Alfa ha presentato dal vivo all’Arena di Verona, il 23 settembre 2026, Eri solo da incontrare, primo singolo del nuovo album Tempo al tempo, in uscita per Artist First. È una canzone d’amore che parte da un treno in ritardo: ecco testo e significato del brano, che il pubblico canta già ai concerti.

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La data di uscita del singolo non è ancora stata comunicata, e nemmeno quella del disco. Durante il tour estivo Alfa aveva già suonato dal vivo un altro brano del nuovo album, Questa voglia.

Il significato di Eri solo da incontrare di Alfa

Presentando a Verona il nuovo album Tempo al tempo, Alfa ha spiegato che il disco parla del suo rapporto con il tempo: “Col tempo, anche grazie alla musica, ho capito che le cose importanti se le programmi non arrivano. Ci sono incontri che nascono per caso”.

Chi canta ringrazia un ritardo: “Meno male che il mio treno non era puntuale”, a differenza di quelli giapponesi, perché “il ritardo ci ha fatto incontrare” “alla stessa stazione”. Intorno c’è un mondo che si odia e si annoia, dove “amarsi è un concetto passato di moda”.

Il ritornello, ripetuto tre volte, si rivolge a lei: “valeva la pena aspettare” “per una come te”, perché “eri solo da incontrare”, “nei giorni più folli” e fra “i treni d’estate, le andate e i ritorni”.

La seconda strofa torna sull’incontro con due immagini geografiche, “un incrocio necessario” e “un parallelo meridiano”, e si rivolge di nuovo a lei: “puoi chiamarla coincidenza oppure segno del destino”.

La strofa si chiude su “le cose più belle richiedono tempo”, un’idea che sul palco di Verona Alfa ha espresso così: “non tutto quello che arriva piano in realtà sta arrivando piano”.

Prima dell’ultimo ritornello, quattro versi paragonano la storia a un brano musicale: “il nostro amore assomiglia ad una canzone”, che “quando credi che finisce invece ci stupisce”.

Il tour 2026 di Alfa è al Palateknoship di Genova il 16 e il 17 ottobre e si chiude il 24 ottobre all’Unipol Forum di Assago, già sold out. Nel 2027 arriva il Tempo al tempo tour, con cinque concerti nei palazzetti fra il 27 novembre e il 13 dicembre 2027.

Credits del brano ▸ Artista · Alfa

· Alfa ▸ Titolo · Eri solo da incontrare

Testo di Eri solo da incontrare di Alfa

Il testo è quello della versione cantata dal vivo: i passaggi non comprensibili sono segnalati con (…). Lo aggiorneremo con il testo ufficiale all’uscita del singolo.

Meno male che il mio treno non era puntuale

come quelli che prendi in Giappone

il ritardo ci ha fatto incontrare

alla stessa stazione

in un mondo che si odia

si vive e si annoia

amarsi è un concetto passato di moda

Ma lo sai

Ma lo sai che c’è

che valeva la pena aspettare

per una come te

perché eri solo da incontrare

nei giorni più folli

nelle notti più insonni

e i treni d’estate, le andate e i ritorni

eri solo da incontrare

tu

eri solo da incontrare

Perché forse non eravamo

un incrocio necessario

due lancette a mezzogiorno

un parallelo meridiano

e puoi chiamarla coincidenza

oppure segno del destino

ma sembrava che la vita

fosse già pronta al tuo arrivo

in un mondo che corre

che viaggia ai 300

le cose più belle richiedono tempo

Ma lo sai

Ma lo sai che c’è

che valeva la pena aspettare

per una come te

perché eri solo da incontrare

nei giorni più folli

nelle notti più insonni

e i treni d’estate, le andate e i ritorni

eri solo da incontrare

tu

eri solo da incontrare

Se ci pensi il nostro amore

assomiglia ad una canzone

e quando credi che finisce

invece ci stupisce

Ma lo sai che c’è

che valeva la pena aspettare

per una come te

perché eri solo da incontrare

nei giorni più folli

nelle notti più insonni

e i treni d’estate, le andate e i ritorni

eri solo da incontrare

tu

eri solo da incontrare

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: Instagram Alfa