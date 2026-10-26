Area Sanremo 2026 svela i nomi dei 462 iscritti, tutti convocati alle audizioni preliminari al Palafiori di Sanremo dal 6 al 12 novembre. Nell’elenco ci sono ragazzi con storie ed esperienze molto diverse, e fra loro anche diversi ex concorrenti di X Factor e di Amici, ma non solo.

Nella prima edizione con Stefano De Martino alla direzione artistica gli iscritti sono 438 solisti, 12 duo e 12 band. Canteranno in sette giornate da 66 nomi l’una, anche se il regolamento di Area Sanremo 2026 indica ancora oggi “un massimo indicativo di 60 Artisti al giorno”.

Fra i solisti le donne sono poco meno della metà. Il numero degli iscritti invece cambia molto da un anno all’altro: nel 2023 erano 772, nel 2024 sono scesi a 336 e nel 2025 sono risaliti a 505. Quest’anno sono 43 in meno.

Le audizioni preliminari si tengono a porte chiuse, su base musicale, davanti ad almeno tre componenti della Commissione Musicale presieduta da De Martino. Da qui escono almeno 60 artisti, che il 14 e 15 novembre si contendono i 15 posti da vincitore di Area Sanremo.

I 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno poi, il 21 e 22 novembre, i 15 arrivati da Sanremo Giovani 2026, e la commissione sceglierà tre nomi per parte. I sei finalisti si contenderanno venerdì 11 dicembre, su Rai 1, l’unico posto fra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Tornando alle audizioni, ogni giorno gli iscritti sono convocati al Palafiori in tre gruppi da 22, nella maggior parte dei giorni alle 9, alle 11 e alle 14. Se ogni gruppo finirà puntuale, ciascun artista avrà fra 5 minuti e mezzo e 8 minuti, per fare un piccolo soundcheck, presentarsi e far ascoltare il proprio brano.

Insomma, sono lontani i tempi del 2021, anno in cui il sottoscritto era garante dell’edizione con Franco Zanetti presidente di giuria, quando ci si limitava a 50 artisti al giorno per permettere ad ognuno di loro di avere almeno 10 minuti a disposizione: una forma di rispetto per chi paga 150 euro di diritti di segreteria e arriva a Sanremo a proprie spese, fra viaggio e soggiorno.

Andiamo a conoscere insieme gli iscritti ad Area Sanremo 2026. Ricordiamo che nel riportare l’elenco segnaliamo i nomi già passati da un talent o da una gara, perché sono i primi che il pubblico va a cercare, e li approfondiamo. Ma per noi tutti i 462 iscritti hanno lo stesso diritto di provarci.

A maggior ragione ad Area Sanremo, l’unico percorso verso l’Ariston aperto anche a chi non ha un’etichetta. Per questo c’è una sola cosa che non ci convince del tutto da anni: la presenza di chi ha già un contratto con una major (per esempio, tra gli altri, quest’anno Primogenito e Gard).

Da X Factor: eroCaddeo, Kimono, Gabriele Esposito e Pablo Murphy

eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è arrivato secondo a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, dietro rob. A gennaio 2026 il suo inedito punto aveva superato i quattro milioni di stream su Spotify. Il cantautore canta mercoledì 11 novembre.

Kimono, cioè Sofia Tornambene, ha vinto X Factor 2019 nella squadra di Sfera Ebbasta. Nel 2024 la cantautrice era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Fuori tempo, senza essere scelta per Sanremo Giovani. Anche lei è in calendario l’11 novembre.

Gabriele Esposito, cantautore napoletano, a X Factor 2017 è arrivato ai Live nella squadra di Fedez ed è uscito alla quinta puntata. Il suo brano in napoletano Chella llà ha passato i quattro milioni di stream ed è entrato nella colonna sonora di Mi batte il corazon.

Pablo Murphy, italo-scozzese classe 2003, a X Factor 2024 è uscito al secondo Live nella squadra di Paola Iezzi. Un anno prima il cantautore era stato sfidante esterno ad Amici, e nel 2025 era fra i 22 finalisti di Area Sanremo.

Da Amici: Giulia Molino, Crytical, Riccardo Stimolo e Gard

Giulia Molino, classe 1998, ad Amici 19 è arrivata seconda nel canto, dietro Gaia, e il suo primo album è entrato nella Top 10 FIMI. Nel 2026 la cantante napoletana ha pubblicato Capa fresca e Magico latino.

