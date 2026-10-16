Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, è tra i 12 dei Live di X Factor 2026, nella squadra di Irama. Alle Last Call del 15 ottobre 2026 ha cantato (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin e ha preso la sedia di Elia Ballancin.

Chi è Patrizia Napolano, 22 anni di Giugliano

Patrizia Napolano ha 22 anni e viene da Giugliano, in provincia di Napoli. Il padre è un commerciante del mercato ittico di Mugnano di Napoli e non crede nei talent, perché dice che ci vanno i raccomandati: lei gli ha chiesto comunque il permesso di provarci.

Alle Audizioni si presenta con la madre e la sorella e racconta che il padre le ha detto “vai a fare, tanto non vieni presa”. Dice: “Sono qui per dimostrare a papà che posso farcela”, e ammette di avere paura di questo mondo.

Bang Bang alle Audizioni: quattro sì e una standing ovation

Il 17 settembre 2026, alla seconda puntata delle Audizioni, Patrizia Napolano canta e rappa Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Arrivano quattro sì e la standing ovation.

Francesco Gabbani si rivolge al padre: “Nicola, ci devi credere. Impressionante, non aggiungo altro.” Jake La Furia: “Pezzo difficilissimo da fare, e andavi più a tempo di molti rapper che conosco.” Paola Iezzi: “Quanto è brava questa ragazza, hai spaccato.”

Irama: “Te lo dico per esperienza personale: ci sono tanti momenti in cui ti diranno di no, soprattutto i genitori che ci tengono. Quelle cose ti fanno diventare grande.” Il racconto della serata è nel live della seconda puntata delle Audizioni.

Golden Slumbers dei Beatles al Bootcamp

Il 1° ottobre 2026, al primo Bootcamp, Patrizia Napolano canta Golden Slumbers dei Beatles e chiude con una standing ovation. I sì sono quattro e lei passa alle Last Call. Il racconto è nel live della prima puntata dei Bootcamp.

A Natural Woman alle Last Call: la sedia di Irama

Alle Last Call del 15 ottobre Irama le chiede se è emozionata, e lei risponde di sì, tantissimo. Poi le chiede del papà: Patrizia racconta che prima di salire sul palco le ha detto “spero che tu perda, così stai qui con me”.

Una frase bruttissima da dire, ammette Patrizia. Irama commenta che queste cose non si dicono neanche per scherzo. Poi Patrizia canta (You Make Me Feel Like) A Natural Woman e l’esibizione finisce con la standing ovation del pubblico e dei quattro giudici.

Irama le dice che c’è una cosa di lei che lo fa impazzire: che è nella sua squadra. Deve però togliere una sedia a qualcuno e lo fa con rammarico: davanti a sé vede un cantautore che lo ha incuriosito molto per come scrive e una band con cui ha voglia di lavorare.

Elia Ballancin gli sembra avere un percorso un po’ più grezzo a livello di direzione artistica e musicale. Patrizia prende la sedia di Irama ed Elia lascia la sua.

Ai Live Show Irama porta Patrizia Napolano, Danny Anania e Le Distanze. I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

Foto: ufficio stampa Sky