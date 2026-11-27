I finalisti di X Factor 2026: Alex Fontana, Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò
Uno per squadra, si giocano la finale del 3 dicembre all'Unipol Forum: i loro inediti e tutti i brani dalle Audizioni alla semifinale
di All Music Italia ·
Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò sono i finalisti di X Factor 2026, uno per ogni squadra: Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani. Si giocheranno la vittoria giovedì 3 dicembre dalle 21 all’Unipol Forum di Assago, su Sky Uno e NOW e in chiaro su TV8 e Cielo, con ospite Elisa.
Alex Fontana è stato il più votato della Live Room ed è passato per primo, i Mad-Dog e Patrizia Napolano hanno staccato il biglietto dopo le cover, mentre Giacomo Calò ha vinto il Tilt contro il compagno di squadra Teo Bok. La serata è nel live della semifinale, i voti nelle pagelle di Luca Jurman.
I finalisti di X Factor 2026: squadre, età e inediti
|Finalista
|Squadra
|Chi è
|Inedito
|Alex Fontana
|Jake La Furia
|27 anni, di Secondigliano (Napoli)
|Vivian
|Mad-Dog
|Paola Iezzi
|band di Sassari, fra i 17 e i 21 anni
|Pericolosa
|Patrizia Napolano
|Irama
|22 anni, di Giugliano (Napoli)
|RIMAN
|Giacomo Calò
|Francesco Gabbani
|23 anni, di Nardò (Lecce)
|A un passo da
I quattro inediti sono usciti il 20 novembre per Warner Music Italy e il più ascoltato su Spotify è Vivian di Alex Fontana, l’unico entrato nella Top Singoli FIMI, alla #48. I numeri brano per brano sono nella classifica Spotify degli inediti, testi e significato negli inediti di X Factor 2026.
Alex Fontana: dai Blur agli Oasis, tutte le canzoni a X Factor 2026
Alex Fontana si è presentato alle Audizioni con Dirty White Boots di Lenny Kravitz e ha preso tre sì, con il no di Irama. Nella squadra di Jake La Furia ha alternato il rock americano a quello inglese, dagli Strokes ai Radiohead fino a Champagne Supernova degli Oasis, con cui in semifinale è andato dritto in finale.
|Puntata
|Brano
|Audizioni, 24 settembre
|Dirty White Boots (Lenny Kravitz)
|Bootcamp, 8 ottobre
|I Only Lie When I Love You (Royal Blood)
|Last Call, 15 ottobre
|Last Nite (The Strokes)
|Primo Live, 22 ottobre
|Song 2 (Blur)
|Secondo Live, 29 ottobre
|Street Spirit (Fade Out) (Radiohead)
|Terzo Live, 5 novembre
|Nights in White Satin (The Moody Blues)
|Quarto Live, 12 novembre
|Last Nite (The Strokes) nella Giostra, Maggie M’Gill (The Doors)
|Quinto Live, 19 novembre
|Vivian (inedito), Young and Beautiful (Lana Del Rey)
|Semifinale, 26 novembre
|Champagne Supernova (Oasis) nella Live Room
Mad-Dog: la band di Sassari e le canzoni a X Factor 2026
I Mad-Dog sono quattro ragazzi di Sassari che sono arrivati con un album già pubblicato, Shame On Youth. Alle Audizioni hanno preso quattro sì e una standing ovation con Brianstorm degli Arctic Monkeys, e con Paola Iezzi hanno portato soprattutto rock, con una parentesi italiana nel mash-up fra Elenore dei Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi.