Riccardo Stimolo e Gard sono usciti tutti e due dal serale di Amici 25 nella settima puntata del 2 maggio 2026, a un passo dalla semifinale. Dopo il talent Stimolo ha pubblicato l’EP Dentro Diluvia, Gard l’EP Lividi.

Valentina Pesaresi, classe 2004, è arrivata al serale di Amici 25 ed è uscita il 4 aprile, alla terza puntata. Nella scuola la cantante ha pubblicato Meglio, inedito scritto da Angelina Mango e Antonio Iammarino.

Crytical, il rapper pescarese Francesco Paone, ad Amici 21 è uscito alla quarta puntata del serale. Nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo, con il premio Vittorio De Scalzi per il testo di L’ultimo istante.

Jacopo Ottonello è arrivato al serale di Amici 19 e nel 2025 ha pubblicato Solamente mia.

Da Nuova Scena a Sanremo Young, gli altri talent

Nel 2025 Nox si è classificato secondo alla seconda edizione di Nuova Scena, il talent rap di Netflix. Andrea Bertè a The Voice of Italy 2019 era fra i Best Six, a 17 anni.

Leonardo De Andreis è arrivato terzo a Sanremo Young nel 2018 e nel 2026 ha portato Soltero oltre i 40 milioni di stream. Nell’edizione 2019 di Sanremo Young, Bruno Rebel è arrivato quarto, mentre Zoco si è fermata alla terza puntata.

Due iscritte hanno rappresentato l’Italia al Junior Eurovision: Elisabetta Lizza si è classificata decima nel 2021 con Specchio e Chanel Dilecta undicesima nel 2022 con Bla Bla Bla. Cristina Fiorita a Io Canto Generation nel 2024 è arrivata seconda a pari merito.

Sofia Sole, milanese classe 2002, a 16 anni era a The Voice of Italy nella squadra di Gigi D’Alessio, e nel 2024 era fra i dieci vincitori di Area Sanremo con Briciole.

Già visti a Sanremo Giovani: Destro, Nausica, Noor e Cainero

Destro, il cantautore salentino Luca Castrignanò, era fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e con Agosto di piena estate è entrato fra i 12 di Sanremo Giovani 2021. Il 9 ottobre è uscito L’unica cosa che so, il singolo che dà il titolo all’album in arrivo.

Nausica, l’arpista catanese Giordana Petralia, si iscrive con la formazione Nausica e l’inganno. Nel 2023 la cantante era fra i vincitori di Area Sanremo, con il premio De Scalzi, ed è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Favole. Prima ancora, a X Factor 2019, era arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta.

Noor, vincitrice di Area Sanremo 2022, nello stesso anno è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Tua Amelie. Joseph era invece fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Fenomenale ed è uscito alla prima puntata.

Cainero, la cantautrice di Terracina Noemi Cainero, è passata da Amici 18 ed è stata fra i vincitori di Area Sanremo 2021 e fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Nuntannamurà. Nel 2026 era fra i tre finalisti di 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio che quest’anno ha vinto Bambina.

Frenèsya, cioè Flavia Marra, è la Flaw del duo Fedrix & Flaw che nel 2018 era a Sanremo Giovani con L’impresa. Devil A, che si iscrive in duo come Devila&Alife, nel 2019 era fra i semifinalisti di Sanremo Giovani con Disordine, prima di entrare ad Amici 19.

Gli ex vincitori di Area Sanremo che ci riprovano

Cinque dei dieci vincitori di Area Sanremo 2024 si erano iscritti anche nel 2025, e quest’anno sono al terzo tentativo di fila: Kimono, Crytical, Djomi, Sofia Sole e Cartapesta. Djomi nel 2023 aveva vinto anche Castrocaro.

Matsby, il rapper genovese Matteo Martire, era fra i dieci vincitori del 2025, ma non è stato scelto per il Festival. A ottobre il rapper ha pubblicato l’album FUORICORSO, prodotto da Maninni.

Dai vincitori di Area Sanremo 2021 tornano Namida, che nel 2024 ha aperto la prima data di Vasco Rossi a San Siro, e la cantautrice leccese Dalila Spagnolo. Elena Barbati era fra i vincitori del 2023.

Ci riprovano anche alcuni finalisti degli anni scorsi rimasti fuori dai vincitori. La band veneziana Equarantacinque, finalista nel 2025, ha poi firmato con Columbia/Sony Music e il 2 ottobre ha pubblicato l’EP In Doppia Fila. ARIA e PeTr3SKU erano fra i 24 finalisti del 2024.

