Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Cristina D’Avena sarebbero fra gli otto vip della giuria dello Zecchino d’Oro 2026, non ancora ufficializzata. La finale, condotta da Carlo Conti, andrà in onda venerdì 4 dicembre in prima serata su Rai 1 dagli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, con 14 canzoni in gara.

Né la Rai né l’Antoniano hanno annunciato i giurati, e sul sito dello Zecchino la pagina della 69ª edizione per ora elenca solo le canzoni. Accanto ai vip, come nel 2025, voterà anche la giuria dei bambini, che quest’anno sarà formata da 50 fra bambine e bambini.

Giuria Zecchino d’Oro 2026: Insinna e Cirilli già giurati nel 2025

Con i tre cantanti siederebbero in giuria le attrici Serena Rossi e Matilde Gioli, la conduttrice Carolina Rey, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Per Insinna e Cirilli è una conferma: un anno fa erano già nella giuria dei grandi della finale, con Vincenzo Schettini, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Cristina D’Avena lo Zecchino lo ha conosciuto prima dal palco dei concorrenti: nel 1968, a tre anni, ha cantato Il valzer del moscerino, arrivato terzo, ed è rimasta nel Piccolo Coro dell’Antoniano fino ai dodici anni.

Le canzoni dello Zecchino d’Oro 2026: Malgioglio e Nigiotti fra gli autori

Cristiano Malgioglio ed Enrico Nigiotti sono fra gli autori delle 14 canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2026. Malgioglio ha scritto il testo di La matita colorata, con la musica di Antonio e Lorenzo Summa: la canterà Giada Massellucci.

Nigiotti firma invece il testo di Stella marina, stella ballerina e la musica insieme a Fabio Pagnozzi: la interpreterà Giulia Maria Lento. Fra gli autori c’è anche Alberto Pellai, che con Paolo D’Errico ha scritto il testo di Il viaggio di conchiglia, cantata da Michela Moramarco.

Una serata sola, a Roma invece che a Bologna

Lo Zecchino d’Oro quest’anno si giocherà tutto in una sera. Nel 2025 la 68ª edizione aveva avuto le semifinali prima della finale di domenica 30 novembre, vinta da Ci pensa il vento, cantata da Emma, 9 anni, di Monza.

Il trasloco a Roma dipende dai lavori al Cinema-Teatro dell’Antoniano di Bologna, che tornerà a ospitare lo Zecchino nel 2027 per la 70ª edizione. Nella serata del 4 dicembre, accanto alle canzoni nuove, cantanti e volti della tv reinterpreteranno i brani più amati della storia del festival.