|Puntata
|Brano
|Audizioni, 10 settembre
|Brianstorm (Arctic Monkeys)
|Bootcamp, 1 ottobre
|Take Me Out (Franz Ferdinand)
|Last Call, 15 ottobre
|Somebody Told Me (The Killers)
|Primo Live, 22 ottobre
|Club Foot (Kasabian)
|Secondo Live, 29 ottobre
|Mrs. Robinson (Simon & Garfunkel, versione dei Lemonheads)
|Terzo Live, 5 novembre
|Rebel Rebel (David Bowie)
|Quarto Live, 12 novembre
|Club Foot (Kasabian) nella Giostra, mash-up Elenore (The Turtles) e Scende la pioggia (Gianni Morandi)
|Quinto Live, 19 novembre
|Pericolosa (inedito), Psycho Killer (Talking Heads)
|Semifinale, 26 novembre
|Murder on the Dancefloor (versione dei Royel Otis) nella Live Room, Figure It Out (Royal Blood)
Patrizia Napolano: da Bang Bang a Je suis malade, le canzoni a X Factor 2026
Patrizia Napolano alle Audizioni ha preso quattro sì e una standing ovation con Bang Bang, e al primo Live, con It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, si è presa la prima standing ovation della serata. Con Irama ha cantato anche in napoletano, con Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno, e in francese in semifinale.
|Puntata
|Brano
|Audizioni, 17 settembre
|Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj)
|Bootcamp, 1 ottobre
|Golden Slumbers (The Beatles)
|Last Call, 15 ottobre
|(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)
|Primo Live, 22 ottobre
|It’s a Man’s Man’s Man’s World (James Brown)
|Secondo Live, 29 ottobre
|Unethical (Faouzia)
|Terzo Live, 5 novembre
|Tu si’ ‘na cosa grande (Domenico Modugno)
|Quarto Live, 12 novembre
|Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj) nella Giostra, And I Am Telling You I’m Not Going (versione di Faouzia)
|Quinto Live, 19 novembre
|RIMAN (inedito), Listen (Beyoncé)
|Semifinale, 26 novembre
|Je suis malade (versione di Lara Fabian) nella Live Room, Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko)
Giacomo Calò: da Beautiful Things al Tilt, le canzoni a X Factor 2026
Giacomo Calò alle Audizioni ha preso quattro sì e una standing ovation con Beautiful Things di Benson Boone, e ai Bootcamp Francesco Gabbani gli ha dato l’X Pass dopo Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Wish You the Best di Lewis Capaldi l’ha cantata due volte, alle Last Call e al ballottaggio della semifinale vinto al Tilt contro Teo Bok.
|Puntata
|Brano
|Audizioni, 10 settembre
|Beautiful Things (Benson Boone)
|Bootcamp, 1 ottobre
|Almeno tu nell’universo (Mia Martini), X Pass
|Last Call, 15 ottobre
|Wish You the Best (Lewis Capaldi)
|Primo Live, 22 ottobre
|Ordinary (Alex Warren)
|Secondo Live, 29 ottobre
|Diavolo in me / X colpa di chi? (Zucchero)
|Terzo Live, 5 novembre
|All by Myself (Eric Carmen)
|Quarto Live, 12 novembre
|Almeno tu nell’universo (Mia Martini) nella Giostra, All of Me (John Legend)
|Quinto Live, 19 novembre
|A un passo da (inedito), Lose Control (Teddy Swims)
|Semifinale, 26 novembre
|When a Man Loves a Woman (versione di Michael Bolton) nella Live Room, Una lunga storia d’amore (Gino Paoli), al ballottaggio Wish You the Best (Lewis Capaldi)
La finale di X Factor 2026: quando e dove vederla
La finale andrà in onda giovedì 3 dicembre dalle 21 dall’Unipol Forum di Assago: in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW e, in contemporanea, in chiaro su TV8 e Cielo. Orari e canali sono nella guida su dove vedere la finale, il televoto in come si vota a X Factor 2026.
I finalisti di X Factor 2025: rob, Delia, PierC ed eroCaddeo
Anche nel 2025 la finale aveva un concorrente per giudice: rob con Paola Iezzi, Delia con Jake La Furia, PierC con Francesco Gabbani ed eroCaddeo con Achille Lauro, in piazza del Plebiscito a Napoli. Ha vinto rob, quindi Paola Iezzi arriva alla finale da giudice campione in carica, questa volta con i Mad-Dog.
Tre giudici su quattro sono gli stessi dell’anno scorso: Irama ha preso il posto di Achille Lauro e porta in finale Patrizia Napolano. Le esibizioni del 2025 sono nelle pagelle della finale di X Factor 2025.
Quanto AMI Alex?
Qui voti Alex Fontana come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
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Foto di Virginia Bettoja