Da Primogenito a Nicolò Galasso

Primogenito, il cantautore romano Gabriele Tosti, classe 2004, a marzo ha esordito con EMI Records Italy, a maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche e il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma.

Greta Grida, milanese classe 2004, nel 2020 ha vinto Castrocaro come cantante dei Watt, in un’edizione condotta proprio da Stefano De Martino. Da solista la cantautrice pubblica con Nigiri, l’etichetta dei Pinguini Tattici Nucleari, e il 2 ottobre è uscita ARRIVO.

Fra gli iscritti ci sono anche Nicolò Galasso, il Pirucchio di Mare Fuori, e il rapper vicentino Nashley, che nel 2018 ha esordito con l’album Real, in cui fra gli ospiti c’è Guè. I NovaBlue hanno vinto Sanremo Rock nel 2025.

Camilla Pandozzi nel 2023, a 14 anni, ha aperto il concerto dei Nomadi a Novellara, e nel 2025 ha aperto diverse date di Serena Brancale. A settembre la cantautrice di Formia ha pubblicato Vuoti abissali.

Gli iscritti che pubblicano con una major

Fra i 462 iscritti ci risultano sei nomi che pubblicano con una major o con una sua etichetta. Con Sony Music escono Gard ed Equarantacinque, entrambi su Columbia, e Rizzo, su Epic. Con Universal c’è Primogenito, che pubblica su EMI Records.

Con Warner Music Italy escono eroCaddeo, su Atlantic Records, e il duo Voga. Altri iscritti pubblicano con etichette indipendenti che si appoggiano alla distribuzione di una major, senza un contratto con la major stessa: per questo non rientrano nel conto.

Area Sanremo 2026, l’elenco completo degli iscritti in ordine alfabetico

Le convocazioni pubblicate da Area Sanremo riportano nome d’arte, nome e cognome e categoria. Per i duo e le band l’elenco dà un solo nome e cognome, e alcuni iscritti non hanno indicato un nome d’arte.

Iscritti ad Area Sanremo 2026: A

Cognome e nome Nome d’arte Abagnale Andrea Francesco ABA Acierno Stefania JADAH Acri Christian ATRAS Africano Annabella – Agnello Alex ALES Albanese Alessia ANIMA Alessandri Lorenzo LORES Alfieri Chiara CHIARA ALFIERI Alfieri Matteo ALFIERI MATTEO Alonzi Sofia – Amadio Valerio AMADIO Amormino Kevin – Apolloni Chanel Dilecta CHANEL DILECTA Aquili Adriano PIU O MINO Aspronio Domenico DOMÈ Asuni Elisabetta ZUIA Audino Sofia SHAZA Autorino Angelo DEVILA&ALIFE (duo)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: B

Cognome e nome Nome d’arte Baldassini Azzurra AZZURRA Baldi Lorenzo LOORE Balducci Leonardo LENOIR Banchelli Carlo CARTAPESTA Bandini Jacopo DARBHULA Barbati Elena ELENA BARBATI Barbato Ivan IVAN STRAY & DEPSURE (duo) Barbusca Fernando Giovanni JUNIOR Bartolini Riccardo BEART Bedin Elia CLAMORE Belmonte Liam L.I.AM Beltramini Eduardo EDUARDO BEL Bergamasco Luca LUKA FLAME Bertè Andrea ANDREA BERTÈ Bertelle Filippo ZORS Bertoli Eleonora L’IRA Biancafarina Edoardo BIANCAFARÌ Bianchi Graziella GRAZ Bianconi Daniele DANIELE WHITE Biglia Stefano ESSE&ILPRESIDENTE (duo) Bisignano Alessia ALESSIA BISIGNANO Blasco Michele MICHELE BLASCO Blunda Vittoria VITTORIA E ERMES (duo) Bonacini Elia ELIA Bonfranceschi Alessandro BONFRA Bongiascia Leonardo WONHÉ Boni Filippo SONOFILI Boni Nicola NICOLA BONI Boni Nicole – Borrelli Giulia GIULIA Borrelli Idangelica IDANGELICA Braghini Angelo BRACCO Brunco Monica MONIKA Bruni Tommaso TOMAE Bruno Emanuele Pio EMANUELE Buccinnà Eleonora LÈNOR Buonomo Elisa ELISA BUONOMO Bussotti Francesco MOYOI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: C

