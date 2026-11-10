Sal Da Vinci festeggia i cinquant’anni di carriera con due serate su Rai 1, Meravigliosamente, in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre, e con l’autobiografia Per sempre Sal, in libreria dal 24 novembre.

Meravigliosamente racconterà la storia e il mondo artistico del cantante tra Napoli e New York, con musica, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione, in due serate di varietà.

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Lo show arriva dopo un 2026 in cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo con Per sempre sì, ha portato l’Italia al quinto posto all’Eurovision con 281 punti e ha chiuso il giro dei teatri il 3 novembre a Firenze.

L’autobiografia Per sempre Sal esce per Mondadori ed è scritta dal cantante insieme alla giornalista Carola Carulli: raccoglie ricordi, esperienze e incontri della sua vita.

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Il 27 novembre, stessa data della seconda serata, esce anche l’album di Natale Sal Da Claus – The Christmas Album, pubblicato da Atlantic Records/Warner Music Italy.

Foto di Cestari