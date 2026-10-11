Paulo, cantautore bresciano di 24 anni, è fra i cantanti che si sono esibiti nella prima puntata di Amici 26, andata in onda l’11 ottobre alle 14 su Canale 5. Nel 2022 aveva aperto Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro.

Amici 26: quando inizia, i responsabili artistici e tutte le notizie · la prima puntata in diretta

Chi è Paulo: Sergio Paulo Valvano, da Calvagese della Riviera

Il suo nome è Sergio Paulo Valvano. È nato nel 2002 a Desenzano del Garda ed è cresciuto a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, lo stesso paese di Blanco. A fine 2020 vince Dream Hit, il talent social di Doom Entertainment, la società di Fedez.

Nella presentazione di Amici racconta di aver cominciato a fare musica per ammazzare la noia, con il rap e con dissing contro i ragazzi dei paesi vicini.

Paulo e Blanco: l’apertura all’Ippodromo di San Siro

Il 16 settembre 2022 Paulo apre Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro, nella prima delle due date sold out di Milano. Il giorno dopo apre Joseph, come abbiamo raccontato in un approfondimento sugli opening act. A dicembre abbiamo definito Paulo un artista che gode della stima di Blanco.

La discografia di Paulo: da Ad un party a Geloso

Dopo Ad un party, uscito nel 2020, nel 2022 arrivano Cielo Drive, Voglia e J: li avevamo definiti una trilogia sull’amore. Il 9 dicembre esce Ti odio (mi amor).

Il 3 febbraio 2023 è la volta di Geloso, per Sugar, con il testo di Paulo e la musica di Dario Pruneddu. È l’ultima uscita prima di Amici.

Paulo ad Amici 26: la presentazione e Sayonara

Nella presentazione Paulo dice che la musica lo aiuta a sfogare la rabbia: per lui è “una roulette russa”, con momenti di adrenalina pura e altri in cui si sente in difficoltà, giudicato e pieno di pensieri. Nella prima puntata canta l’inedito Sayonara e ottiene i sì di Rudy Zerbi e di Samurai Jay, mentre Amadeus dice no.

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