Cognome e nome Nome d’arte Cacozza Benedetta BETTA Caddeo Damiano EROCADDEO Cainero Noemi CAINERO Calabrò Giulia GIULIA CALABRÒ Callipari Antonio TATHO Cammarota Sofia Sole SOFIA SOLE Campagna Elisa ELIS Campostrini Aurora AURORA Cangiano Pasquale PAKI Cannarsa Rocco ROCCO CANNARSA Cannata Sergio Giovanni ANIMO Cappelletti Giorgia CLARICE Capria Alfonso – Cardinale Siria RIRY Cardone Mariaelisa MAEL Casarino Alena ALENA Cascini Davide DAVIDE CASCINI Caselli Giulia GIULIA Casini Andrea KASY Cassarino Roberta ROBERTA CASSARINO Castrignanò Luca Destro Cataldo Andrea CATTI Catellani Virginia VIRGINIA Catone Pasquale Marco CATONE Cattalani Maria Luna MARIALUNA Cattaldo Giorgia GIORGIA CATTALDO Ceraldi Leonardo LEONARDO Cerrito Vincenzo VINZ Cesa Silvia SILVIA CESA Cesarino Gianluca – Chiapelli Marco MARKIESE Chichi Federica Kiki Chirco Maria Paola PAULA NIEVES Ciccarese Giuseppe BRUNO REBEL Ciolli Giorgia GIORGIA Cirillo Giuseppe YOSEBA Civitella Alberto CIVI Clerico Virginia VIRGHEE Cocchini Guglielmo COCCO Coco Ilenia ILE CO Cofone Ilaria ARIA Colavito Paolo CRAZY POLO Colombini Noemi NAYOMI Colombo Letizia LETI Colonese Andrea ANDRE KOL Conti Giuseppe BEPPE Coppola Alessandro AC22 Coppola Giorgia GIORGIA COPPOLA Coraci Pietro FUTURE ZER0 (band) Cornalba Benedetta KORA Cornalba Matteo Giovanni MATIS Corti Alessandro MR EVIL Costa Elisa ELI Costanzo Maria Sara SKEYE Costenaro Selam SELÁM Covalciuc Marian Sebastian STAIN-ON Crisante Riccardo CRISANTE Cristian Kevin KEVIN CRIS Cristiano Silvia SILIA Cuccioletta Riccardo RICCARDO CUCCIOLETTA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: D

Cognome e nome Nome d’arte Da Ros Alessandro DAROS D’Agostino Adriana ADRYA Dall’Acqua Alessandro OASI Damelio Mickael MICKAEL DAMELIO D’Amico Immacolata Rita IMMA Danese Andrea BALÍA D’Angelo Lorenzo DANGE Dardis Felice DARDIS Dario Lorenzo LARRY.L.D De Andreis Leonardo LEONARDO DE ANDREIS De Angelis Federico ASTERI De Bellis Lorenzo LORENZO DE BELLIS De Felice Damiano LARCHI De Francesco Alice ALICE DE FRANCESCO De Lise Giuseppe DESIL De Luca Sissi NXS (duo) De Souza Maciel Thiago THIAGO Del Gaudio Antonio Michelangelo DELGA Del Grosso Marina MERÝDIA Del Torto Luca Luca Del Torto Delai Paolo PAOLO DELAI Deleuse Pablo ER PABLO Della Bella Sofia SOFIA Di Conzo Clarissa CLARISSA Di Cosimo Federico K4RMA Di Fonzo Alessia SSYALE Di Giandomenico Giulia GIULIA LOGAN Di Paola Ficarella Federico THE KING SECCO Di Petta Edoardo ARDO Di Prospero Tolomeo Laetus Zarathustra LAETUS ASTREY Di Stefano Marta DISTEMAH Di Tommaso Gioele POTARA (duo) Diana Jessica JALMA Dilda Simone GRAFITE Diletto Giuliana AAYPO Dinaj Iris IRIS Ditadi Luca OSIDE Ditoma Alessandro LALI Dondè Gaia GAIA DONDÈ D’Onofrio Alberto ALBERTO D’ONOFRIO Doria Margherita AMETISTA D’Ottavio Niccolò – Dragotto Michelle MICHELLE

Iscritti ad Area Sanremo 2026: E

Cognome e nome Nome d’arte Elvieri Elia LEVIA Ermellino Giada Giada Esposito Enrico VOGA (duo) Esposito Gabriele GABRIELE ESPOSITO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: F

