome d’arte
Naji Mohammed NOX
Napoleone Fabio ELBONELLO
Nelson Adriana Avonda ADRIANA NELSON
Nicola Anna ANNINA
Nicolini Denise DENISE

Iscritti ad Area Sanremo 2026: O

Cognome e nome Nome d’arte
Oliva Alessandro LISANDRO
Oliva Gregorio Grè
Oliveto Gaia GAICÈ
Oliviero Giuseppe GIUL3NNON
Olivito Amerigo DON AMERIGO
Orsi Tommaso TOMMYORSI
Ottonello Jacopo JACOPO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: P

Cognome e nome Nome d’arte
Paci Arianna ARIANNA PACI
Pagano Gaetano ETHAN GUERRERO
Pagano Ilaria IPA
Pagliuca Alfonso ALFONSO MARTORELLI
Paladino Rocco ROKI
Palleschi Asia ASIA PALLESCHI
Palmeri Irene IRENE
Palozzi Sofia SEDICI
Palumbo Mariafrancesca Pia FAVOLEDISTORTE
Pancino Carlotta CHARLIE
Pandozzi Camilla Flavia CAMILLA PANDOZZI
Paone Francesco CRYTICAL
Papagno Sergio ZANN
Paparoni Isabel ISABEL
Papini Emma ELARA
Pardo Stefano Maria STEFANO MARIA PARDO
Parisi Joè JOÈ
Parzani Gaia DILEMMA
Paschina Astrid ASTRID
Pastori Giorgia GIORGIA PASTORI
Pasut Camilla CHIMERA (band)
Pedrini Stefania STESHA
Peirotti Francesco LIBERO
Pelliccioni Francesco LENS
Peloso Pietro KAOTIKA
Pennacchio Daniel MIRMO RIOT
Pesaresi Valentina VALENTINA
Pescaglini Davide DAVITRALENUVOLE
Pesce Carlo Enzo Maria CARLO PESCE
Petralia Giordana NAUSICA E L’INGANNO (band)
Petrescu Lorenzo PETR3SKU
Piancastelli Stefano THE MOONQUAKES (band)
Pighi Sofia SOFIA
Pini Domenico DJOMI
Pinna Paola
Piro Gabriele GABRIELE PIRO
Pisano Emilia RAMÉ
Pizzulli Vincenzo VINCENZO PIZZULLI
Poli Valentina CLELIA
Pranzili Mattina PAILY
Precania Riccardo RICCARDO PRECANIA
Pregnolato Claudia NAMIDA
Profeta Alessandra ALEX2FACE
Proietti Mancini Andrea KERO17
Pronestì Gabriele GABRI
Prudente Giacomo PRUDENTE
Puggioni Francesca FRANCESCA PUGGIONI
Pugliese Adria ADRIA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: Q

Cognome e nome Nome d’arte
Qellimi Erjona ERJONA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: R

Cognome e nome Nome d’arte
Raffanelli Sara
Ragoni Daniel VEX
Ragosta Chiara SELENE
Rancich Gaia GAIA RANCICH
Ravasco Francesco FRANCY
Ravelli Rampoldi Greta Elisa GRETA GRIDA
Razoamanana Chantal Rasendranirina CHANTY
Rebesani Caterina CATE
Renzetti Francesco FRENKK
Ricca Salvatore SADERNÒ
Riccardi Aurelia HAUЯE
Rinaldi Sara SARA NALDI
Rioda Violante VIOLANTE
Risolino Alice ALICE RISOLINO
Risso Giorgia
Rizzo Alessandra RIZZO
Rizzo Lucia LUCIA
Rodeghiero Nashley NASHLEY
Rosaniti Lucia LUCIA ERRE
Rotondaro Maria Assunta MARIASSUNTA
Rubino Luigi LUIGI RUBINO
Ruggeri Mattia TYA
Rusignuolo Leonardo MAGRITTE
Russo Sabrina SABRINA RUSSO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: S

Cognome e nome Nome d’arte
Sacchi Edoardo SASA
Saidy Ahmed Ismael KING SANGO
Salerno Ottavia OTTY
Salvia Fabrizia FABRIZIA SALVIA
Sancassani Ludovica LUDOVICA SANCA
Sanchez Bautista Nora NORA
Sanfilippo Gaia Maria SANFI
Saracino Davide DAVSAR
Sayed Mohamed Shafal Youssef ZI YOU
Scagliarini Francesco YUME
Sciaraffa Mattia FLAME
Scicchitano Andrea Rocco ANDREW
Sciortino Giada GIADA
Scipioni Luca LUCA SCIPIONI
Sclapari Antonino IANUS
Scuderi Gaia Maria GAIA MARIA
Sergio Sonia SONIA
Serra Matteo CAEL
Serrenti Manuel MANUEL & NICOLE (duo)
Sigolotto Giorgia
Silvestri Tatiana TATY ESSE
Singh Aman Manuel AMAN
Soave Veronica VIVI
Sottocasa Hedi UNDER
Spagnolo Dalila DALILA SPAGNOLO
Spagnolo Gabriele
Spallina Davide DAVI LOST
Speciale Noemi
Spera Marilisa MARILISA SPERA
Spina Vittoria VITTORIA
Spinelli Silvia DISSILV
Sprovieri Sophia ALMA
Sprovieri Timothy TIMOTHY LE VRAI
Squillace Nicola NICOLA SQUILLACE
Stante Stefano ST3NO
Stimolo Riccardo RICCARDO STIMOLO
Strazzullo Emanuele EMAS

Iscritti ad Area Sanremo 2026: T

Cognome e nome Nome d’arte
Tabellione Damiano DAMIAN TABIER (duo)
Tafoski Amel AMEL
Tarquilio Francesca Giustinia ARTEMISIA
Tatti Elias DE LAY
Tavano Emanuele
Tessore Saverio Giacomo SAVERIO
Testella Sofia SOPHIA
Tornambene Sofia KIMONO
Tosti Gabriele PRIMOGENITO
Tribos Luca TRIBO
Tringali Arianna CARILLON
Trovato Federica
Trovato Lisa LISA TROVATO
Trullu Sara SARA FEMME
Tufo Antonio THULE (band)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: U

Cognome e nome Nome d’arte
Udeschini Alison ALISON UDESCHINI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: V

Cognome e nome Nome d’arte
Vacilotto Laura VACI
Valentino Margot
Vantaggiato Paolo NESSUNO
Venier Lisa LISA VENERE
Verde Antimo ANDE
Verga Piero
Visconte Liliana Giulia ELLE
Vitiello Giada GIADA
Vivona Beatrice SOLOBEA
Vizzo Noemi VIZZO NOEMI
Volonnino Miriam MÌVOLA
Volpi Emanuele VOLPI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: Z

Cognome e nome Nome d’arte
Zagarella Giulia ZAGA
Zambetta Alessio ZZAMBO
Zanello Anastasia ANIA
Zingarelli Serena SELENE
Zoboli Annarita ANNARITA ZOBOLI
Zoco Beatrice ZOCO
Zorzi Sebastiano EQUARANTACINQUE (band)
Zuccalà Daniel DANIEL

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In questo articolo: AREA SANREMO CRYTICAL DESTRO EROCADDEO FESTIVAL DI SANREMO GABRIELE ESPOSITO GARD GIULIA MOLINO JOSEPH KIMONO NASHLEY RICCARDO STIMOLO VALENTINA PESARESI
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