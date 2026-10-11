Kashmere, cantautore italo-svizzero di 25 anni, ha portato ad Amici 26 L’unica che può cambiare l’atmosfera, il brano con cui a ottobre 2025 ha vinto il Premio Lunezia Nuove Proposte e che il 17 luglio 2026 è diventato il suo primo singolo con BMG. Nella prima puntata ha ottenuto i sì di Amadeus, Samurai Jay e Rudy Zerbi.

La sua storia: chi è Kashmere. La puntata: Amici 26 in diretta.

Il significato di L’unica che può cambiare l’atmosfera di Kashmere

Il brano è stato scritto in una sola giornata con Renato D’Amico. “È un brano nato di getto”, ha detto Kashmere a tio.ch.

Nella presentazione in puntata Kashmere racconta di lavorare in un negozio di vinili in Svizzera e di aver capito a 13 anni, a un concerto di Bennato, di voler fare il cantante. Scrive, dice, “per raccontare la vita quotidiana e trasformare le mie paure in melodia”.

Il brano è un invito a lei: lui non vuole restare a casa e balla già “se penso a stasera”. Chiede “un bacio funky” come cura e dice che lei lo scioglie anche se fuori si gela, mentre “Suonano i vinili” dentro la sua schiena.

Il ritornello è fatto per ballare: “Giro di qui”, “Giro di là”, fino a “Sei l’unica che può cambiarmi l’atmosfera”. Nella seconda strofa il freddo fuori resta, ma “dentro è fuoco”, e al posto dei vinili suonano i violini.

Dopo i tre sì, Kashmere non ha ancora il banco: i responsabili artistici che hanno detto sì andranno a conoscerlo e potranno confermarlo.