Cognome e nome Nome d’arte Faella Annalisa ANELIE Fanales Federico FEDE SENTI Fantetti Anthony TOTO Fattori Sara SARA FATTORI Feliciani Marco MANI Fernandez Isabel ISABEL FERNANDEZ Ferrara Gennari Arianna ECHO Ferraroli Yara MOIREE Ferretti Sara LASARA Figoli Matteo MADSRIOT (band) Finestra Davide FINESTRA Finocchiaro Sebastiano AUSEBA Fiorita Cristina CRISTINA Fiorita Elisabeth ELISABETH Florio Francesca FLORIO FRANCESCA Fontana Elena ELENA FONTANA Forgetta Gregor GREGOR FORGE’ Fracasso Arianna ARIANNA Freyrie Marco FRERO Frizzi Salvatore Thomas R3VEUR Fumo Chiara MICATANTOCHIARA Fusillo Samuel MAFUEL

Iscritti ad Area Sanremo 2026: G

Cognome e nome Nome d’arte Galasso Nicolò GALASSO NICOLÒ Galimberti Giorgio – Galizzi Martina MartyG Gallo Andrea BUSH Gallo Fabiana FABIANA Gamba Alessandro ALEX GAMBA Gambatese Lisa LYSA Gamberini Eli ELI MORI Gara Carmine NESSUNO Garau Alessandro ALESS RAU Gard Gabriele GARD Gasparo Sara SERA Gatto Alessia ALESSIA GATTO Gemini Davide NOVABLUE (band) Ghiglione Tommaso TOMMY GEE Ghione Alice ALICE Giannecchini Cristiano 43.NOVE (band) Giannini Francesco – Giarola Mario BLỮ Gioe Matilde MATILDE GIOE Giordano Giada Maria GIADA GIORDANO Giove Giovanni GIOVAMI Giovine Maria Sole SOLE GIOVINE Girotti Lorenzo LORENZO GIROTTI Gisonni Elodie Chiara ELLE Giudice Alfonso ALFONSO Giuntini Alberto – Gorin Alessia GORIN Granata Fabiola FABÌOLA Granato Luca LUCA Grimaldi Clarissa CLARYSSA Grispo Michael MICHAEL Grugnetti Matteo Marco MATTEO GRUGNETTI Guarnieri Giulia GIULS Guerra Nadine NADINE Gullo Pierangelo Pierangelo

Iscritti ad Area Sanremo 2026: I

Cognome e nome Nome d’arte Iatesta Francesco FRANCESCO IATESTA Iavarone Alessandro YŪKIŌ Imperatore Lorenzo TINAI Imperiali Tommaso TOMMASO IMPERIALI Indino Giada GIADA INDINO Inguscio Chiara CHIARA INGUSCIO Iodice Christian KRIS YODO Iorio Federica IKA Italia Christian CRASKO E SERENA ITALIA (duo)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: K

Cognome e nome Nome d’arte Ka Starck K STARCK Kostanica Kevin NORAN

Iscritti ad Area Sanremo 2026: L

Cognome e nome Nome d’arte La Femina Enrica LA FEMELLE La Marca Simona SLM Lalli Cosimo Claudio COLA SIEL Lambiase Ivan EVAN Lana Raphael RAPH LANA Lanaro Tobia TOBIA LANARO Landucci Caterina LA LANDUCCI Lane Lina LINA LANE Lanotte Siria – Lazzaretti Leonardo DOGLEE Leone Nicola NICOLA LEONE Liccese Chiara MAIISHA Licopoli Diego – Lippolis Fabrizio FABRIZIO LIPPOLIS Lizza Ottolini Elisabetta ELISABETTA LIZZA Lo Giudice Zaira OUT OFFLINE (duo) Lo Sciuto Sofia SOFIA LO SCIUTO Lombardi Ludovica Marina LJDO Lombardo Ludovica LUDOVICA LOMBARDO Longhitano Fabio Pio Maria LONGHI Lucci Viviana Ginevra VIVIANA Lucia Giulia LUCE Lupo Maria Dorothy DOROTHY

