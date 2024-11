Scelti i vincitori di Area Sanremo 2024. Il premio dedicato a Vittorio De Scalzi va a Crytical

Area Sanremo 2024, scelti i 10 vincitori della manifestazione. Due di loro accederanno alla finale di Sanremo Giovani sfidandosi per entrare nel cast delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

A sorpresa venerdì 22 novembre Carlo Conti si è recato a Sanremo con Claudio Fasulo per ascoltare insieme alla Commissione, formata dai suoi autori in Rai, i 24 finalisti della manifestazione. Dopo un pomeriggio di audizioni il direttore artisti del Festival ha annunciato i 10 vincitori.

Area Sanremo 2024 vincitori

Eccoli in ordine alfabetico:

Albe con Finalmente

Cartapesta con Lamponi

Crytical con L’ultimo istante

Djomi con Il mio ultimo pregio

Etra con Spazio (tra le dita)

Hanami con Luci spente

Kimono (Sofia Tornambene) con Fuori tempo

Løvinne con Iceberg

Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)

Sofia Sole con Briciole

Crytical ha ricevuto il premio dedicato a Vittorio De Scalzi per il testo del suo brano, L’ultimo istante. Durante la premiazione è stato ricordato anche il giornalista, scrittore e speaker Massimo Cotto, per anni direttore artistico della manifestazione.

Nella mattinata di sabato 23 novembre, il direttore artistico ha nuovamente ascoltato i 10 finalisti, selezionando i due che si uniranno ai finalisti di Sanremo Giovani. I loro nomi saranno svelati solo al termine della gara parallela dei giovani, in onda il martedì in seconda serata su Rai 2.

L’appuntamento con loro è fissato per il 18 dicembre, nella prima serata di Rai 1, durante Sarà Sanremo, lo show in cui verranno scelti quattro artisti per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Uno di questi sarà selezionato attraverso un testa a testa tra i due vincitori di Area Sanremo 2024.