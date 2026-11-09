Sal Da Vinci pubblica un album di canzoni di Natale: Sal Da Claus – The Christmas Album esce venerdì 27 novembre per Atlantic Records/Warner Music Italy ed è disponibile da oggi in preorder.

Sal Da Vinci apre il progetto con Oh Happy Day, rilettura di un classico della tradizione in uscita venerdì 13 novembre in esclusiva su Amazon Music. Il brano entra nella nuova line-up globale di pezzi natalizi Amazon Music Original, che riunisce artisti di tutto il mondo fra reinterpretazioni di grandi classici e brani originali.

PREORDINA L’ALBUM Sal Da Claus – The Christmas Album Sal Da Vinci Vinile rosso autografato, esclusiva Amazon. In preordine. VINILE ROSSO AUTOGRAFATO · 28,90 €CD · 19,90 €ASCOLTALO GRATIS 30 GIORNI In qualità di Affiliato Amazon, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.

Il cantante arriva al disco di Natale dopo un 2026 in cui ha vinto il Festival di Sanremo con Per sempre sì, ha portato l’Italia al quinto posto all’Eurovision con 281 punti e ha chiuso il giro dei teatri il 3 novembre a Firenze.

Il 27 novembre, stessa data dell’album, va in onda anche la seconda serata di Meravigliosamente, lo show con cui Rai 1 festeggia i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci. La prima serata è venerdì 20 novembre.