Iscritti ad Area Sanremo 2026: M

Cognome e nome Nome d’arte Maffei Miriam BLUESY Magagnini Samuele SESTO (band) Maino Matteo Damiano VERO Maiolo Fabio BEBE Malacarne Samuel PURAMENTESAMUEL Malerba Sara SARAEMME Mancosu Enrico KARMA Mandaglio Luca MANDEL Manfrellotti Stefano ALTERNATIVE RADIO (band) Manolfi Mattia MATT Marcelli Lucio LUCIO MARCELLI Marchetti Martina MARTINA MARCHETTI Marino Lorenzo ALTAMAREA Marra Flavia FRENÈSYA Marra Giuseppe Salvatore JOSEPH Marra Riccardo RICCÀ Marsili Caterina CATERINA Martinelli Benedetta BENEDETTA Martinez Gabriel GABRI Martire Matteo MATSBY Massimo Chiara CHIARA MASSIMO Mastroeni Manuela MANUA Mattei Ambra AMBRA Maucione Gabriele GABRIELE SPIRA Mautone Elisabetta ELISABETTA Menin Gioia NANÀ Meschia Simone MESCHIA Messana Massimiliano PARAONDE (duo) Metteo Stefano STEFANO METTEO Miano Matteo SPIGA. Mignemi Andrea ANDREANUBE Milano Giulia GIULIA MILANO Miliotti Dario DARIO MILIOTTI Mirandola Alessandro AYM Mirone Fabiola FABIOLA MIRONE Mocchi Noor Amelie NOOR Molino Giulia GIULIA MOLINO Moltisanti Gaia GAIA Monastero Elisabetta BETTA MAY Montanari Matilde MATILDE MONTANARI Monte Alberto MENYS Monteleone Alessandro – Montoci Alessandro ALESSANDROIRIS (band) Moragas Gaetano – Morelli Laura TWELLE Morra Francesco BLV Muccioli Michelangelo DAEVID Murphy Pablo PABLO MURPHY Muzzopappa Alessandra ALEWAYS

Iscritti ad Area Sanremo 2026: N

Cognome e nome Nome d’arte Naji Mohammed NOX Napoleone Fabio ELBONELLO Nelson Adriana Avonda ADRIANA NELSON Nicola Anna ANNINA Nicolini Denise DENISE

Iscritti ad Area Sanremo 2026: O

Cognome e nome Nome d’arte Oliva Alessandro LISANDRO Oliva Gregorio Grè Oliveto Gaia GAICÈ Oliviero Giuseppe GIUL3NNON Olivito Amerigo DON AMERIGO Orsi Tommaso TOMMYORSI Ottonello Jacopo JACOPO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: P

Cognome e nome Nome d’arte Paci Arianna ARIANNA PACI Pagano Gaetano ETHAN GUERRERO Pagano Ilaria IPA Pagliuca Alfonso ALFONSO MARTORELLI Paladino Rocco ROKI Palleschi Asia ASIA PALLESCHI Palmeri Irene IRENE Palozzi Sofia SEDICI Palumbo Mariafrancesca Pia FAVOLEDISTORTE Pancino Carlotta CHARLIE Pandozzi Camilla Flavia CAMILLA PANDOZZI Paone Francesco CRYTICAL Papagno Sergio ZANN Paparoni Isabel ISABEL Papini Emma ELARA Pardo Stefano Maria STEFANO MARIA PARDO Parisi Joè JOÈ Parzani Gaia DILEMMA Paschina Astrid ASTRID Pastori Giorgia GIORGIA PASTORI Pasut Camilla CHIMERA (band) Pedrini Stefania STESHA Peirotti Francesco LIBERO Pelliccioni Francesco LENS Peloso Pietro KAOTIKA Pennacchio Daniel MIRMO RIOT Pesaresi Valentina VALENTINA Pescaglini Davide DAVITRALENUVOLE Pesce Carlo Enzo Maria CARLO PESCE Petralia Giordana NAUSICA E L’INGANNO (band) Petrescu Lorenzo PETR3SKU Piancastelli Stefano THE MOONQUAKES (band) Pighi Sofia SOFIA Pini Domenico DJOMI Pinna Paola – Piro Gabriele GABRIELE PIRO Pisano Emilia RAMÉ Pizzulli Vincenzo VINCENZO PIZZULLI Poli Valentina CLELIA Pranzili Mattina PAILY Precania Riccardo RICCARDO PRECANIA Pregnolato Claudia NAMIDA Profeta Alessandra ALEX2FACE Proietti Mancini Andrea KERO17 Pronestì Gabriele GABRI Prudente Giacomo PRUDENTE Puggioni Francesca FRANCESCA PUGGIONI Pugliese Adria ADRIA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: Q

