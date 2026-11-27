Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò sono i finalisti di X Factor 2026, uno per ogni squadra: Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani. Si giocheranno la vittoria giovedì 3 dicembre dalle 21 all’Unipol Forum di Assago, su Sky Uno e NOW e in chiaro su TV8 e Cielo, con ospite Elisa.

Alex Fontana è stato il più votato della Live Room ed è passato per primo, i Mad-Dog e Patrizia Napolano hanno staccato il biglietto dopo le cover, mentre Giacomo Calò ha vinto il Tilt contro il compagno di squadra Teo Bok. La serata è nel live della semifinale, i voti nelle pagelle di Luca Jurman.

I finalisti di X Factor 2026: squadre, età e inediti

Finalista Squadra Chi è Inedito Alex Fontana Jake La Furia 27 anni, di Secondigliano (Napoli) Vivian Mad-Dog Paola Iezzi band di Sassari, fra i 17 e i 21 anni Pericolosa Patrizia Napolano Irama 22 anni, di Giugliano (Napoli) RIMAN Giacomo Calò Francesco Gabbani 23 anni, di Nardò (Lecce) A un passo da

I quattro inediti sono usciti il 20 novembre per Warner Music Italy e il più ascoltato su Spotify è Vivian di Alex Fontana, l’unico entrato nella Top Singoli FIMI, alla #48. I numeri brano per brano sono nella classifica Spotify degli inediti, testi e significato negli inediti di X Factor 2026.

Alex Fontana: dai Blur agli Oasis, tutte le canzoni a X Factor 2026

Alex Fontana si è presentato alle Audizioni con Dirty White Boots di Lenny Kravitz e ha preso tre sì, con il no di Irama. Nella squadra di Jake La Furia ha alternato il rock americano a quello inglese, dagli Strokes ai Radiohead fino a Champagne Supernova degli Oasis, con cui in semifinale è andato dritto in finale.

Puntata Brano Audizioni, 24 settembre Dirty White Boots (Lenny Kravitz) Bootcamp, 8 ottobre I Only Lie When I Love You (Royal Blood) Last Call, 15 ottobre Last Nite (The Strokes) Primo Live, 22 ottobre Song 2 (Blur) Secondo Live, 29 ottobre Street Spirit (Fade Out) (Radiohead) Terzo Live, 5 novembre Nights in White Satin (The Moody Blues) Quarto Live, 12 novembre Last Nite (The Strokes) nella Giostra, Maggie M’Gill (The Doors) Quinto Live, 19 novembre Vivian (inedito), Young and Beautiful (Lana Del Rey) Semifinale, 26 novembre Champagne Supernova (Oasis) nella Live Room

Mad-Dog: la band di Sassari e le canzoni a X Factor 2026

I Mad-Dog sono quattro ragazzi di Sassari che sono arrivati con un album già pubblicato, Shame On Youth. Alle Audizioni hanno preso quattro sì e una standing ovation con Brianstorm degli Arctic Monkeys, e con Paola Iezzi hanno portato soprattutto rock, con una parentesi italiana nel mash-up fra Elenore dei Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi.

Puntata Brano Audizioni, 10 settembre Brianstorm (Arctic Monkeys) Bootcamp, 1 ottobre Take Me Out (Franz Ferdinand) Last Call, 15 ottobre Somebody Told Me (The Killers) Primo Live, 22 ottobre Club Foot (Kasabian) Secondo Live, 29 ottobre Mrs. Robinson (Simon & Garfunkel, versione dei Lemonheads) Terzo Live, 5 novembre Rebel Rebel (David Bowie) Quarto Live, 12 novembre Club Foot (Kasabian) nella Giostra, mash-up Elenore (The Turtles) e Scende la pioggia (Gianni Morandi) Quinto Live, 19 novembre Pericolosa (inedito), Psycho Killer (Talking Heads) Semifinale, 26 novembre Murder on the Dancefloor (versione dei Royel Otis) nella Live Room, Figure It Out (Royal Blood)

Patrizia Napolano: da Bang Bang a Je suis malade, le canzoni a X Factor 2026

Patrizia Napolano alle Audizioni ha preso quattro sì e una standing ovation con Bang Bang, e al primo Live, con It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, si è presa la prima standing ovation della serata. Con Irama ha cantato anche in napoletano, con Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno, e in francese in semifinale.

Puntata Brano Audizioni, 17 settembre Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj) Bootcamp, 1 ottobre Golden Slumbers (The Beatles) Last Call, 15 ottobre (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin) Primo Live, 22 ottobre It’s a Man’s Man’s Man’s World (James Brown) Secondo Live, 29 ottobre Unethical (Faouzia) Terzo Live, 5 novembre Tu si’ ‘na cosa grande (Domenico Modugno) Quarto Live, 12 novembre Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj) nella Giostra, And I Am Telling You I’m Not Going (versione di Faouzia) Quinto Live, 19 novembre RIMAN (inedito), Listen (Beyoncé) Semifinale, 26 novembre Je suis malade (versione di Lara Fabian) nella Live Room, Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko)

Giacomo Calò: da Beautiful Things al Tilt, le canzoni a X Factor 2026

Giacomo Calò alle Audizioni ha preso quattro sì e una standing ovation con Beautiful Things di Benson Boone, e ai Bootcamp Francesco Gabbani gli ha dato l’X Pass dopo Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Wish You the Best di Lewis Capaldi l’ha cantata due volte, alle Last Call e al ballottaggio della semifinale vinto al Tilt contro Teo Bok.

Puntata Brano Audizioni, 10 settembre Beautiful Things (Benson Boone) Bootcamp, 1 ottobre Almeno tu nell’universo (Mia Martini), X Pass Last Call, 15 ottobre Wish You the Best (Lewis Capaldi) Primo Live, 22 ottobre Ordinary (Alex Warren) Secondo Live, 29 ottobre Diavolo in me / X colpa di chi? (Zucchero) Terzo Live, 5 novembre All by Myself (Eric Carmen) Quarto Live, 12 novembre Almeno tu nell’universo (Mia Martini) nella Giostra, All of Me (John Legend) Quinto Live, 19 novembre A un passo da (inedito), Lose Control (Teddy Swims) Semifinale, 26 novembre When a Man Loves a Woman (versione di Michael Bolton) nella Live Room, Una lunga storia d’amore (Gino Paoli), al ballottaggio Wish You the Best (Lewis Capaldi)

La finale di X Factor 2026: quando e dove vederla

La finale andrà in onda giovedì 3 dicembre dalle 21 dall’Unipol Forum di Assago: in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW e, in contemporanea, in chiaro su TV8 e Cielo. Orari e canali sono nella guida su dove vedere la finale, il televoto in come si vota a X Factor 2026.

I finalisti di X Factor 2025: rob, Delia, PierC ed eroCaddeo

Anche nel 2025 la finale aveva un concorrente per giudice: rob con Paola Iezzi, Delia con Jake La Furia, PierC con Francesco Gabbani ed eroCaddeo con Achille Lauro, in piazza del Plebiscito a Napoli. Ha vinto rob, quindi Paola Iezzi arriva alla finale da giudice campione in carica, questa volta con i Mad-Dog.

Tre giudici su quattro sono gli stessi dell’anno scorso: Irama ha preso il posto di Achille Lauro e porta in finale Patrizia Napolano. Le esibizioni del 2025 sono nelle pagelle della finale di X Factor 2025.

Quanto AMI Alex? Qui voti Alex Fontana come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori: questa settimana Alex Fontana è al numero 13. Il tuo voto Vota

Foto di Virginia Bettoja