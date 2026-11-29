Due serate all’insegna del talento, dei ricordi, dei sogni e delle emozioni. Arriva l’edizione 2026 di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin, pronto a riaccendere i riflettori su alcuni dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo. Appuntamento fissato per lunedì 7 e per lunedì 14 dicembre, in prima serata su Canale 5. Ecco gli ospiti annunciati in scaletta e tutte le informazioni su dove e quando vedere le due puntate.

This is me 2026, gli ospiti in scaletta della prima e seconda puntata

Tra gli ospiti musicali annunciati nello spot trasmesso sulle reti Mediaset figurano nomi di assoluto rilievo nel panorama italiano e internazionale: Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Elisa, Miguel Bosè, Tommaso Paradiso e i Negramaro. Un cast che promette due serate ricche di performance, racconti, ricordi e momenti celebrativi.

In particolare, c’è attesa per il ritorno di Miguel Bosè sugli schermi italiani. Nel 2013 e nel 2014 aveva partecipato nel ruolo di direttore artistico della Squadra Blu di Amici, il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, proprio come il programma di Silvia Toffanin. In precedenza, Bosè aveva condotto uno dei primi talent show del nostro Paese, Operazione Trionfo, in onda su Italia 1 nell’autunno del 2002.

Non soltanto musica, però. Accanto agli artisti, This is me accoglierà numerosi volti del cinema e della televisione. Tra i nomi annunciati figurano Gerry Scotti, Marco Bocci, Laura Chiatti, Pio e Amedeo, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Spazio anche a due conduttori che in passato hanno presentato il Festival di Sanremo: Paolo Bonolis e Amadeus, quest’ultimo ospite insieme alla moglie Giovanna Civitillo.

Non mancheranno inoltre i protagonisti di Uomini e donne, con Marco Fantini e Beatrice Valli, oltre a Giorgio Manetti e Gemma Galgani.

This is me, la storia e l’evoluzione del programma di Canale 5

Il format, prodotto da Fascino, era nato nel 2024 per promuovere le carriere e le storie degli ex allievi di Amici. Già dalla seconda edizione del 2025, il racconto si era esteso anche ad altri protagonisti del mondo della musica, del cinema, dello sport e della televisione, trasformando il programma in uno show più completo

Tra gli interpreti della musica italiana che hanno già partecipato a This is me figurano, tra gli altri, Emma, Irama, Alessandra Amoroso, Stash dei The Kolors, Annalisa, Gaia, Elodie e Laura Pausini, ma anche Gigi D’Alessio, Al Bano, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.

La nuova edizione si prepara dunque a ripartire con un cast trasversale e una formula che punta a valorizzare le storie, oltre ai successi, dei protagonisti.

This is me 2026, quando e dove vederlo in tv e streaming

Informazione Dettaglio Prima puntata Lunedì 7 dicembre 2026 Seconda puntata Lunedì 14 dicembre 2026 Orario Prima serata Canale Canale 5 Streaming Mediaset Infinity e Witty TV

This is me torna quindi lunedì 7 e lunedì 14 dicembre 2026 in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.