Cognome e nome Nome d’arte Qellimi Erjona ERJONA

Iscritti ad Area Sanremo 2026: R

Cognome e nome Nome d’arte Raffanelli Sara – Ragoni Daniel VEX Ragosta Chiara SELENE Rancich Gaia GAIA RANCICH Ravasco Francesco FRANCY Ravelli Rampoldi Greta Elisa GRETA GRIDA Razoamanana Chantal Rasendranirina CHANTY Rebesani Caterina CATE Renzetti Francesco FRENKK Ricca Salvatore SADERNÒ Riccardi Aurelia HAUЯE Rinaldi Sara SARA NALDI Rioda Violante VIOLANTE Risolino Alice ALICE RISOLINO Risso Giorgia – Rizzo Alessandra RIZZO Rizzo Lucia LUCIA Rodeghiero Nashley NASHLEY Rosaniti Lucia LUCIA ERRE Rotondaro Maria Assunta MARIASSUNTA Rubino Luigi LUIGI RUBINO Ruggeri Mattia TYA Rusignuolo Leonardo MAGRITTE Russo Sabrina SABRINA RUSSO

Iscritti ad Area Sanremo 2026: S

Cognome e nome Nome d’arte Sacchi Edoardo SASA Saidy Ahmed Ismael KING SANGO Salerno Ottavia OTTY Salvia Fabrizia FABRIZIA SALVIA Sancassani Ludovica LUDOVICA SANCA Sanchez Bautista Nora NORA Sanfilippo Gaia Maria SANFI Saracino Davide DAVSAR Sayed Mohamed Shafal Youssef ZI YOU Scagliarini Francesco YUME Sciaraffa Mattia FLAME Scicchitano Andrea Rocco ANDREW Sciortino Giada GIADA Scipioni Luca LUCA SCIPIONI Sclapari Antonino IANUS Scuderi Gaia Maria GAIA MARIA Sergio Sonia SONIA Serra Matteo CAEL Serrenti Manuel MANUEL & NICOLE (duo) Sigolotto Giorgia – Silvestri Tatiana TATY ESSE Singh Aman Manuel AMAN Soave Veronica VIVI Sottocasa Hedi UNDER Spagnolo Dalila DALILA SPAGNOLO Spagnolo Gabriele – Spallina Davide DAVI LOST Speciale Noemi – Spera Marilisa MARILISA SPERA Spina Vittoria VITTORIA Spinelli Silvia DISSILV Sprovieri Sophia ALMA Sprovieri Timothy TIMOTHY LE VRAI Squillace Nicola NICOLA SQUILLACE Stante Stefano ST3NO Stimolo Riccardo RICCARDO STIMOLO Strazzullo Emanuele EMAS

Iscritti ad Area Sanremo 2026: T

Cognome e nome Nome d’arte Tabellione Damiano DAMIAN TABIER (duo) Tafoski Amel AMEL Tarquilio Francesca Giustinia ARTEMISIA Tatti Elias DE LAY Tavano Emanuele – Tessore Saverio Giacomo SAVERIO Testella Sofia SOPHIA Tornambene Sofia KIMONO Tosti Gabriele PRIMOGENITO Tribos Luca TRIBO Tringali Arianna CARILLON Trovato Federica – Trovato Lisa LISA TROVATO Trullu Sara SARA FEMME Tufo Antonio THULE (band)

Iscritti ad Area Sanremo 2026: U

Cognome e nome Nome d’arte Udeschini Alison ALISON UDESCHINI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: V

Cognome e nome Nome d’arte Vacilotto Laura VACI Valentino Margot – Vantaggiato Paolo NESSUNO Venier Lisa LISA VENERE Verde Antimo ANDE Verga Piero – Visconte Liliana Giulia ELLE Vitiello Giada GIADA Vivona Beatrice SOLOBEA Vizzo Noemi VIZZO NOEMI Volonnino Miriam MÌVOLA Volpi Emanuele VOLPI

Iscritti ad Area Sanremo 2026: Z

Cognome e nome Nome d’arte Zagarella Giulia ZAGA Zambetta Alessio ZZAMBO Zanello Anastasia ANIA Zingarelli Serena SELENE Zoboli Annarita ANNARITA ZOBOLI Zoco Beatrice ZOCO Zorzi Sebastiano EQUARANTACINQUE (band) Zuccalà Daniel DANIEL